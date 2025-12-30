Colombia

Gustavo Petro reveló uno de sus “principales defectos”: “No es un error”

En un mensaje difundido por la red social X, el presidente declaró que considera la confianza hacia el pueblo como una decisión acertada, a pesar de que se llamó “ingenuo”

Guardar
En una reciente publicación en
En una reciente publicación en la red social X, el jefe de Estado destacó que suele confiar en las personas, lo que motivó numerosas respuestas y análisis entre usuarios y actores políticos de diferentes sectores - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro mantiene una actividad constante en la red social X, donde publica mensajes sobre diversos temas. Sus publicaciones suelen atraer la atención de los usuarios y provocan múltiples reacciones y discusiones en la plataforma. La presencia del mandatario en este espacio digital ha convertido sus opiniones y anuncios en un punto frecuente de conversación entre ciudadanos y sectores políticos.

En un mensaje reciente publicado en X, Gustavo Petro mencionó cuál considera uno de sus “principales defectos”.

La afirmación del presidente generó una variedad de comentarios y reacciones entre los usuarios de la red social, quienes debatieron sobre el impacto y el significado de sus palabras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Gustavo Petro reconoció que la ingenuidad es uno de sus principales defectos y explicó que suele confiar mucho en las personas.

Sin embargo, defendió su postura al afirmar que confiar en el pueblo es una decisión correcta. Esta reflexión formó parte de una publicación que generó numerosas opiniones entre los usuarios de la red social.

Gustavo Petro hizo un curioso
Gustavo Petro hizo un curioso mensaje en su cuenta de X que generó revuelo en redes sociales - crédito @petrogustavo

“Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás. pero (sic) creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”, escribió el jefe de Estado en su publicación.

Además, el presidente acompañó su mensaje con la imagen de un peluche que lo representa, vestido con traje, gafas y la banda presidencial.

Entre las reacciones al mensaje del presidente, destacó la del concejal de Bogotá, Papo Amín, quien criticó el reciente aumento del salario mínimo anunciado por Petro que representa un incremento del 23,7%. Amín comparó la medida con decisiones tomadas en Venezuela y advirtió sobre posibles consecuencias económicas negativas para el país.

Papo Amín se fue en
Papo Amín se fue en contra de Gustavo Petro por su reciente publicación - crédito @papoaminCD

“Chávez hizo lo que usted hace pocas horas dijo en tv.Sube el salario mínimo por un puñado de votos de colombianos incautos que creen que esto es lo “mejor” que ha pasado.Se viene una de las crisis más grandes en materia laboral y económica y todo por culpa de @petrogustavo", escribió el servidor público capitalino.

En la misma línea de críticas, varios usuarios mencionaron en la publicación de Gustavo Petro el reciente anuncio sobre el incremento del salario mínimo. Una internauta identificada como @soyunpenalti señaló que, más allá del aumento, la preocupación principal sigue siendo la falta de empleo.

“Mor, muy chévere y todo el aumento del salario ahora solo falta que nos den trabajo. Gracias”, escribió la usuaria de X.

La usuaria habló del empleo
La usuaria habló del empleo en el mensaje de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo

El usuario @opositorunido también respondió al mensaje de Gustavo Petro, cuestionando si realmente creer en el pueblo implica tomar decisiones como el aumento del salario mínimo. Señaló que esta medida podría afectar el bolsillo de todos los colombianos, anticipando un incremento generalizado de precios y mayores tasas de interés.

“Afectar el bolsillo de todos los Colombianos es creerle al pueblo? Desde el 1 de enero subirá todo, para los que le aumentaron el salario mínimo, y los ahogarán los intereses por la inflación, la cual se verá obligado el banco de la república a subir, el Soat más costoso, cuota moderadora de eps, cuota administración propiedad horizontal, etc etc, serán más pobres, solo por populismo, pero se lo digo sinceramente, ese mismo pueblo se volcará en su contra e Ivan Cepeda Castro, NO SERÁ PRESIDENTE”, aseveró en su mensaje el usuario de X.

Varios usuarios de X contestaron
Varios usuarios de X contestaron cuestionando el aumento del salario mínimo en la publicación de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo

Y es que el presidente Petro anunció que el salario mínimo para 2026 será de $1.750.905 pesos. Sumando el auxilio de transporte, que corresponde a $249.095, el monto total alcanzará los $2.000.000 pesos mensuales.

En otro tipo de respuestas, la usuaria @aleja_marin27 le respondió al presidente refiriéndose a su mensaje sobre los defectos criticando sus elecciones en su gabinete diciendo: “Y escoger mal muy mal sus ministros”.

Otros usuarios aprovecharon para criticar
Otros usuarios aprovecharon para criticar a sus ministros - crédito @petrogustavo

Por su parte, el usuario @RobbTua aprovechó la publicación para cuestionar la ortografía del presidente y comentó: “Deberías creer en el autocorrector de vez en cuando”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroMensaje de Gustavo PetroRedes socialesColombia- Noticias

Más Noticias

Santoral del 30 de diciembre: quién fue Santa Judit, la heroína bíblica que defendió la libertad de su pueblo

Venerada desde la antigüedad, es reconocida por su valentía y entrega

Santoral del 30 de diciembre:

Armando Benedetti llamó “loras mojadas” a quienes cuestionaron el aumento del salario mínimo para 2026: “Siempre son los mismos”

El ministro del Interior aseguró en sus redes sociales que la economía de Colombia “va muy bien”, defendiendo el incremento del 23 % del salario mínimo en 2026

Armando Benedetti llamó “loras mojadas”

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Deportivo Cali es el equipo que ha anunciado fichajes más sonoros con el portero de la selección de Perú Pedro Gallese y el volante Emmanuel Reynoso

Mercado de jugadores - EN

Arriendos, peajes y servicios públicos subirán o no con el salario mínimo: esto dice la ley

Mientras algunos sectores actualizan tarifas según la inflación, otros se desligan de los aumentos salariales, aunque puede incidir en sectores dependientes de personal cuyo salario se determine bajo este parámetro

Arriendos, peajes y servicios públicos

Iván Cepeda defendió el aumento del salario mínimo y respaldó a Gobierno Petro: “Para derrotar la pobreza”

El senador aseguró que el incremento del 23,7 % responde a criterios éticos y económicos, dinamiza la economía y fortalece la vida digna de los trabajadores

Iván Cepeda defendió el aumento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Quince años de prisión para

Quince años de prisión para la conductora implicada en la muerte del hermano del cantante Arcángel: “No hay excusa para lo que hice”

‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó el primer invitado extranjero: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 29 de diciembre