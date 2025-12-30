Gustavo Petro reveló uno de sus “principales defectos”: “No es un error”

En una reciente publicación en la red social X, el jefe de Estado destacó que suele confiar en las personas, lo que motivó numerosas respuestas y análisis entre usuarios y actores políticos de diferentes sectores - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro mantiene una actividad constante en la red social X, donde publica mensajes sobre diversos temas. Sus publicaciones suelen atraer la atención de los usuarios y provocan múltiples reacciones y discusiones en la plataforma. La presencia del mandatario en este espacio digital ha convertido sus opiniones y anuncios en un punto frecuente de conversación entre ciudadanos y sectores políticos.

En un mensaje reciente publicado en X, Gustavo Petro mencionó cuál considera uno de sus “principales defectos”.

La afirmación del presidente generó una variedad de comentarios y reacciones entre los usuarios de la red social, quienes debatieron sobre el impacto y el significado de sus palabras.

En su mensaje, Gustavo Petro reconoció que la ingenuidad es uno de sus principales defectos y explicó que suele confiar mucho en las personas.

Sin embargo, defendió su postura al afirmar que confiar en el pueblo es una decisión correcta. Esta reflexión formó parte de una publicación que generó numerosas opiniones entre los usuarios de la red social.

“Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás. pero (sic) creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”, escribió el jefe de Estado en su publicación.

Además, el presidente acompañó su mensaje con la imagen de un peluche que lo representa, vestido con traje, gafas y la banda presidencial.

Entre las reacciones al mensaje del presidente, destacó la del concejal de Bogotá, Papo Amín, quien criticó el reciente aumento del salario mínimo anunciado por Petro que representa un incremento del 23,7%. Amín comparó la medida con decisiones tomadas en Venezuela y advirtió sobre posibles consecuencias económicas negativas para el país.

“Chávez hizo lo que usted hace pocas horas dijo en tv.Sube el salario mínimo por un puñado de votos de colombianos incautos que creen que esto es lo “mejor” que ha pasado.Se viene una de las crisis más grandes en materia laboral y económica y todo por culpa de @petrogustavo", escribió el servidor público capitalino.

En la misma línea de críticas, varios usuarios mencionaron en la publicación de Gustavo Petro el reciente anuncio sobre el incremento del salario mínimo. Una internauta identificada como @soyunpenalti señaló que, más allá del aumento, la preocupación principal sigue siendo la falta de empleo.

“Mor, muy chévere y todo el aumento del salario ahora solo falta que nos den trabajo. Gracias”, escribió la usuaria de X.

El usuario @opositorunido también respondió al mensaje de Gustavo Petro, cuestionando si realmente creer en el pueblo implica tomar decisiones como el aumento del salario mínimo. Señaló que esta medida podría afectar el bolsillo de todos los colombianos, anticipando un incremento generalizado de precios y mayores tasas de interés.

“Afectar el bolsillo de todos los Colombianos es creerle al pueblo? Desde el 1 de enero subirá todo, para los que le aumentaron el salario mínimo, y los ahogarán los intereses por la inflación, la cual se verá obligado el banco de la república a subir, el Soat más costoso, cuota moderadora de eps, cuota administración propiedad horizontal, etc etc, serán más pobres, solo por populismo, pero se lo digo sinceramente, ese mismo pueblo se volcará en su contra e Ivan Cepeda Castro, NO SERÁ PRESIDENTE”, aseveró en su mensaje el usuario de X.

Y es que el presidente Petro anunció que el salario mínimo para 2026 será de $1.750.905 pesos. Sumando el auxilio de transporte, que corresponde a $249.095, el monto total alcanzará los $2.000.000 pesos mensuales.

En otro tipo de respuestas, la usuaria @aleja_marin27 le respondió al presidente refiriéndose a su mensaje sobre los defectos criticando sus elecciones en su gabinete diciendo: “Y escoger mal muy mal sus ministros”.

Por su parte, el usuario @RobbTua aprovechó la publicación para cuestionar la ortografía del presidente y comentó: “Deberías creer en el autocorrector de vez en cuando”.