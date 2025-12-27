Colombia

Suso visitó la tumba de Héctor Lavoe en Puerto Rico y no ocultó su emoción: “Mi cantante favorito”

El humorista y presentador estuvo en Ponce, el lugar donde nació “El Cantante de los Cantantes” y expresó su admiración por el salsero en sus redes sociales

Durante la grabación de 'La vuelta al mundo en 80 risas', Suso tuvo la oportunidad de visitar la tumba del recordado salsero puertorriqueño- crédito Colprensa y @susoelpaspi/Instagram

Si hubo una figura que definió el arquetipo de la salsa como un género de intensidad instrumental y sonora incomparable en la música hispanoamericana, esa fue Héctor Lavoe. El puertorriqueño, gracias a su sociedad con Willie Colón y la Fania All Stars, y luego con su propia banda; marcó la pauta a seguir para un género que durante los años 70 fue el de mayor impacto en todo el continente, gozando de reconocimiento en los Estados Unidos.

Gracias a su voz, su carisma, las múltiples anécdotas que marcaron su vida y la tragedia que rodeó su muerte el 29 de junio de 1993, consumido por los excesos y complicaciones derivadas del VIH, el llamado “Cantante de los Cantantes” prolongó su legado hasta hoy.

En Ponce, su pueblo de origen, la memoria del ídolo de la salsa se mantiene viva al punto que la tumba donde descansan sus restos junto a los de su esposa Nilda “Puchi” y su hijo Héctor “Tito” Jr.. Y fue justamente allí donde estuvieron Suso y Carolina Cruz, durante el más reciente episodio de La Vuelta al Mundo en 80 risas, de Caracol Televisión.

El recorrido de Suso y Carolina Cruz por Ponce incluyó sitios clave en la adolescencia de Héctor Lavoe - crédito @susoelpaspi/Instagram

La pareja, según se observó en el capítulo, realizó un recorrido guiado por Erni, un guía local, que no solo evocó los escenarios de la juventud del artista, sino también la mirada sentimental con la que la ciudad reconoce al “mimado” de Ponce. Desde la notoriedad de Lavoe en la Fania hasta el tributo en su tumba, el capítulo ofreció una exploración desde la nostalgia y el humor al recuerdo del intérprete de clásicos como El cantante, Che che colé o El día de mi suerte.

El itinerario del viaje pasó por la Escuela Superior Ponce High, donde un joven Héctor Lavoe cursó la secundaria. Según relató Erni ante las cámaras, el cantante era conocido por su tendencia a escaparse de clase para pasar tiempo con sus amigos en el río Portugués, un afluente que bordea la institución educativa.

Uno de los momentos culminantes del episodio tuvo lugar en el cementerio donde descansan los restos de Lavoe junto a los de su esposa y su hijo. Allí, Suso rindió homenaje a su manera: dejó flores artificiales y, fiel a su estilo irreverente, comentó sobre la célebre “puntualidad” del artista, aludiendo con humor a las rivalidades que caracterizaron al género en sus mejores años.

Fuera de su personaje cómico, Dany Alejandro Hoyos rindió tributo al que describió como su cantante favorito - crédito @venga.hablemos/Instagram

El tributo de Suso a Lavoe no se quedó en lo visto por los televidentes. En sus historias de Instagram, el humorista expresó la importancia que tenía para él ese momento, al punto que dejó fuera su personaje público para las cámaras y como Dany Alejandro Hoyos (su nombre de pila), le rindió sus respetos.

“Una de las cosas bellas de este año fue conocer la tumba de Hector Lavoe, mi cantante favorito”, comentó en su Instagram, acompañando las fotos del momento. Fue bello conocer Puerto Rico y Ponce la ciudad natal del cantante de los cantantes. Como salsero fue un sueño y aproveché para tomarme las fotos. Como estaba de Suso El Paspi, cuando terminamos de grabar me quité el sombrero y como Dany le puse música al maestro y fue imposible no lagrimear“, expresó.

Además de agradecer a la producción y a Carolina Cruz “Por seguirme la corriente”, cerró expresando “¡Qué viva la salsa! Que viva Hector Lavoe!“.

Además de visitar lugares clave en la infancia de Lavoe, durante su paseo la pareja recorrió un boulevard dedicado a las grandes figuras de la salsa nacidas en Ponce, entre los que sobresalen nombres célebres como Ismael Quintana, “El Conde” Rodríguez, Quique Papo, la Sonora Ponceña, Cheo Feliciano y Tito Puente.

