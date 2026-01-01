Colombia

Policía Nacional anunció la implementación de la nueva prima de orden público en municipios de alto riesgo

El beneficio alcanzará a más de 51.000 miembros de la institución que laboran en regiones marcadas por adversidades de seguridad, según informó el director general de la institución, William Oswaldo Rincón Zambrano

Guardar
La medida, formalizada mediante la Resolución 002805, beneficiará a uniformados y personal civil que prestan servicio en zonas señaladas por altos índices de criminalidad y presencia de grupos ilegales - crédito @DirectorPolicia / X

El Gobierno nacional dispuso la entrega de la prima de orden público para policías en 221 municipios de Colombia, una medida formalizada mediante la Resolución 002805 del 29 de diciembre de 2025.

El anuncio fue realizado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, que informó que la decisión representa un avance en el bienestar de los más de 183.000 uniformados y personal civil que integran la institución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el alto oficial, el beneficio cubrirá a más de 51.000 policías, tanto uniformados como no uniformados, que desempeñan sus funciones en zonas caracterizadas por altos niveles de criminalidad y presencia de delincuencia organizada.

El Gobierno nacional otorga la
El Gobierno nacional otorga la prima de orden público a policías en 221 municipios para enfrentar la criminalidad y fortalecer la seguridad en Colombia - crédito prensa MinDefensa

La noticia fue difundida a través de la red social X por el propio Rincón Zambrano, que expresó: “Hoy damos un paso histórico en favor de la dignidad de nuestra Institución”. El director agradeció al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa por la asignación de la prima, enfatizando en que la medida es un reconocimiento a quienes “sirven en medio del riesgo, la adversidad y muchas veces la distancia de sus familias”.

Alcance geográfico y justificación de la decisión

La resolución 002805 establece que los municipios beneficiados pertenecen a 12 departamentos del país, entre ellos Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle.

La disposición incluye poblaciones de Sucre, donde la situación de orden público motivó la solicitud inicial por parte del director general de la Policía Nacional.

En el caso del departamento de Cundinamarca, la prima se asignará en municipios como Anapoima, Apulo, Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Fusagasugá, Gachancipá, Guasca, Girardot, Granada, Ricaurte, Silvania, Tena, Tocaima, Bituima, Carmen de Apicalá, Cucunubá, El Colegio, Fúquene, Guachetá, Guatavita, La Mesa, La Vega, Lenguazaque, Machetá, Nemocón, Nilo, Nocaima, Pacho, Puerto Salgar, San Francisco, Sasaima, Sesquilé, Simijaca, Sopó, Subachoque, Sibaté, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Villa Pinzón, Villeta y Zipaquirá.

El general William Oswaldo Rincón
El general William Oswaldo Rincón Zambrano anuncia que la medida representa un reconocimiento y avance para el bienestar de los 183.000 miembros de la Policía - crédito @DirectorPolicia / X

La selección de estos territorios, según el Ministerio de Defensa Nacional, obedece a que son “zonas de orden público en las que existen contextos adversos marcados por la criminalidad y la delincuencia organizada”.

Impacto y proyecciones institucionales

En palabras del general Rincón Zambrano, la decisión “trasciende lo administrativo” y responde a la dignificación y fortalecimiento institucional de la Policía Nacional.

“Seguiremos trabajando para fortalecer el bienestar de nuestros policías y de sus familias, porque una Policía más dignificada es una Policía más fuerte y cercana al ciudadano”, señaló el director de la entidad, que reiteró el compromiso de la institución con la seguridad y la democracia en el país.

El beneficio, según lo informado por la Policía Nacional, se extenderá progresivamente y en el próximo trimestre se evaluarán los porcentajes de la prima en función del nivel de riesgo y las circunstancias de orden público propias de cada zona.

El Ministerio de Defensa respalda
El Ministerio de Defensa respalda la asignación de la prima bajo el criterio de altos riesgos para los policías que operan en territorios afectados por la delincuencia - crédito Alcaldía de Neiva

En su mensaje oficial, el general Rincón puntualizó: “Con esta decisión, damos un primer paso. En el próximo trimestre, vamos a recategorizar los porcentajes dependiendo de las zonas, de las mismas circunstancias de orden público y, por supuesto, la seguridad, la dignidad, la democracia para Colombia y para nuestros policías”.

Antecedentes y respaldo gubernamental

La solicitud de la prima de orden público fue presentada previamente por el director general de la Policía Nacional ante el Ministerio de Defensa Nacional, que finalmente aprobó el pago mediante la mencionada resolución.

El reconocimiento, según el alto oficial, implica “un acto de justicia con quienes, día y noche, protegen la vida, la seguridad y la convivencia de los colombianos”.

El anuncio fue acompañado por un video institucional en el que se ratifica la importancia de la medida para el fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de las familias policiales.

Temas Relacionados

Prima de orden públicoPolicía NacionalMinisterio de Defensa NacionalBienestar policialGeneral William RincónColombia-Noticias

Más Noticias

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

El despliegue de tropas adicionales y la verificación de la situación de seguridad apuntan a contener la escalada de violencia y mitigar los riesgos humanitarios que enfrentan comunidades afectadas por el accionar del ELN y las disidencias en Norte de Santander

Cúpula militar reforzó operaciones en

Superintendencia de Sociedades negó solicitud de continuidad operativa a Don Jediondo Sopitas y Parrilla para 2026

La resolución incluye la verificación de un posible estado de control societario y la preservación de medidas cautelares, asegurando la transparencia en el proceso y la protección de los acreedores

Superintendencia de Sociedades negó solicitud

Pelea entre dos mujeres durante la quema de muñecos de año viejo se hizo viral

Dos mujeres protagonizaron una riña que fue alentada con gritos por los asistentes a la actividad

Pelea entre dos mujeres durante

Miguel Uribe Londoño compartió sentido mensaje de fin de año, recordando a su hijo asesinado: “Un joven mártir”

El político aseguró que continuará elevando las banderas de Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado cuando aspiraba a la Presidencia de la República

Miguel Uribe Londoño compartió sentido

Álvaro Uribe reaccionó a posible paro nacional si anulan el decreto del salario mínimo: “Podría ser al revés”

La disputa entre el Gobierno y la oposición gira en torno a la validez del decreto, mientras persisten advertencias de protestas y sobre el impacto económico de la medida en la formalidad laboral

Álvaro Uribe reaccionó a posible
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Residente sellaron

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Blessd conmovió al recordar su infancia humilde con emotivo mensaje: “Estas fechas son un poco sentimentales para mí”

Radiografía de la música en vivo en Colombia durante 2025: ¿por qué los colombianos van a conciertos?

Deportes

James Rodríguez y el desconocido

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América