Epa Colombia le habría hecho trascendental promesa a su novia en Año Nuevo: “Nos separaron de la manera más cruel”

La empresaria habría enviado un mensaje a su compañera sentimental a pesar de estar privada de la libertad

Karol Samantha ha brindado respaldo
Karol Samantha ha brindado respaldo a Epa Colombia en su paso por prisión - crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, es una famosa empresaria de keratinas que es recordada a nivel nacional por sus problemas con la justicia, debido a que causó afectaciones en una estación de TransMilenio al sur de Bogotá durante las protestas de 2019.

Por esta razón, ha cumplido más de 10 meses privada de libertad tras recibir orden de captura en enero de 2025 por delitos de daño en bien ajeno, perturbación al servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Inicialmente, la joven fue internada en la cárcel El Buen Pastor; sin embargo, meses más tarde fue trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá, donde continúa su reclusión. Allí, está a punto de cumplir casi un año de separación de sus seres queridos, entre las que se encuentran su pareja Karol Samantha y su hija Daphne Samara.

La promesa de casarse podría
La promesa de casarse podría cumplirse pronto - crédito @epa_colombia / Instagram

Durante ese lapso, Karol Samantha sorprendió a los seguidores de la joven al asumir el liderazgo de la empresa de productos capilares que fue fundada por Barrera Rojas y con la que ha dado empleo a gran cantidad de personas en el país.

Además de encargarse del negocio, es la responsable del cuidado de Daphne Samara, en medio de la ausencia de Epa Colombia, una de las situaciones que ha sido ampliamente criticada en el territorio nacional, pues separaron a la famosa de su pequeña hija.

Mensaje de Epa Colombia para Karol Samantha

El primer fin de año sin la empresaria fue bastante difícil para sus seres queridos, que no han dejado de enviar mensajes pidiendo su libertad, sumados a las decenas de internautas que piden lo mismo. Incluso, el presidente Gustavo Petro ha abogado en repetidas oportunidades por su libertad, sin éxito alguno.

En medio de este contexto, a través de la cuenta oficial de Instagram de la empresaria se difundió un mensaje emotivo que habría escrito ella misma y estaría dirigido a su pareja.

En el texto, la creadora de contenido expresó: “Hoy hace un año no nos casamos, nos separaron de la manera más cruel. Espero que este 2026 sí sea nuestro año mi reina linda”, demostrando su cariño hacia su compañera sentimental.

Además, agregó en el mensaje lo siguiente: “Gracias por sacar mi empresa adelante, por ser una super mami y sobre todo por amarme. Este año que viene prometo ya casarme contigo, tenme paciencia”. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de ambas tomada en una Navidad previa, resaltando su afecto, que persiste a pesar de la distancia por la situación judicial de Daneidy Barrera Rojas.

La publicación generó revuelo y
La publicación generó revuelo y emocionó a los seguidores de la pareja - crédito Instagram

La ausencia de Epa Colombia en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo fue especialmente sentida por sus allegados, que evidenciaron su tristeza por la imposibilidad de compartir esos momentos en familia.

Ante la publicación, los seguidores de la famosa no dudaron en preguntarse si ella misma publicó el mensaje, teniendo en cuenta su restricción para el manejo de sus redes sociales como parte de la sentencia en su contra. Entre tanto, otros aseguran que el contenido del mensaje fue enviado de otra forma por la creadora de contenido y que Karol Samantha se encargó de publicarlo.

Epa Colombia y Karol Samantha
Epa Colombia y Karol Samantha llevan una relación admirable, según su público - crédito @epa_colombia / Instagram

Para muchos de los internautas, el mensaje en el que la empresaria reafirmó su deseo de formalizar su relación con Karol Samantha en el futuro, se convierte en un ejemplo claro de su amor a pesar de las adversidades y los fanáticos de Epa Colombia esperan que puedan reencontrarse próximamente, bajo otras circunstancias en las que la famosa recupere su libertad para estar al lado de su prometida y su hija.

