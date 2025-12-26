Colombia

Murió Patricia Pinzón de Lewin, destacada politóloga y analista política colombiana

Su trayectoria académica y sus investigaciones sobre partidos, regiones, poder civil y género la posicionaron como un referente indispensable en el análisis político nacional

Patricia Pinzón de Lewin fue
Patricia Pinzón de Lewin fue una de las figuras más influyentes en el estudio de la política, la historia institucional y los derechos humanos en Colombia. - crédito Fundación Alejandro Ángel Escobar

La politóloga y analista Patricia Pinzón de Lewin falleció este 25 de diciembre en Bogotá, dejando una huella profunda en el estudio de la política, la historia institucional y los derechos humanos en Colombia. A lo largo de varias décadas, su trabajo académico y su producción intelectual la consolidaron como una de las principales referentes del pensamiento político colombiano.

Patricia Pinzón de Lewin se graduó como politóloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, institución con la que mantuvo una relación constante durante toda su carrera.

Desde los años setenta, cuando integró una de las primeras promociones de Ciencia Política, su vínculo con la universidad fue permanente, tanto como docente como investigadora. En ese ámbito, dedicó buena parte de su labor a analizar los sistemas políticos, los partidos, las regiones y la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas.

En distintos espacios académicos y gubernamentales, Pinzón de Lewin se desempeñó como investigadora, asesora, editora de publicaciones especializadas y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos. En cada uno de estos roles, aportó una visión analítica que contribuyó a fortalecer el debate público y el conocimiento sobre los procesos históricos y políticos del país.

Formada como politóloga y magíster
Formada como politóloga y magíster en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, mantuvo un vínculo permanente con esa institución a lo largo de su carrera. - crédito iStock

Obras clave y aportes bibliográficos

Patricia Pinzón de Lewin es autora de varios libros que se mantienen como referencia en los estudios de política colombiana. Entre sus obras más reconocidas se encuentran ‘Pueblos, regiones y partidos’, donde realizó un análisis sobre las dinámicas territoriales y partidistas en Colombia, y ‘El Ejército y las elecciones’, un estudio fundamental sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y la democracia en el país.

Junto a Gustavo Bell, publicó ‘Historia de la Universidad de los Andes’, texto que reconstruye la trayectoria institucional de una de las universidades más influyentes de Colombia. Además, en coautoría con Carlos Caballero, lanzó ‘Alberto Lleras y John F. Kennedy: amistad y política internacional’, obra que explora las relaciones personales y diplomáticas en un momento decisivo de la política hemisférica.

En todos estos trabajos, la académica destacó por su capacidad para abordar los procesos políticos desde una mirada multidimensional y documentada. Su nombre aparece citado de manera recurrente en investigaciones y debates sobre historia institucional, partidos políticos y democracia en Colombia.

Investigación sobre género y memoria: Esmeralda Arboleda

Uno de sus aportes más significativos es el libro ‘Esmeralda Arboleda: la mujer y la política’, dedicado a rescatar la trayectoria de una de las figuras más relevantes del feminismo y la vida pública nacional.

En esta obra, Patricia Pinzón de Lewin estudió la vida y el pensamiento de Esmeralda Arboleda desde una perspectiva histórica y política, destacando su papel en la conquista de los derechos políticos de las mujeres y su participación activa en el Congreso y el Gobierno colombiano.

Uno de sus aportes más
Uno de sus aportes más significativos es el libro Esmeralda Arboleda la mujer y la política. - crédito Taller de Edición Rocca

La autora tenía una relación personal con la biografiada, pues compartieron vecindad en el barrio La Soledad, en Bogotá, durante las décadas de 1950 y 1960, época en la que Arboleda fue una de las primeras mujeres en ocupar una curul en el Senado y asumir el cargo de Ministra de Comunicaciones. Según la reconstrucción de Pinzón de Lewin, Arboleda también fue la primera embajadora de Colombia en Austria.

El libro no solo reconstruye la vida de una pionera, sino que también examina los desafíos estructurales que enfrentaron las mujeres en la política colombiana del siglo XX. La reflexión de Pinzón de Lewin sobre género, ciudadanía y democracia se mantiene como una referencia indispensable para los estudios sobre mujeres en la política colombiana.

Defensa de los derechos humanos y memoria institucional

Patricia Pinzón de Lewin centró buena parte de sus investigaciones en la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, así como en la observación y defensa de los derechos humanos. Desde diferentes cargos institucionales y como coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, aportó análisis rigurosos y documentados que han servido de base para el desarrollo de políticas públicas y nuevas líneas de investigación en el ámbito académico.

La producción intelectual y el compromiso profesional de Pinzón de Lewin han sido reconocidos por colegas y estudiantes, quienes destacan su capacidad para generar debates informados y su influencia en la formación de nuevas generaciones de politólogos. Su trabajo continúa como fuente de consulta para quienes desean comprender los procesos políticos y sociales del país.

Reacciones y legado

El fallecimiento de Patricia Pinzón de Lewin ha generado manifestaciones de pesar en el ámbito académico y en círculos de análisis político. Su hijo, Juan Esteban Lewin, compartió un mensaje en redes sociales: “Infinito, mamá. Infinito”. Las palabras resumen el impacto de su partida y la huella que deja en familiares, colegas y estudiantes.

Su hijo, Juan Esteban Lewin,
Su hijo, Juan Esteban Lewin, compartió un mensaje de “Infinito, mamá. Infinito” - crédito @juaneslewin/X

La obra y el pensamiento de Pinzón de Lewin se mantienen vigentes en las aulas universitarias y en la discusión pública sobre política, derechos humanos y memoria histórica en Colombia. Su legado intelectual sigue siendo una referencia obligada para quienes investigan y reflexionan sobre la historia política y democrática nacional.

