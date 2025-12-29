Colombia

Presidente de la CUT se refirió a anuncio del Gobierno Petro sobre el aumento al salario mínimo para 2026: “Dato mata relato”

El dirigente sindical planteó que los datos actuales sobre empleo y economía contradicen los argumentos de los gremios para el salario mínimo en 2026

Guardar
La Central Unitaria de Trabajadores
La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa

Las declaraciones de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ofrecieron una perspectiva sobre la discusión en torno al posible incremento del salario mínimo en Colombia para el año 2026.

En diálogo con W Radio, Arias abordó la posibilidad de que el ajuste salarial supere el 20 % y sus eventuales repercusiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el dirigente sindical al citado medio de comunicación, un aumento por encima de ese porcentaje beneficiaría a los trabajadores, aunque remarcó que todo dependerá de los anuncios oficiales.

“Eso le convendría a los trabajadores, pero habrá que esperar la alocución presidencial para confirmar dicho dato. De tal manera, eso genera una expectativa positiva, por supuesto”, sostuvo.

Fabio Arias abordó la posibilidad
Fabio Arias abordó la posibilidad de que el ajuste salarial supere el 20 % y sus eventuales repercusiones - crédito @cutcolombia/X

En relación con las preocupaciones empresariales sobre el impacto económico, Arias afirmó en la entrevista que “nosotros, en esa discusión con las teorías neoliberales, hace rato les habíamos dicho una y otra vez que esas eran teorías engañosas”.

Al referirse a antecedentes legislativos, recordó la Ley 789 de 2002, impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe, y aseguró: “Todos los estudios que se hicieron con la ley 789 del año 2002, ninguno pudo demostrar que se hubiera generado empleo”.

El presidente de la CUT también se refirió al contexto de los últimos tres años, apuntando que los incrementos en los ingresos de los trabajadores y estatales, así como la implementación de subsidios, han producido resultados económicos favorables.

De acuerdo con lo manifestado a W Radio, “los hechos muestran que esa mejor situación de ingresos, por el contrario, ha generado crecimiento económico, disminución del desempleo, de la informalidad y de la inflación”.

Para Arias, los datos actuales contradicen la narrativa empresarial sobre los efectos negativos de los aumentos salariales.

Para Fabio Arias, los datos
Para Fabio Arias, los datos actuales contradicen la narrativa empresarial sobre los efectos negativos de los aumentos salariales - crédito Shutterstock

Al concluir, expresó para W Radio: “Si usted me pregunta hoy ahí, estoy tranquilo porque los hechos han refutado esa narrativa de los empresarios. Dato mata relato”.

Anuncio salario mínimo

El presidente Gustavo Petro tiene previsto anunciar este lunes 29 de diciembre de 2025 el incremento oficial del salario mínimo que se aplicará en Colombia durante 2026. La Presidencia confirmó que la comunicación se realizará a las 7:00 p.m. a través de una alocución transmitida por televisión y redes sociales.

El Ministerio del Trabajo difundió la noticia en la red social X, mostrando al mandatario junto a su hija, Antonella Petro, y al titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino.

El ministro Sanguino subrayó que la decisión sobre el nuevo salario mínimo representa un compromiso con la dignidad laboral y el bienestar de quienes contribuyen al desarrollo del país. Aunque la cifra oficial aún no se ha divulgado, circuló en redes sociales un documento atribuido a fuentes oficiales, donde se establece que el salario mínimo para 2026 sería de $1.750.905, lo que representa un aumento de 23% respecto al monto fijado para 2025, que se ubicó en $1.423.500.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo - crédito @AntonioSanguino/X

El documento, replicado por periodistas como Norbey Quevedo, sostiene que la decisión se toma bajo criterios de motivación y razonabilidad constitucional. Señala además que la normativa vigente no exige una equiparación inmediata entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado. En cambio, plantea que el proceso de convergencia hacia esa meta será gradual, permitiendo ajustes progresivos a lo largo de los próximos años.

De acuerdo con la filtración, el nuevo monto comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2026. La medida busca equilibrar el avance en la mejora salarial con la estabilidad de la estructura económica, evitando impactos abruptos en el mercado laboral y en las condiciones de los trabajadores.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo en diálogo con Blu Radio que, de confirmarse la cifra mencionada en el borrador conocido a la opinión pública, podrían causar tres consecuencias fundamentales para la economía del país.

Temas Relacionados

Salario mínimo 2026Salario mínimoAumento salario mínimoCUTEmpresasGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros: las habían conseguido de forma ilegal

Autoridades detectaron documentos obtenidos de manera ilícita y evitaron nuevos fraudes mediante controles biométricos durante este año

Colombia canceló 119 cédulas de

Saray Robayo negó vínculos judiciales tras la orden de extinción de dominio por caso Centros Poblados: “La responsabilidad penal es individual”

La congresista se pronunció en X para desmentir cualquier relación con procesos penales, luego de que la Fiscalía impusiera extinción de dominio a cinco propiedades asociadas a su nombre

Saray Robayo negó vínculos judiciales

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Junto con Maria Victoria Daza son las dos juezas centrales con escarapela Fifa por Colombia, además Mayra Sánchez y Eliana Ortiz, que son árbitras asistentes

Colombia tiene una nueva jueza

Gustavo Petro defendió fuerte aumento en el salario mínimo y negó que vaya a provocar informalidad laboral: “Simplemente no es cierto”

El presidente sostuvo que la proporción de trabajadores informales disminuyó durante su administración y descartó que la política de incremento salarial haya generado mayor informalidad

Gustavo Petro defendió fuerte aumento

Muerte de niña de cuatro años en un accidente con un caballo en Palmira: esto dijo el restaurante sobre el caso

El fallecimiento de una menor tras un accidente en un establecimiento recreativo generó preocupación en la comunidad y obligó a los responsables a emitir un comunicado lamentando lo sucedido

Muerte de niña de cuatro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Catalina Pérez, arquera de la

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Deportes

Colombia tiene una nueva jueza

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025