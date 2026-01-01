Policía Nacional anunció la implementación de la nueva prima de orden público en municipios de alto riesgo

La medida, formalizada mediante la Resolución 002805, beneficiará a uniformados y personal civil que prestan servicio en zonas señaladas por altos índices de criminalidad y presencia de grupos ilegales - crédito @DirectorPolicia / X

El Gobierno nacional dispuso la entrega de la prima de orden público para policías en 221 municipios de Colombia, una medida formalizada mediante la Resolución 002805 del 29 de diciembre de 2025.

El anuncio fue realizado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, que informó que la decisión representa un avance en el bienestar de los más de 183.000 uniformados y personal civil que integran la institución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el alto oficial, el beneficio cubrirá a más de 51.000 policías, tanto uniformados como no uniformados, que desempeñan sus funciones en zonas caracterizadas por altos niveles de criminalidad y presencia de delincuencia organizada.

El Gobierno nacional otorga la prima de orden público a policías en 221 municipios para enfrentar la criminalidad y fortalecer la seguridad en Colombia - crédito prensa MinDefensa

La noticia fue difundida a través de la red social X por el propio Rincón Zambrano, que expresó: “Hoy damos un paso histórico en favor de la dignidad de nuestra Institución”. El director agradeció al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa por la asignación de la prima, enfatizando en que la medida es un reconocimiento a quienes “sirven en medio del riesgo, la adversidad y muchas veces la distancia de sus familias”.

Alcance geográfico y justificación de la decisión

La resolución 002805 establece que los municipios beneficiados pertenecen a 12 departamentos del país, entre ellos Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle.

La disposición incluye poblaciones de Sucre, donde la situación de orden público motivó la solicitud inicial por parte del director general de la Policía Nacional.

En el caso del departamento de Cundinamarca, la prima se asignará en municipios como Anapoima, Apulo, Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Fusagasugá, Gachancipá, Guasca, Girardot, Granada, Ricaurte, Silvania, Tena, Tocaima, Bituima, Carmen de Apicalá, Cucunubá, El Colegio, Fúquene, Guachetá, Guatavita, La Mesa, La Vega, Lenguazaque, Machetá, Nemocón, Nilo, Nocaima, Pacho, Puerto Salgar, San Francisco, Sasaima, Sesquilé, Simijaca, Sopó, Subachoque, Sibaté, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Villa Pinzón, Villeta y Zipaquirá.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano anuncia que la medida representa un reconocimiento y avance para el bienestar de los 183.000 miembros de la Policía - crédito @DirectorPolicia / X

La selección de estos territorios, según el Ministerio de Defensa Nacional, obedece a que son “zonas de orden público en las que existen contextos adversos marcados por la criminalidad y la delincuencia organizada”.

Impacto y proyecciones institucionales

En palabras del general Rincón Zambrano, la decisión “trasciende lo administrativo” y responde a la dignificación y fortalecimiento institucional de la Policía Nacional.

“Seguiremos trabajando para fortalecer el bienestar de nuestros policías y de sus familias, porque una Policía más dignificada es una Policía más fuerte y cercana al ciudadano”, señaló el director de la entidad, que reiteró el compromiso de la institución con la seguridad y la democracia en el país.

El beneficio, según lo informado por la Policía Nacional, se extenderá progresivamente y en el próximo trimestre se evaluarán los porcentajes de la prima en función del nivel de riesgo y las circunstancias de orden público propias de cada zona.

El Ministerio de Defensa respalda la asignación de la prima bajo el criterio de altos riesgos para los policías que operan en territorios afectados por la delincuencia - crédito Alcaldía de Neiva

En su mensaje oficial, el general Rincón puntualizó: “Con esta decisión, damos un primer paso. En el próximo trimestre, vamos a recategorizar los porcentajes dependiendo de las zonas, de las mismas circunstancias de orden público y, por supuesto, la seguridad, la dignidad, la democracia para Colombia y para nuestros policías”.

Antecedentes y respaldo gubernamental

La solicitud de la prima de orden público fue presentada previamente por el director general de la Policía Nacional ante el Ministerio de Defensa Nacional, que finalmente aprobó el pago mediante la mencionada resolución.

El reconocimiento, según el alto oficial, implica “un acto de justicia con quienes, día y noche, protegen la vida, la seguridad y la convivencia de los colombianos”.

El anuncio fue acompañado por un video institucional en el que se ratifica la importancia de la medida para el fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de las familias policiales.