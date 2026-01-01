El Servicio Geológico confirmó el primer temblor del 2026 en Colombia sin daños reportados

En la madrugada del primer día de 2026, un sismo de magnitud 2.7 sacudió el municipio de La Merced, en el departamento de Caldas, Colombia

En la madrugada del primer día de 2026, un sismo de magnitud 2.7 sacudió el municipio de La Merced, en el departamento de Caldas, Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico, registrado a las 2:49 de la mañana, tuvo una profundidad superficial, considerada menor a 30 kilómetros, de acuerdo con el reporte emitido por la entidad.

El SGC indicó que, pese a la baja magnitud del movimiento telúrico, habitantes de distintas regiones reportaron la percepción del temblor. Entre las ciudades donde se sintió el evento figura Medellín, cuyos residentes describieron la sensación como suave y prolongada.

No se reportaron daños materiales ni personas afectadas a raíz del sismo, confirmó el Servicio Geológico Colombiano en sus canales oficiales. La entidad recordó que Colombia se ubica en una zona de alta actividad sísmica, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos, en su mayoría de baja intensidad.

El SGC reiteró la importancia de que la población utilice su plataforma “Sismo Sentido” para reportar cualquier movimiento perceptible. Esta herramienta permite fortalecer el monitoreo y el análisis de la actividad sísmica en el país.

Este evento se convierte en el primer temblor reportado en Colombia durante 2026 y refuerza la recomendación de las autoridades de mantener la calma y atender únicamente información proveniente de canales oficiales. La interacción de placas tectónicas en la región andina suele provocar movimientos de baja magnitud, aunque ocasionalmente se presentan sismos de mayor intensidad.

Para más detalles y reportes oficiales, el Servicio Geológico Colombiano mantiene disponible su página web y sus redes sociales, donde actualiza información sobre la actividad sísmica en tiempo real.

Durante 2025, Colombia registró una intensa actividad sísmica, caracterizada por miles de eventos distribuidos en diferentes regiones del país y un sismo de magnitud relevante en el centro del territorio. Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en sus reportes anuales, el país experimentó un total de 2.411 movimientos telúricos solo en enero, 2.362 en marzo, 2.062 en agosto y 1.686 en septiembre, cifras que evidencian la frecuencia de estos fenómenos.

Un evento sobresalió en el balance anual: el sismo de magnitud 6,5 ocurrido el 8 de junio con epicentro en Paratebueno, Cundinamarca. El SGC detalló que este movimiento, a solo 10 kilómetros de profundidad, se sintió en 24 departamentos y generó más de 5.000 reportes ciudadanos a través del formulario “Sismo Sentido”. De acuerdo con el informe de la entidad, este temblor causó daños estructurales en varias edificaciones del corregimiento de Santa Cecilia, incluida la escuela y la iglesia de la localidad. Además, varios sectores reportaron afectaciones en el suministro de agua y electricidad tras el evento.

El mismo temblor reactivó un deslizamiento de aproximadamente 60 hectáreas en la vereda La Europa, cerca de la vía que conecta Cumaral (Meta) con Paratebueno. Según el Servicio Geológico Colombiano, el deslizamiento obstruyó parcialmente el cauce del caño Naguaya y provocó represamientos de agua, además de dificultar el tránsito en la vía veredal hacia Medina. Estos eventos llevaron a que equipos técnicos del SGC se desplazaran hasta las zonas impactadas para realizar evaluaciones geológicas, monitorear la actividad sísmica y establecer nuevos sensores en puntos estratégicos, con el objetivo de mejorar la detección y localización de posibles réplicas.

El monitoreo permanente de la Red Sismológica Nacional, compuesta por más de 200 estaciones, permitió al SGC mantener informada a la ciudadanía a través de boletines y actualizaciones en su página web y canales oficiales. El organismo recalcó que la ubicación geográfica de Colombia propicia una actividad sísmica constante, aunque la mayoría de los eventos presentan magnitudes menores y suelen pasar inadvertidos para la población.

En los reportes mensuales, el Servicio Geológico Colombiano identificó entre 15 y 22 movimientos destacados cada mes, ya sea por su magnitud o por haber sido sentidos por la población. Entre los datos de interés recopilados por la entidad, se destaca que la mayoría de los eventos catalogados como importantes ocurrieron en zonas conocidas por su vulnerabilidad estructural o por la presencia de fallas geológicas activas.

De acuerdo con el SGC, la recolección de reportes ciudadanos, especialmente a través de la herramienta “Sismo Sentido”, resulta fundamental para mejorar la vigilancia y el análisis de la actividad sísmica en el país. La entidad reiteró la necesidad de fortalecer la preparación ante eventos naturales y avanzar en la adecuación de infraestructuras y sistemas de alerta temprana.