Colombia

Registraduría “se tomó Transmilenio”: así puede inscribir su cédula o actualizar puntos de votación en el sistema

La ciudadanía puede acercarse a los puntos, en los que hay señalización visible sobre los procedimientos que allí se pueden realizar

Guardar
Así son los puntos de
Así son los puntos de la Registraduría en portales de Transmilenio en Bogotá - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la instalación de puntos móviles en nueve portales de Transmilenio para facilitar la inscripción y actualización del puesto de votación. La jornada se realizará los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, entre las 8:00 a. m, y las 5:00 p. m.

La entidad informó que esta iniciativa busca acercar el servicio a los ciudadanos en tránsito por el sistema de transporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Votar cerca, te acerca”, destacó la Registraduría en su comunicado, e invitó a los usuarios a aprovechar la oportunidad para realizar el trámite de manera ágil.

Los puntos móviles estarán disponibles en nueve portales habilitados, lo que permitirá a los usuarios actualizar su información electoral sin desplazamientos adicionales.

Estos son los detalles de
Estos son los detalles de la operación de la Registraduría en Transmilenio - crédito Registraduría

Así está facilitando la Registraduría los cambios de puestos de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil implementó nuevas estrategias para facilitar el cambio de puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El trámite está dirigido a quienes cambiaron de residencia, regresaron al país de manera permanente o poseen cédulas expedidas antes de 1988 y aún no figuran en el censo electoral.

Desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, la Registraduría habilitó 400 puntos de inscripción en centros comerciales y zonas de alta afluencia de ciudades capitales e intermedias. Los horarios de atención varían entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., o entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m., según el punto.

Puntos de la Registraduría en
Puntos de la Registraduría en portales de Transmilenio - crédito Registraduría

Adicionalmente, la entidad realiza más de 1.000 campañas móviles de inscripción (CMI) en universidades, plazas públicas y centros comerciales, lo que permite acercar el servicio a los ciudadanos y ampliar la cobertura nacional.

Entre el 6 y el 9 de noviembre se efectuó la primera jornada de inscripción en puestos de votación y la siguiente tuvo lugar del 27 al 30 de noviembre, con más de 11.000 puestos habilitados en todo el territorio nacional.

Las sedes de la Registraduría brindan atención para la inscripción de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y los consulados en el exterior mantienen el trámite de manera permanente hasta dos meses antes de los comicios.

Con el objetivo de garantizar
Con el objetivo de garantizar la transparencia, la Registraduría ha estipulado que todas las consultas se incluirán en una sola tarjeta electoral - crédito Registraduría Nacional /Sitio web

La entidad anunció la próxima habilitación de un código QR en su página web, destinado a los colombianos residentes en el exterior.

Esta herramienta permitirá actualizar el puesto de votación mediante una aplicación con biometría facial, lo que garantiza la verificación de identidad y la prevención de suplantación. Estas medidas optimizan los tiempos de inscripción, promueven la participación y refuerzan la seguridad en el proceso electoral.

Así va la revisión de las más de 28 millones de firmas para las elecciones presidenciales del 2026

La Registraduría Nacional enfrenta el desafío de examinar más de 28,5 millones de firmas presentadas por los aspirantes presidenciales que buscan participar en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

La magnitud de este proceso refleja un incremento superior al 179% respecto a los comicios de 2022, cuando se recolectaron poco más de diez millones de apoyos ciudadanos, según informó el registrador nacional, Hernán Penagos al medio Caracol Radio.

Certificar tales firmas resulta decisivo, pues solo aquellos que superen el umbral exigido por la ley —más de 635.000 firmas válidas— podrán inscribirse oficialmente como candidatos.

Lista de precandidatos presidenciales que
Lista de precandidatos presidenciales que entregaron firmas ante la Registraduría - crédito Registraduría

De acuerdo con lo expuesto por Hernán Penagos, el procedimiento de validación se desarrolla en tres etapas fundamentales. Estas etapas buscan garantizar que las firmas evaluadas correspondan a apoyos auténticos y que cada aspirante cumpla el requisito indispensable para alcanzar la inscripción.

El notable aumento en la cantidad de firmas revisadas implica un despliegue técnico y humano sin precedentes para la Registraduría Nacional.

La dependencia destacó que la revisión de firmas constituye un filtro esencial para la participación política por grupos significativos de ciudadanos, pues asegura la legitimidad de quienes aspiran a la candidatura presidencial.

Temas Relacionados

TransmilenioPuntos RegistraduríaPortales TransmilenioCambio punto votaciónPunto votaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Exdirector regional de la Fiscalía fue acusado de fraude: aseguró que era padre soltero para evitar perder su puesto

Esto habría inducido a error al equipo del área administrativa de la Fiscalía General de la Nación, que apartó su cargo del proceso selectivo y le permitió obtener una ventaja a la que no tenía derecho

Exdirector regional de la Fiscalía

Mercenario colombiano desapareció en el Congo, África: el helicóptero en el que estaba cayó a un cuerpo de agua

El caso pone en evidencia la fuerza de los apoyos digitales y la presión social internacional cando las instituciones no brindan certezas

Mercenario colombiano desapareció en el

Asonada en medio de una operación por un caso de violencia intrafamiliar dejó un muerto y un policía herido

Durante la intervención de la patrulla de Policía, otra persona involucrada fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía Local del municipio, señalada por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada

Asonada en medio de una

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó el final de su relación y reveló detalles de la ruptura: “Todavía no lo tengo resuelto”

La creadora de contenido y presentadora de RCN reveló en redes sociales que su relación con el empresario Diego Felipe Barajas llegó a su fin

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 26 de diciembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó el final de su relación y reveló detalles de la ruptura: “Todavía no lo tengo resuelto”

Altafulla habría regresado con su exnovia Rochy tras su ruptura con Karina García: videos lo confirmarían

Ryan Castro sorprendió con el lujoso reloj que recibió en Navidad: costaría cientos de millones de pesos

Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′

Estas fueron las peleas más virales de los famosos colombianos en el 2025: ‘La casa de los famosos Colombia’ el ring preferido

Deportes

Estas serán las competencias deportivas

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre