Martín Santos dijo que estaba en contra de una asamblea nacional constituyente y Angélica Monsalve le contestó: “te doy argumentos para que no estés en contra”

Un grupo de nueve ciudadanos acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para registrar formalmente un comité que impulsa la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. La administración central manifestó su apoyo a este procedimiento. Durante la inscripción, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañó a los integrantes del comité.

El registro del comité promotor de la asamblea nacional constituyente continúa provocando opiniones diversas. En este contexto, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, expresó su desacuerdo con la propuesta. Ante su postura, la exfiscal y aspirante al Senado Angélica Monsalve le respondió: “te doy argumentos para que no estés en contra”.

Martín Santos respondió a una publicación de una cuenta en X que consultaba: “Como están las cosas en este gobierno y que vienen elecciones ¿Está a favor o en contra de una asamblea nacional constituyente?”. Ante la pregunta, Santos escribió: “En contra”.

Martín Santos habló de la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito @MartinSantosR

Angélica Monsalve, contestó a la declaración de Martín Santos mediante una publicación en X, donde además difundió un video en el que expone sus razones a favor de la asamblea nacional constituyente. En su mensaje, Monsalve invitó a Santos a considerar sus argumentos y cuestionó su negativa.

“Martin, yo te doy argumentos para que no estés en contra, si no te convencen, es porque te gusta la corrupción y odias a los colombianos”, escribió la candidata al Senado de la República.

Angélica Monsalve contestó al mensaje de Martín Santos sobre la constituyente - crédito @alazamo123

En el metraje la exfiscal Monsalve afirmó que “Colombia no necesita parches, necesita una transformación profunda de la justicia”. Sostuvo que una asamblea constituyente permitiría que “las altas cortes no se sigan eligiendo entre ellas” y que se cambie “de raíz la forma de elección de los organismos de control”. También planteó la necesidad de eliminar la inmunidad de los poderosos y de “ponerle límites reales al fiscal de turno”.

Monsalve agregó que una constituyente serviría para que “el Consejo Nacional Electoral deje de ser una cuota de los partidos políticos”, hacer que “la corrupción estatal sea imprescriptible” y suprimir la reelección de congresistas y de cualquier cargo de elección popular.

Insistió en la importancia de permitir la revocatoria del mandato de funcionarios corruptos, habilitar al pueblo para convocar una constituyente sin autorización del Senado y “quitarle a los congresistas la facultad de manosear la Constitución a su antojo”. Concluyó: “Eso es una constituyente. Devolverle la justicia y el poder al pueblo y quitárselo a las élites”.

Angélica Monsalve dio argumentos a favor de una asamblea Nacional Constituyente - crédito @alazamo123

Por otro lado, después de decir que estaba en contra de una constituyente, en otra de sus publicaciones , Martín Santos criticó al petrismo. En su mensaje señaló: “El petrismo se la está poniendo muy fácil al uribismo”.

Martín Santos criticó al petrismo en su cuenta de X - crédito @MartinSantosR

En relación con la iniciativa, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien participó en la inscripción, señaló que este mecanismo representa una alternativa para introducir modificaciones que la administración buscaba concretar mediante sus proyectos de reforma social. Varias de estas propuestas no avanzaron en el Congreso, donde algunos parlamentarios manifestaron reservas y las consideraron inconvenientes para el país.

“El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, detalló el ministro ante la prensa, a las afueras de la Registraduría.

Antonio Sanguino indicó que para avanzar con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente será necesario reunir más de tres millones de firmas, un desafío que estará en manos de distintos líderes sociales.

Entre quienes conforman el comité promotor figuran personas con trayectorias diversas, como Carlos Alfonso Rosero, quien ocupó el cargo de ministro de Igualdad y Equidad, y Lían Ghelly Herrera Montealegre, reconocida por su trabajo en el Valle del Cauca. También participan Armando Custodio Wouriyu Valbuena, representante de comunidades indígenas, y Javier Eduardo García, periodista y comunicador.

El grupo se completa con Over Dorado Cardona, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y exdirectivo de Fecode; Carlos Arturo García Marulanda, vinculado al Partido Comunista Colombiano; José Luis Silva Maestre y Yesenia Moreno Rodríguez, ambos ciudadanos comprometidos con la iniciativa, y Luis Alfredo Grimaldo Mejía, quien se desempeña como tesorero de Fecode.