Colombia

Negaron solicitud de libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz en caso Ungrd: la exconsejera presidencial seguirá en prisión

La petición de libertad por vencimiento de términos formulada por el apoderado de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue rechazada por la juez 79 de control de garantías de Bogotá

Guardar
Negaron la libertad de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y vinculada en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito redes sociales

La juez 79 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos en el caso de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, que enfrenta un proceso por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La defensa de Ortiz, encabezada por el jurista Mauricio Camacho, presentó la solicitud argumentando que se habría superado el plazo legal para mantenerla privada de la libertad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La juez determinó que no se cumplen los requisitos para acceder a la libertad bajo este concepto, ya que la normativa exige que transcurran 240 días y ese periodo no ha finalizado.

La defensa de Sandra Ortiz,
La defensa de Sandra Ortiz, encabezada por el jurista Mauricio Camacho, presentó la solicitud argumentando que se habría superado el plazo legal para mantenerla privada de la libertad - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante la audiencia, la funcionaria judicial explicó que solo han pasado 158 días desde la fecha considerada inicial para el conteo, por lo que “no está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova, porque se requiere de 240 días y se reitera, en este momento apenas para la judicatura han transcurrido 158 días de esos 342 que desde el 24 de enero hoy han pasado”.

La juez también señaló que los plazos procesales deben atribuirse a la parte que los provoque, en este caso, a la defensa de Ortiz, debido a los aplazamientos solicitados y la priorización de otras diligencias.

“Se le atribuye el término a la parte o al sujeto procesal que lo haya propiciado. Entonces, es claro acá, que esa fue, en su momento, la opción o la decisión que tomó quien entonces fungía como apoderado de la señora Sandra Liliana, dar prevalencia a su otra diligencia, digámoslo así, con relación a la de la señora Sandra, que se sabía que era una persona que estaba privada de la libertad”, indicó la juez.

La juez determinó que no
La juez determinó que no se cumplen los requisitos para que Sandra Ortiz acceda a la libertad - crédito Colprensa

En la misma audiencia, permanece en discusión la solicitud de medida sustitutiva de prisión domiciliaria para Sandra Ortiz, que sigue vinculada al proceso penal por los hechos relacionados con la Ungrd.

Acusaciones de la Fiscalía y contexto judicial

Sandra Ortiz enfrenta un proceso penal vinculado a supuestos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante el periodo comprendido entre mayo de 2023 y mayo de 2024, Ortiz se desempeñó como consejera presidencial para las Regiones. Actualmente, la Fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por parte de un funcionario público.

Ortiz permanece detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se centra en hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando presuntamente intervino en la gestión de 3.000 millones de pesos, fondos que habrían sido entregados al entonces titular del Congreso de la República en el contexto de un contrato irregular de carrotanques adjudicado por la Ungrd.

El proceso también involucra a los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes también se encuentran bajo detención. Según la hipótesis de la Fiscalía, Ortiz habría recibido sumas de dinero en efectivo los días 12 y 13 de octubre de ese año, para luego trasladarlas a la residencia de Iván Name, quien presidía el Senado en ese momento. Ortiz ha rechazado estas acusaciones tanto en audiencias como en declaraciones públicas.

Iván Name, expresidente del Senado
Iván Name, expresidente del Senado y vinculado en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa

La audiencia preparatoria fue reprogramada para el miércoles 11 de febrero de 2026, en una jornada que se extenderá de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, las audiencias inicialmente pautadas para el 9 y 10 de diciembre se pospusieron para el 18 de febrero y el 4 de marzo del próximo año, respectivamente.

Temas Relacionados

Sandra OrtizLibertad de Sandra OrtizCaso UngrdUngrdCorrupción en la UngrdCaso Sandra OrtizColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro insistió en que fuerte aumento del salario mínimo no generará inflación: “Es por el precio de los alimentos”

El presidente colombiano dio una serie de propuestas en el sector agricultor para bajar la inflación en el país

Gustavo Petro insistió en que

Wisin sorprendió a sus fans al mostrar su rostro completo por primera vez: así se ve el cantante sin gafas

La leyenda del reguetón dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar fotos navideñas sin sus icónicos lentes oscuros, regalando una imagen completamente nueva y llena de autenticidad en redes sociales

Wisin sorprendió a sus fans

El fútbolista Luis Díaz despide el 2025 lanzando su carrera musical cantando champeta: esta es “La Promesa”

Con esta champeta, Díaz muestra momentos de su vida, desde sus inicios en Colombia hasta el momento brillante que vive actualmente en Europa

El fútbolista Luis Díaz despide

El banco JPMorgan se refirió al aumento del salario mínimo decretado por Gustavo Petro en Colombia: “Medida populista”

La firma financiera internacional manifestó preocupación ante la decisión del Gobierno colombiano de incrementar la remuneración básica, argumentando que la medida podría modificar variables económicas relevantes

El banco JPMorgan se refirió

Así fue el enfrentamiento entre Margarita Rosa de Francisco y Andrés Forero por culpa del vestuario de Gustavo Petro: “Los celos no son sexis”

La escritora y presentadora vallecaucana respondió a los señalamientos del representante y cabeza de lista al Senado de la República por el Centro Democrático

Así fue el enfrentamiento entre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Wisin sorprendió a sus fans

Wisin sorprendió a sus fans al mostrar su rostro completo por primera vez: así se ve el cantante sin gafas

Shakira volverá a actuar para los españoles tres años después de separarse de Piqué: así despedirá el 2025

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mansión de sus sueños en Barranquilla: “Un gasto enorme”

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos que toma: “Era literal porque estaba loca”

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Deportes

Hugo Rodallega, figura de Santa

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre