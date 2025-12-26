Registraduría “se tomó Transmilenio”: así puede inscribir su cédula o actualizar puntos de votación en el sistema

Así son los puntos de la Registraduría en portales de Transmilenio en Bogotá - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la instalación de puntos móviles en nueve portales de Transmilenio para facilitar la inscripción y actualización del puesto de votación. La jornada se realizará los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, entre las 8:00 a. m, y las 5:00 p. m.

La entidad informó que esta iniciativa busca acercar el servicio a los ciudadanos en tránsito por el sistema de transporte.

“Votar cerca, te acerca”, destacó la Registraduría en su comunicado, e invitó a los usuarios a aprovechar la oportunidad para realizar el trámite de manera ágil.

Los puntos móviles estarán disponibles en nueve portales habilitados, lo que permitirá a los usuarios actualizar su información electoral sin desplazamientos adicionales.

Estos son los detalles de la operación de la Registraduría en Transmilenio

Así está facilitando la Registraduría los cambios de puestos de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil implementó nuevas estrategias para facilitar el cambio de puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El trámite está dirigido a quienes cambiaron de residencia, regresaron al país de manera permanente o poseen cédulas expedidas antes de 1988 y aún no figuran en el censo electoral.

Desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, la Registraduría habilitó 400 puntos de inscripción en centros comerciales y zonas de alta afluencia de ciudades capitales e intermedias. Los horarios de atención varían entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., o entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m., según el punto.

Puntos de la Registraduría en portales de Transmilenio

Adicionalmente, la entidad realiza más de 1.000 campañas móviles de inscripción (CMI) en universidades, plazas públicas y centros comerciales, lo que permite acercar el servicio a los ciudadanos y ampliar la cobertura nacional.

Entre el 6 y el 9 de noviembre se efectuó la primera jornada de inscripción en puestos de votación y la siguiente tuvo lugar del 27 al 30 de noviembre, con más de 11.000 puestos habilitados en todo el territorio nacional.

Las sedes de la Registraduría brindan atención para la inscripción de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y los consulados en el exterior mantienen el trámite de manera permanente hasta dos meses antes de los comicios.

Con el objetivo de garantizar la transparencia, la Registraduría ha estipulado que todas las consultas se incluirán en una sola tarjeta electoral

La entidad anunció la próxima habilitación de un código QR en su página web, destinado a los colombianos residentes en el exterior.

Esta herramienta permitirá actualizar el puesto de votación mediante una aplicación con biometría facial, lo que garantiza la verificación de identidad y la prevención de suplantación. Estas medidas optimizan los tiempos de inscripción, promueven la participación y refuerzan la seguridad en el proceso electoral.

Así va la revisión de las más de 28 millones de firmas para las elecciones presidenciales del 2026

La Registraduría Nacional enfrenta el desafío de examinar más de 28,5 millones de firmas presentadas por los aspirantes presidenciales que buscan participar en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

La magnitud de este proceso refleja un incremento superior al 179% respecto a los comicios de 2022, cuando se recolectaron poco más de diez millones de apoyos ciudadanos, según informó el registrador nacional, Hernán Penagos al medio Caracol Radio.

Certificar tales firmas resulta decisivo, pues solo aquellos que superen el umbral exigido por la ley —más de 635.000 firmas válidas— podrán inscribirse oficialmente como candidatos.

Lista de precandidatos presidenciales que entregaron firmas ante la Registraduría

De acuerdo con lo expuesto por Hernán Penagos, el procedimiento de validación se desarrolla en tres etapas fundamentales. Estas etapas buscan garantizar que las firmas evaluadas correspondan a apoyos auténticos y que cada aspirante cumpla el requisito indispensable para alcanzar la inscripción.

El notable aumento en la cantidad de firmas revisadas implica un despliegue técnico y humano sin precedentes para la Registraduría Nacional.

La dependencia destacó que la revisión de firmas constituye un filtro esencial para la participación política por grupos significativos de ciudadanos, pues asegura la legitimidad de quienes aspiran a la candidatura presidencial.