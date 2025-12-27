Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre crisis de la pareja y señalan a Karina García: “Todo es mi culpa”

Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre la pareja - crédito @manuelaqm__/ Instagram

El cantante Blessd respondió públicamente a un video de Manuela QM con un mensaje que asumió responsabilidad emocional y generó interpretaciones sobre el estado de su relación.

La reacción del artista, al reconocer “sé que todo es mi culpa”, activó el debate en redes sociales y reavivó rumores en torno a la pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En días recientes, Manuela QM publicó un video de tono reflexivo y melancólico en su cuenta de TikTok. La grabación incluyó la canción Baile inolvidable de Bad Bunny y un texto personal: “Mi baile inolvidable fui yo, porq incluso atravesando el caos, con la mente cansada y el alma rota, seguí avanzando. y hoy sin miedo a lo que venga, seguiré bailando mi historia”, expresó la creadora de contenido.

La publicación no hizo referencia directa a los rumores sobre un posible embarazo ni a la relación con Blessd, aunque seguidores interpretaron su mensaje como una alusión a procesos personales recientes.

“Sé que todo es mi culpa”, escribió Blessd, generando debate sobre el estado de su relación con la creadora de contenido - crédito @manuelaqm__/ TikTok

La respuesta de Blessd en la misma red social destacó por su tono: “Te amo mi amor y sé que algún día esto pasará!! Sé que esto es mi culpa!! Gracias por hacerme tan feliz”. El comentario se viralizó rápidamente y fue entendido por parte del público como un respaldo emocional para Manuela QM, mientras que otros lo leyeron como una admisión de conflictos en la relación.

El intercambio desató una ola de mensajes en redes sociales. Algunos usuarios resaltaron la fortaleza de Manuela QM para afrontar situaciones difíciles, mientras otros cuestionaron sus decisiones personales.

Una seguidora afirmó que “nadie es víctima de nada” y que cada persona es responsable de sus elecciones. La creadora de contenido respondió: “En ningún momento me he autodenominado víctima” y aseguró que siempre se hace responsable de sus actos, motivo por el cual decidió continuar con su vida pese a las dificultades.

La publicación de Manuela QM provocó mensajes de apoyo y críticas; la influenciadora respondió: “En ningún momento me he autodenominado víctima” - crédito @manuelaqm__/Instagram

Algunos usuarios afirmaron que el video de Manuela QM estaría relacionado con el reciente encuentro entre Karina García y Blessd durante un evento en Medellín. Otros señalaron que, en realidad, Manuela simplemente utilizó un audio de Karina García en una de sus publicaciones, lo que también generó críticas en redes. Estas interpretaciones no han sido confirmadas y hasta el momento permanecen como especulaciones de los seguidores en plataformas digitales.

En paralelo, continúan circulando versiones sobre un posible embarazo de Manuela QM, luego de que en una transmisión en vivo, Yina Calderón mencionara que una persona cercana habría notado un cambio físico en la creadora de contenido.

Calderón aseguró haber recibido información directa de una amiga en Medellín, que habría visto a Manuela en una tienda de El Poblado y notó que tenía “barriga grande”.

Según relató: “Una amiguita mía de Medellín entró a una tienda a comprar ropa y, ¡oh, sorpresa! estaba Manuela, actual novia de Blessd, y me dice ‘la vieja está embarazada’, tiene barriga grande y ella no es mentirosa, ni siquiera pertenece a los medios, que tenía una chaqueta ancha, pero se la quitó para medirse cosas y la vio embarazada”.

La empresaria asegura que recibió información desde Medellín sobre el aparente estado de embarazo de la novia de Blessd - crédito @hot.clips03/ TikTok

La empresaria manifestó confiar “al 100 %” en su fuente y sostuvo que Blessd pronto se convertiría en padre. Las hermanas de Calderón respaldaron la versión, recordando que Yina ha acertado en rumores previos, como el embarazo de Aida Victoria Merlano.