Andrés Pastrana advirtió sobre “trampas” en la transición venezolana y propuso un Plan Colombia 2.0 regional tras la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó reacciones inmediatas en el ámbito político regional.

Entre ellas, la del expresidente colombiano Andrés Pastrana, que se refirió a los hechos en la tarde del sábado 3 de enero, como una oportunidad para replantear las estrategias contra el narcotráfico y los regímenes asociados a este fenómeno en América Latina.

A través de un mensaje en X, el exmandatario hizo referencia directa a su experiencia personal y política en Colombia, así como a su visión sobre el futuro de la región tras la salida de Maduro del poder.

Advertencias sobre el proceso de transición en Venezuela

En su publicación, Pastrana señaló que “la caída del Cartel de los Soles, gracias a la visión clara y acción certera del presidente Donald Trump, debe ser el primer paso para erradicar el cáncer del narcotráfico, enemigo #1 de la democracia en América”.

El exmandatario colombiano recordó episodios de su trayectoria personal para contextualizar su postura. Indicó que la lucha contra las mafias ha sido un eje central de su vida pública y mencionó hechos como su secuestro por parte de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. También afirmó que “el Cartel de Cali y Ernesto Samper me robaron una elección”, en alusión a las denuncias históricas sobre la infiltración del narcotráfico en la política colombiana durante la década de los noventa.

En ese mismo hilo, Pastrana destacó su gestión presidencial entre 1998 y 2002, señalando que durante su gobierno se impulsó el Plan Colombia como una estrategia integral para enfrentar el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos insurgentes. Según escribió, esa política permitió recuperar el control del Estado frente a organizaciones armadas ilegales.

A partir de esa experiencia, el expresidente advirtió sobre los riesgos de repetir modelos de negociación que, en su criterio, no lograron desmantelar las estructuras criminales: “No podemos equivocarnos de nuevo con trampas como la del Pacto de La Habana”, dijo, en referencia al acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc en 2016.

Propuesta de un Plan Colombia 2.0 de alcance regional

Pastrana planteó que la situación en Venezuela abre la posibilidad de una nueva estrategia regional contra el narcotráfico. En su mensaje, sostuvo que el momento actual representa “una segunda oportunidad en la tierra para un Plan Colombia 2.0”, el cual, según indicó, no debería limitarse a un solo país.

El exmandatario propuso que esta iniciativa tenga un alcance más amplio y se extienda a otros Estados afectados por economías ilegales y redes criminales. En ese sentido, mencionó la necesidad de un “Plan Venezuela, un Plan Ecuador, un Plan Bolivia, un Plan Perú”, como parte de un enfoque coordinado para enfrentar el narcotráfico y sus impactos sobre la institucionalidad democrática en la región.

Horas antes de su mensaje sobre el Plan Colombia 2.0, Pastrana se refirió directamente a la situación política venezolana tras la captura de Maduro. En otro pronunciamiento en X, afirmó que “en Venezuela no hay vacío de poder” y sostuvo que las autoridades legítimas del país son “el presidente y la vicepresidente constitucionales de Venezuela, elegidos por las tres cuartas partes del bravo pueblo en la elección usurpada por el narcotráfico”, identificando a Edmundo González y María Corina Machado como tales.

La captura de Maduro se produjo tras una operación militar estadounidense denominada Operación Resolución Absoluta. De acuerdo con la información entregada por el propio Trump, el operativo fue ejecutado durante la madrugada del sábado, luego de haber sido pospuesto por razones climáticas. La acción incluyó bombardeos en al menos cinco puntos estratégicos de Caracas y en los estados Aragua y Miranda, con el objetivo central de capturar Maduro y extraerlo del país junto a su esposa, Cilia Flores.