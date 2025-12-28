Colombia

Luis Alfonso no pudo contener las lágrimas tras la sorprendente serenata de su hijo, El Charrito Rendón

El reciente video donde el pequeño artista demuestra su talento y agradece públicamente a su padre ha provocado una marea de apoyo y admiración por el fuerte lazo entre ambos artistas

Guardar
El cantante se mostró emocionado hasta las lágrimas por el talento de su hijo - crédito @15minutosco/IG

La escena recientemente compartida en redes sociales en la que El Charrito Rendón le dedica una serenata a su padre, Luis Alfonso, ha generado una oleada de reacciones emotivas entre los seguidores del artista.

El video, difundido a través de la cuenta de Instagram del menor, muestra al hijo de Luis Alfonso interpretando con entrega una canción dirigida a su progenitor, provocando que el reconocido cantante colombiano no pudiera contener las lágrimas. El propio niño, en la misma publicación, agradeció públicamente a su padre, reforzando el vínculo familiar y artístico que los une.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La repercusión del gesto se hizo palpable en los comentarios de la publicación, donde admiradores de Luis Alfonso expresaron su reconocimiento tanto al niño como a la figura paternal del intérprete.

Luis Alfonso se conmovió con
Luis Alfonso se conmovió con la serenata que le regaló su pequeño hijo - crédito @luisalfonso/Instagram

Entre los mensajes destacados se encuentran expresiones como “qué belleza, tiene que sentirse muy orgulloso Luis Alfonso del talento de su hijo”, “ese señorazo es puro corazón, bella familia” y “owww ver a su papá llorar por orgullo es ver una estrella brillar”, son solo algunas de las manifestaciones que reflejan una profunda conexión entre la audiencia y el entorno familiar del artista.

Durante el desarrollo de la serenata, El Charrito Rendón, nombre con el que el hijo del artista es identificado en las plataformas digitales, sorprendió a los presentes cuando tomó el micrófono y demostró su capacidad vocal.

La escena, cargada de emoción, motivó a Luis Alfonso a llorar abiertamente al escuchar cantar a su hijo, en un gesto rápidamente aplaudido por quienes presenciaban el momento y por usuarios de redes sociales.

El cantante no dudó en
El cantante no dudó en mostrar el orgullo que siente por el talento que posee su hijo - crédito @luisalfonso/ Instagram

Uno de los comentarios enfatiza la magnitud de la experiencia al afirmar: “el niño no sabe que acaba de hacer el mejor video de toda su vida”.

Luis Alfonso, nacido en Popayán, Cauca, es considerado actualmente una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana.

Su trayectoria se caracteriza por un enfoque directo en la interpretación, letras cargadas de emociones y una cercanía con el público fundamentada en experiencias personales y temas de la vida cotidiana.

Temas como Chismofilia, La Ex, Contentoso, Mi palabra contra la de ellos, El precio de tu error y Descriterio han conseguido un significativo alcance y viralización en redes sociales, fortaleciendo su popularidad y asegurándole un lugar privilegiado en el panorama musical colombiano.

El artista sigue abriéndose camino
El artista sigue abriéndose camino a nivel mundial - crédito @luisalfonso/Instagram

El impacto de estos éxitos ha impulsado a Luis Alfonso como uno de los cantantes más escuchados y solicitados en los escenarios dedicados a la música popular dentro de Colombia, cimentando la fidelidad de una audiencia que también se identifica con los valores familiares y la autenticidad expresada en momentos como el compartido recientemente por él y su hijo.

Así lleva a sus hijos al colegio

Luis Alfonso, cantante de música popular, compartió en sus redes sociales un video en el que lleva a sus hijos al colegio montados a caballo por las calles de Medellín. La escena generó amplia reacción en internet y mostró al artista en una faceta distinta, lejos de los lujos y cerca de la vida sencilla.

Luis Alfonso llevó a sus hijos al colegio en caballo y así fue la experiencia - crédito @luisalfonso/TikTok

En el video, Luis Alfonso relata con humor el proceso de alistar a los caballos junto a sus hijos y destaca la importancia de transmitirles valores como la humildad, el amor por el campo y los animales, y la gratitud. Durante el recorrido, varios transeúntes lo reconocieron y saludaron, mientras él preguntaba a su hija sobre su experiencia, quien respondió con entusiasmo por la particular forma de ir al colegio.

El artista enfatizó que busca que sus hijos aprendan a ser felices y agradecidos, sin importar el medio de transporte. El gesto fue celebrado por seguidores e internautas, quienes destacaron el mensaje de valorar las raíces y disfrutar de las pequeñas cosas, más allá de lo material. Luis Alfonso subrayó que su mayor orgullo es ser padre y formar personas humildes y felices, agradeciendo las bendiciones recibidas.

Temas Relacionados

Luis AlfonsoMúsica popularEl Charrito RendónSerenataHijo de Luis AlfonsoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Hombre en aparente estado de embriaguez atacó a puñal a sus familiares durante una reunión en Medellín

Luego de la violenta agreción, el sujeto fue capturado gracias a la alerta de los vecinos a las autoridades. Las víctimas, entre ellos cinco hombres y una mujer, no revistieron gravedad en sus heridas

Hombre en aparente estado de

La ‘Gran Consulta’ calificó de “innecesaria” la constituyente de Petro: “Colombia no necesita atajos ni refundaciones oportunistas”

En su comunicado, los precandidatos presidenciales de centro-derecha señalaron que el país necesita estabilidad y un respeto por el pacto constitucional, y no cambios radicales impulsados por el presidente

La ‘Gran Consulta’ calificó de

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes: altas, bajas

Esta es la oración que se debe realizar el día de los santos inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre

Pese a que la cultura popular asocia la fecha con un día para hacer bromas o recordar momentos graciosos, el día en realidad es una celebración litúrgica para la religión católica

Esta es la oración que

Niña de 4 años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Hay preocupación sobre la supervisión y los métodos de prevención de riesgos en actividades infantiles

Niña de 4 años murió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony emocionó a los

Marc Anthony emocionó a los caleños durante su presentación en la Feria de Cali: “Todo empezó aquí”

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la noche en que la actriz francesa cantó un bambuco colombiano

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Mercado de fichajes: altas, bajas

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre

Lionel Messi en Colombia: Inter Miami confirmó su visita a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional

Atlético Nacional desmintió que tenga deudas con Marino Hinestroza, que se quiere ir a Boca Juniors: y entregó detalles sobre la negociación

Equipo de la Liga de Argentina le cerró las puertas a Radamel Falcao: “Ni está sobre la mesa”

Luis Díaz fue elegido el fichaje del año por los hinchas del Bayern Múnich