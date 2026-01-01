J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Los más famosos del género cobran altas sumas de dinero por presentarse - crédito @jbalvin / Instagram

Las tarifas millonarias que imponen los máximos exponentes del reguetón colombiano sorprenden a sus fanáticos, pues son bastante altas. Sin embargo, muchos de los artistas son reconocidos por su cercanía con el público, no solo en los grandes conciertos, sino en los barrios de Antioquia, lo que lleva a que sus seguidores los sigan en cada evento.

Precisamente, a finales de 2025 se dieron a conocer detalles del costo real de los espectáculos, en los que se aprecian los valores astronómicos que alcanzan por concierto figuras como Maluma, Ryan Castro, Blessd y J Balvin, teniendo en cuenta que, detrás de cada show hay gran cantidad de involucrados para que todo salga como el público espera.

La capacidad de convocatoria de estos artistas, combinada con una producción cada vez más exigente en los espectáculos a nivel mundial, ha marcado los cambios para los amantes del género urbano.

El fenómeno en el que se han convertido estos artistas explica las cifras que solicitan, además de que los altos costos de montaje y mantenimiento de los equipos y personal de trabajo justifican los precios, según se considera en la industria musical.

Cuánto cobra Ryan Castro por una presentación

El famoso artista sería una de las figuras que menos cobrarían por concierto, con una tarifa estimada en $1.100 millones. Además, incluiría en sus solicitudes el hotel para todo su equipo y un Play 5 para relajarse antes del show.

Cuánto cobra Blessd por una presentación

El artista paisa, conocido como El Bendito, cobraría por evento un total de $1.280 millones, cifra en la que agrega entre sus compromisos un vuelo privado y tres botellas de tequila Clase Azul. Además, el artista solicitaría seguridad y una consola de videojuegos como parte de sus exigencias especiales para cada presentación.

Cuánto cobra Maluma por una presentación

El artista que se ha convertido en referente del género a nivel global se posicionó entre los más costosos, teniendo en cuenta que cobraría un precio que alcanza los $3.200 millones por concierto. Reportes difundidos en redes sociales señalaron que exigió, para su equipo y para él, “hotel, alimentación, vuelos, entre otros”, lo que demuestra una operación de gran escala para cada una de sus presentaciones en directo.

Cuánto cobra J Balvin por una presentación

Del mismo modo, J Balvin, que lleva más de 15 años en la industria consolidando su carrera, figura como el artista de mayor cotización, con $4.000 millones por show. Según fuentes anónimas citadas en las plataformas, la principal exigencia consistió en una tarima tipo festival y cantar con su DJ personal.

Cabe mencionar que su nombre como uno de los pioneros del género urbano en Colombia, se vinculó a una tarifa elevada pero con solicitudes más específicas y menos numerosas en relación a otros colegas.

Aunque se espera que la cantidad que los artistas cobraban por presentación en 2025 pueda subir en el 2026, algunos de sus seguidores aseguran que son artistas que se han sabido ganar el espacio con temas musicales bastante reconocidos.

Además, algunos de ellos son muy cercanos al público, como es el caso de Ryan Castro y Feid, que frecuentemente realizan presentaciones en su natal Medellín, con el fin de llevar alegría a estos territorios apartados y marcados por la violencia, en los que ellos mismos crecieron y lograron salir gracias a su disciplina.

Pese a que las cifras expuestas circulan a través de las redes sociales, es necesario aclarar que la confidencialidad de los contratos en la industria musical impide confirmar oficialmente las sumas reveladas, aunque se estima que los valores rondan por los presupuestos mencionados.