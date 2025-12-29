Presidente de la CUT se refirió a anuncio del Gobierno Petro sobre el aumento al salario mínimo para 2026: “Dato mata relato”

La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa

Las declaraciones de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ofrecieron una perspectiva sobre la discusión en torno al posible incremento del salario mínimo en Colombia para el año 2026.

En diálogo con W Radio, Arias abordó la posibilidad de que el ajuste salarial supere el 20 % y sus eventuales repercusiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el dirigente sindical al citado medio de comunicación, un aumento por encima de ese porcentaje beneficiaría a los trabajadores, aunque remarcó que todo dependerá de los anuncios oficiales.

“Eso le convendría a los trabajadores, pero habrá que esperar la alocución presidencial para confirmar dicho dato. De tal manera, eso genera una expectativa positiva, por supuesto”, sostuvo.

Fabio Arias abordó la posibilidad de que el ajuste salarial supere el 20 % y sus eventuales repercusiones - crédito @cutcolombia/X

En relación con las preocupaciones empresariales sobre el impacto económico, Arias afirmó en la entrevista que “nosotros, en esa discusión con las teorías neoliberales, hace rato les habíamos dicho una y otra vez que esas eran teorías engañosas”.

Al referirse a antecedentes legislativos, recordó la Ley 789 de 2002, impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe, y aseguró: “Todos los estudios que se hicieron con la ley 789 del año 2002, ninguno pudo demostrar que se hubiera generado empleo”.

El presidente de la CUT también se refirió al contexto de los últimos tres años, apuntando que los incrementos en los ingresos de los trabajadores y estatales, así como la implementación de subsidios, han producido resultados económicos favorables.

De acuerdo con lo manifestado a W Radio, “los hechos muestran que esa mejor situación de ingresos, por el contrario, ha generado crecimiento económico, disminución del desempleo, de la informalidad y de la inflación”.

Para Arias, los datos actuales contradicen la narrativa empresarial sobre los efectos negativos de los aumentos salariales.

Para Fabio Arias, los datos actuales contradicen la narrativa empresarial sobre los efectos negativos de los aumentos salariales - crédito Shutterstock

Al concluir, expresó para W Radio: “Si usted me pregunta hoy ahí, estoy tranquilo porque los hechos han refutado esa narrativa de los empresarios. Dato mata relato”.

Anuncio salario mínimo

El presidente Gustavo Petro tiene previsto anunciar este lunes 29 de diciembre de 2025 el incremento oficial del salario mínimo que se aplicará en Colombia durante 2026. La Presidencia confirmó que la comunicación se realizará a las 7:00 p.m. a través de una alocución transmitida por televisión y redes sociales.

El Ministerio del Trabajo difundió la noticia en la red social X, mostrando al mandatario junto a su hija, Antonella Petro, y al titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino.

El ministro Sanguino subrayó que la decisión sobre el nuevo salario mínimo representa un compromiso con la dignidad laboral y el bienestar de quienes contribuyen al desarrollo del país. Aunque la cifra oficial aún no se ha divulgado, circuló en redes sociales un documento atribuido a fuentes oficiales, donde se establece que el salario mínimo para 2026 sería de $1.750.905, lo que representa un aumento de 23% respecto al monto fijado para 2025, que se ubicó en $1.423.500.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo - crédito @AntonioSanguino/X

El documento, replicado por periodistas como Norbey Quevedo, sostiene que la decisión se toma bajo criterios de motivación y razonabilidad constitucional. Señala además que la normativa vigente no exige una equiparación inmediata entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado. En cambio, plantea que el proceso de convergencia hacia esa meta será gradual, permitiendo ajustes progresivos a lo largo de los próximos años.

De acuerdo con la filtración, el nuevo monto comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2026. La medida busca equilibrar el avance en la mejora salarial con la estabilidad de la estructura económica, evitando impactos abruptos en el mercado laboral y en las condiciones de los trabajadores.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo en diálogo con Blu Radio que, de confirmarse la cifra mencionada en el borrador conocido a la opinión pública, podrían causar tres consecuencias fundamentales para la economía del país.