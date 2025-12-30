“Salió corriendo a empeñar el país”: Lina María Garrido ‘estalló’ contra el Gobierno Petro por venta de TES por $23 billones

La congresista aseguró que a venta se hizo “a lo grande, a las escondidas y a lo barato” - crédito @linamariagarri1/X

La venta de títulos de tesorería (TES) por USD6.000 millones –cifra que se traduce en $23 billones– efectuada de forma directa por el Gobierno nacional, ha suscitado cuestionamientos en el ámbito económico. Algunos políticos de la oposición advierten que la operación, realizada sin divulgar la identidad del inversionista extranjero ni las condiciones detalladas del acuerdo, representa una amenaza para la transparencia del mercado de capitales y compromete recursos públicos.

Lina María Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical, es una de las políticas del país que se pronunció al respecto, criticando a la administración por la venta que los TES por tratarse de un endeudamiento para el país que se hizo, aparentemente, de manera oculta.

“Este gobierno se robó, se comió y derrochó la plata del Estado y quedó pelado. ¿Y qué hizo Petro? Salió corriendo a empeñar el país como el que empeña el televisor y hasta las ollas de la cocina. Todos sabemos cómo funciona cuando se empeña algo. A uno le prestan plata y se pagan intereses mientras se recupera lo que se dejó empeñar. Pues eso mismo hizo el gobierno Petro, pero a lo grande, a las escondidas y a lo barato”, aseveró.

La congresista criticó la operación porque, según detalló, el Gobierno optó por pagar un interés del 13%, pese a la existencia de ofertas con tasas del 7%, es decir, que eligió la más costosa. “Sacaron $23 billones prestados con ‘B’ de barbaridad a escondidas, sin decirle al país cuál era la casa de empeño, o mejor dicho, sin contar quién compró los bonos”, indicó.

Aunado a ello, explicó que la diferencia entre ese 13% y ese 7% en intereses corresponde a seis puntos porcentuales y representa más de $1.000.000 de gasto para el país en un año, suficiente, según precisó, para entregar 30.000 subsidios de vivienda de $50 millones cada uno a las familias más vulnerables del país.

En consecuencia, planteó dudas acerca de los motivos que tuvo la administración para elegir condiciones que duplican la carga de intereses, e insinuó posibles irregularidades en la gestión de los fondos públicos. “¿Por qué el gobierno Petro decidió pagar el doble de intereses en un negocio a escondidas? ¿Es otro torcido más para que la familia de Petro pueda seguir viviendo con lujos en Europa? ¿Y quién paga ese atraco en intereses? Pues usted y yo con nuestros impuestos”, dijo.

Garrido aseguró que el Gobierno impulsó un decreto de emergencia económica para “tapar el hueco” que tiene en sus finanzas y que se agravaría con la venta de los TES. Sin embargo, el Gobierno Petro impulsó la declaratoria por una crisis fiscal que asegura que fue generada, en parte, por la administración anterior, en cabeza del expresidente Iván Duque Márquez, y por el hundimiento de dos leyes de financiamiento.

Así las cosas, la representante hizo un comentario dirigido al senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico. “Se dan cuenta que está callado y cómplice como todo que no es tenido en causa (isc)”, señaló.

El exministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, que aspira a la Presidencia de Colombia, se sumó a las voces críticas. En un video difundido por su equipo de prensa, aseguró que la adjudicación privada de los $23 billones constituye “un retroceso de 25 años en materia de transparencia en el mercado de capitales colombiano”.

De igual manera, cuestionó la falta de información sobre los términos del acuerdo y el beneficiario final, y consideró que esta omisión vulnera la neutralidad y la transparencia que deben regir en el sector.

“Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasa se colocan los montos. Aquí, a un inversionista privado, sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es, le entregan $23 billones”, sostuvo.