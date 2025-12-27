El cantante que se hizo viral en redes por interpretar famosa canción de Aries Vigoth en un bus de Transmilenio: “Un llanero disruptivo”

Aries Vigoth es uno de los artistas de música llanera (y que tiene el mismo nombre que el baile, joropo) colombiana más importantes - crédito @ariesvigoth/IG | @neitty__/IG

Un artista musical colombiano se hizo famoso sin querer queriendo en redes sociales, luego de que uno de sus videos se compartió en el portal Prensa Libre Colombia la noche del viernes 26 de diciembre de 2025.

El cantautor y músico que se conoce como Neitty, también subió la grabación en su perfil de Instagram (@neitty__), y con ello se ganó el respeto y la admiración de las decenas de usuarios por cuenta de su voz.

Todo ocurrió en uno de los buses articulados del sistema de transporte masivo de Transmilenio en Bogotá, en una práctica usual por parte de artistas urbanos y vendedores ambulantes, que aprovechan los trayectos para rebuscarse sus ingresos.

En este caso, la interpretación que le hizo ganarse varias monedas y billetes en medio del recorrido del bus fue Una casita bella para ti, del cantante de música llanera colombiana Aries Vigoth, una de las figuras más reconocidas del género.

Además, este es uno de los éxitos más recordados por diferentes generaciones en el país, y por ese motivo, sumado al talento del cantante, los usuarios del sistema de transporte y los internautas no se guardaron comentarios para resaltar la presentación.

El joven cuyo nombre artístico es Neitty cantó 'Una Casita Bella Pa Tí', de Aries Vigoth - crédito @neitty__/IG

Luego de entonar la canción, Neitty no se imaginó lo que vendría después, porque los mensajes de apoyo se mezclaron entre el humor y una lección que dejó para la ciudadanía en general, debido a que muchos no se imaginaban que por su aspecto fuera capaz de interpretar la tonada llanera.

Una de las usuarias lo calificó como la “Billie Eilish del joropo”, mientras que otro de los ciudadanos le dejó una recomendación: “Canta muy bien pero definitivamente debes de cambiar tu estilo de ropa (consejo)”.

Sin embargo, lo anterior no fue motivo para reparar en su capacidad a la hora de cantar: “Uff tiene talento, lo que no se, es si es chico o chica”, “un llanero disruptivo” y “una mezcla entre emo, dark, aterciopelados, solo millos y musica llanera, muy Bogotrax” acompañaron la publicación.

“Muy buena interpretación , la canción está linda y ella tiene muy buena voz, espero que sea una gran estrella de nuestro folclor en el futuro”, aseguró otra de las mujeres que se confundió al creer que el joven era una dama.

Sin embargo esto no fue impedimento para que Neitty dejara su saludo en redes sociales luego de que hizo viral por cuenta del video en el bus de Transmilenio: “Gracias muchísimas gracias por el espacio 🥲❤️”.

En sus redes el artista dejó ver que lleva una vida dedicada a la música, y espera que este episodio pueda ayudarle a catapultar su carrera musical.

Neitty agradeció a los usuarios que le dejaron comentarios de apoyo para que no claudique con su carrera musical - crédito @neitty__/IG

Esta es la letra de la canción Una casita bella para ti:

Quiero comprar para ti una casa bella

Que tenga lirios y claveles al entrar

Donde se cojan con la mano las estrellas

Donde se duerma con el ruido de la mar

Quiero comprar para ti una casa bella

Que tenga lirios y claveles al entrar

Donde se cojan con la mano las estrellas

Donde se duerma con el ruido de la mar

Donde el celaje de un perrito centinela

Pase la noche de la puerta a los balcones

Con sus ladridos y sus ojos de candela

No deje, chica, que se acerquen los ladrones

Donde podamos bailar este joropito

Como se baila en todo el llano apureño

A punta ‘e soga, poco a poco y trancadito

Oyendo el arpa del maestro Figueredo

Quiero comprar para ti una casa bella

Que tenga lirios y claveles al entrar

Donde se cojan con la mano las estrellas

Donde se duerma con el ruido de la mar

Quiero comprar para ti una casa bella

Que tenga lirios y claveles al entrar

Donde se cojan con la mano las estrellas

Donde se duerma con el ruido de la mar

Quiero comprar para ti una casa bella

Que tenga lirios y claveles al entrar

Donde se cojan con la mano las estrellas

Donde se duerma con el ruido de la mar

Donde el celaje de un perrito centinela

Pase la noche de la puerta a los balcones

Con sus ladridos y sus ojos de candela

No deje, chica, que se acerquen los ladrones

Donde podamos bailar este joropito

Como se baila en llanos casanareños

A punta ‘e soga poco a poco y trancadito

Oyendo el arpa de David para leer bello

Quiero comprar para ti una casa bella

Que tenga lirios y claveles al entrar

Donde se cojan con la mano las estrellas

Donde se duerma con el ruido de la mar

Donde se duerma con el ruido de la mar

Donde se duerma con el ruido de la mar

Donde se duerma con el ruido de la mar

Donde se duerma con el ruido de la mar