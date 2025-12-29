En Yarumal, Antioquia, camión cargado con cerdos se volcó y los animales caminaron despreocupados en la vía

En el video se evidencia que los cerdos vagaron con tranquilidad por el borde de la vía - crédito @soydeituango / X

El volcamiento de un camión cargado con cerdos en la vía que conecta Yarumal y Santa Rosa de Osos, a la altura del peaje de los Llanos de Cuivá, dejó una escena que capturó la atención de transeúntes y desató una rápida viralización en redes sociales.

El incidente, que ocurrió el viernes 26 de diciembre, no ocasionó heridos y expuso una respuesta ciudadana marcada por la solidaridad.

Testigos del suceso grabaron el momento en que los animales, ilesos tras el accidente, circularon por la carretera y exploraron los bordes del asfalto en busca de alimento.

La circulación de los animales en la vía obligó a reducir la velocidad a los vehículos que transitaban por la zona, medida que permitió controlar el tráfico y evitar nuevos incidentes, mientras ciudadanos y otros conductores colaboraron para recuperar a los cerdos y asistir al transportador.

La calma de los animales tras el accidente generó risas en redes sociales - crédito composición fotográfica

Según los testigos, la rápida reacción colectiva posibilitó que la mayoría de los animales fueran rescatados y se minimizara cualquier riesgo adicional.

Además en redes, las personas agradecieron que los animales salieran ilesos a pesar del destino al que se dirigían, pero otras personas aprovecharon para hacer chistes con el hecho.

Los comentarios en el video pusieron en el centro la pregunta por el futuro de los animales y la cultura colombiana ante incidentes similares: “En Tasajera estuvieran haciendo la marranada ahí en medio de la carretera, a los 5 segundos después del volcamiento”, dijo uno de los internautas, evidenciando la rapidez con la que suelen actuar algunas comunidades frente a este tipo de situaciones.

La referencia a prácticas conocidas y las posibilidades de saqueo también quedó plasmada en el discurso digital. Un usuario advirtió: “Milagro no han llegado los carroñeros dueños de lo ajeno”, sugiriendo que el desenlace pudo haber sido diferente como ha sucedido con otro tipo de cargas en diversas carreteras del país.

En redes, las personas hicieron chistes relacionados al incidente - crédito captura de pantalla / X

Otros mensajes mezclaron la ironía y el humor negro, como el de quien afirmó: “Se salvaron de ser preparados como lechonas” o aquel que lanzó: “salgan corriendo que quedaron vivos aprovechen”. Este tono dejó patente la percepción de vulnerabilidad y el peligro potencial que enfrentan los animales en estos casos.

La incertidumbre respecto al destino real de los cerdos también acaparó especulaciones, como resumió un comentario: “Los que no aparecen es porque los cogieron para el 31 de diciembre para recibir el otro año comiendo”.

En medio de estas expresiones populares, una voz propuso un giro distinto, solicitando medidas de protección animal: “Esos cerditos deberían ser salvados y dejarlos libres por qué ya estuvieron en peligro y no les pasó nada entonces que los llevan a un lugar donde sean felices”.

Recordando la historia de un toro de raza Cebú bautizado como Esplendor, cuando obtuvo su libertad en diciembre de 2022 tras fugarse de un camión de matadero en Bogotá.

Algunas personas pidieron la liberación de los animales tras sufrir el volcamiento - crédito Freepik

Tras una campaña viral y recaudación de fondos el animal fue comprado y desde ese entonces vive en el Santuario Animal Namigni en La Calera.

Por otra parte, el transporte de animales en Colombia está sujeto a regulaciones específicas de entidades como el Ministerio de Transporte y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que exigen de manera obligatoria documentos como la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) para el ganado y certificados veterinarios para mascotas, junto con el uso de vehículos reglamentados.

La normativa busca garantizar el bienestar animal y prevenir sanciones, además de mejorar los estándares sanitarios.

Luego del incidente, no se confirmó si la totalidad de los animales resultó rescatada ni si su destino fue la planta de sacrificio o algún tipo de liberación eventual motivada por la comunidad.