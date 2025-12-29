Colombia

En Yarumal, Antioquia, camión cargado con cerdos se volcó y los animales caminaron despreocupados en la vía

El suceso llamó la atención en redes sociales no solo por la tranquilidad de los animales que resultaron ilesos en el accidente, sino también por los comentarios cargados de humor

Guardar
En el video se evidencia que los cerdos vagaron con tranquilidad por el borde de la vía - crédito @soydeituango / X

El volcamiento de un camión cargado con cerdos en la vía que conecta Yarumal y Santa Rosa de Osos, a la altura del peaje de los Llanos de Cuivá, dejó una escena que capturó la atención de transeúntes y desató una rápida viralización en redes sociales.

El incidente, que ocurrió el viernes 26 de diciembre, no ocasionó heridos y expuso una respuesta ciudadana marcada por la solidaridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos del suceso grabaron el momento en que los animales, ilesos tras el accidente, circularon por la carretera y exploraron los bordes del asfalto en busca de alimento.

La circulación de los animales en la vía obligó a reducir la velocidad a los vehículos que transitaban por la zona, medida que permitió controlar el tráfico y evitar nuevos incidentes, mientras ciudadanos y otros conductores colaboraron para recuperar a los cerdos y asistir al transportador.

La calma de los animales
La calma de los animales tras el accidente generó risas en redes sociales - crédito composición fotográfica

Según los testigos, la rápida reacción colectiva posibilitó que la mayoría de los animales fueran rescatados y se minimizara cualquier riesgo adicional.

Además en redes, las personas agradecieron que los animales salieran ilesos a pesar del destino al que se dirigían, pero otras personas aprovecharon para hacer chistes con el hecho.

Los comentarios en el video pusieron en el centro la pregunta por el futuro de los animales y la cultura colombiana ante incidentes similares: “En Tasajera estuvieran haciendo la marranada ahí en medio de la carretera, a los 5 segundos después del volcamiento”, dijo uno de los internautas, evidenciando la rapidez con la que suelen actuar algunas comunidades frente a este tipo de situaciones.

La referencia a prácticas conocidas y las posibilidades de saqueo también quedó plasmada en el discurso digital. Un usuario advirtió: “Milagro no han llegado los carroñeros dueños de lo ajeno”, sugiriendo que el desenlace pudo haber sido diferente como ha sucedido con otro tipo de cargas en diversas carreteras del país.

En redes, las personas hicieron
En redes, las personas hicieron chistes relacionados al incidente - crédito captura de pantalla / X

Otros mensajes mezclaron la ironía y el humor negro, como el de quien afirmó: “Se salvaron de ser preparados como lechonas” o aquel que lanzó: “salgan corriendo que quedaron vivos aprovechen”. Este tono dejó patente la percepción de vulnerabilidad y el peligro potencial que enfrentan los animales en estos casos.

La incertidumbre respecto al destino real de los cerdos también acaparó especulaciones, como resumió un comentario: “Los que no aparecen es porque los cogieron para el 31 de diciembre para recibir el otro año comiendo”.

En medio de estas expresiones populares, una voz propuso un giro distinto, solicitando medidas de protección animal: “Esos cerditos deberían ser salvados y dejarlos libres por qué ya estuvieron en peligro y no les pasó nada entonces que los llevan a un lugar donde sean felices”.

Recordando la historia de un toro de raza Cebú bautizado como Esplendor, cuando obtuvo su libertad en diciembre de 2022 tras fugarse de un camión de matadero en Bogotá.

Algunas personas pidieron la liberación
Algunas personas pidieron la liberación de los animales tras sufrir el volcamiento - crédito Freepik

Tras una campaña viral y recaudación de fondos el animal fue comprado y desde ese entonces vive en el Santuario Animal Namigni en La Calera.

Por otra parte, el transporte de animales en Colombia está sujeto a regulaciones específicas de entidades como el Ministerio de Transporte y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que exigen de manera obligatoria documentos como la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) para el ganado y certificados veterinarios para mascotas, junto con el uso de vehículos reglamentados.

La normativa busca garantizar el bienestar animal y prevenir sanciones, además de mejorar los estándares sanitarios.

Luego del incidente, no se confirmó si la totalidad de los animales resultó rescatada ni si su destino fue la planta de sacrificio o algún tipo de liberación eventual motivada por la comunidad.

Temas Relacionados

YarumalSanta Rosa de OsosCamión con cerdosAccidente de tránsitoRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026

Diego Arias conquistó el título de la Copa Colombia 2025 con el verdolaga y lideró la campaña en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga Betplay 2025

Atlético Nacional confirmará a campeón

Detenida mujer que intentó ingresar drogas a una estación de Policía en Atlántico: la ocultaba en una ceña navideña

La pareja de un detenido en la estación del muncipio de Santo Tomás escondió en la comida de Navidad tanto marihuana como base de coca, pero fue descubierta

Detenida mujer que intentó ingresar

Políticos advirtieron de las consecuencias que traería el aumento del salario mínimo: “Es encarecer la vida, es destruir el empleo y golpear a las pequeñas empresas”

Voces como la de Enrique Peñalosa alertaron que una subida del 23 % podría aumentar la informalidad laboral y poner en dificultades a micro, pequeñas y medianas empresas

Políticos advirtieron de las consecuencias

Fico Gutiérrez dijo que Gustavo Petro “actúa como lo hacen los dictadores” e Isabel Zuleta le contestó: “El verdadero dictador es usted”

Las declaraciones del alcalde de Medellín sobre las implicaciones de la convocatoria a una asamblea constituyente promovida por el presidente intensificaron el debate político

Fico Gutiérrez dijo que Gustavo

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi y más apps: estos fueron los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

El uso cotidiano de servicios en línea y aplicaciones móviles ha modificado los hábitos de consumo, llevando a que sumas aparentemente menores se conviertan en significativas

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano y Westcol

Aida Victoria Merlano y Westcol se reencuentran después de mucho tiempo, juntos en un ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Deportes

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

El beisbolista colombiano de las Grandes Ligas Gio Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla: robaron joyas y objetos de valor

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero