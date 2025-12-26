Colombia

Exministro de Hacienda hizo balance de gestión del Gobierno Petro en 2025: “Se dedicaron a cambiar lo que sí funcionaba”

José Manuel Restrepo sostuvo que “reimaginaron” el sistema de salud hasta dejarlo sin caja ni reglas claras y frenaron la exploración nueva y no convencional de gas y petróleo sin plan B, entre otros

Exministro de Hacienda hizo balance
Exministro de Hacienda hizo balance de la gestión del Gobierno Petro en 2025 - crédito Andrea Puentes/Presidencia -José Manuel Restrepo/Facebook

El cierre de 2025 estuvo marcado por decisiones que tomó el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que incluyen la sanción del decreto de emergencia económica, el retiro del financiamiento estatal al Programa Crédito Beca (PCB) de la Fundación Colfuturo y la promoción de una asamblea nacional constituyente.

En este contexto, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda​​, utilizó sus redes sociales para hacer un balance de las acciones del Ejecutivo en materia de Educación, Salud, entre otros.

Para empezar, el ex alto funcionario criticó los cambios en el Icetex, en particular, el programa Ser Pilo Paga, iniciativa del Gobierno para que los mejores bachilleres del país, con bajos recursos económicos, accedieran a educación superior de alta calidad.

José Manuel Restrepo sostuvo que
José Manuel Restrepo sostuvo que “reimaginaron” el sistema de salud hasta dejarlo sin caja ni reglas claras y frenaron la exploración nueva y no convencional de gas y petróleo sin plan B, entre otros - crédito @jrestrp/X

“Marchitaron el crédito subsidiado del ICETEX que llegaba mayoritariamente los más vulnerables; Convirtieron Colfuturo, Ser Pilo Paga o Generación E en piezas de museo por razones de ideología y desconociendo sus aportes como Politica pública”, escribió Restrepo en su cuenta de X.

En su evaluación, sostuvo que implementar vía decreto varios puntos del articulado de la reforma a la salud en las Entidades promotoras de Salud (EPS) del Estado fue la principal causa de la crisis de medicamentos por la que atraviesa Colombia.

““Reimaginaron” el sistema de salud hasta dejarlo sin caja ni reglas claras. Conclusión: se destruyeron servicios y los medicamentos ya no son completos para el 90% de quienes los solicitan, según la Defensoría del Pueblo”.

A juicio del exministro Restrepo, las malas decisiones de Petro ocasionaron el récord histórico de deuda pública, déficit fiscal, y el peor dato en caja de la Nación excesos en reservas presupuestales.

Incluso, explicó que lograron espantar la confianza inversionista y hundir la inversión privada, lo que derivó en peor dato de Inversion a PIB en los últimos 20 años.

Restrepo también se refirió a los recursos energéticos del país y las consecuencias de frenar la entrega de contratos de exploración y explotación de zonas petrolíferas, lo que generó una baja en los réditos de Ecopetrol, la empresa más importante del país.

José Manuel Restrepo reveló como
José Manuel Restrepo reveló como el Gobierno utiliza las instituciones estatales para financiar su gasto - crédito @jrestrp/X

“Decretaron la “fe” en la seguridad energética, frenando la exploración nueva y no convencional de gas y petróleo sin plan B. El resultado es el peor estado posible de la joya de la corona: Ecopetrol”.

Por otra parte, reconoció el caos diplomático que originó la actual administración, colocando en riesgo la relaciones con grandes aliados como Israel, Argentina o Estados Unidos. A propósito, sostuvo que la política de Paz Total, que impulsa el Gobierno Petro, debilitó a la fuerza pública mientras crecían el narcotráfico y la minería ilegal. “El resultado son datos crecientes de producción de coca, homicidios, secuestros y extorsion. Eso sí entronizando a los narcos en plazas públicas de país (vg La Alpujarra)”.

En su extenso análisis, el exministro de Hacienda recordó que en 2025 aumentó la burocracia y el empleo por cuenta propia o rebusque, además de reemplazar el rigor técnico por consignas y favores políticos.

Además, recalcó que el Gobierno del cambio convirtió a instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del Estado colombiano, citando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Ecopetrol o Reficar, en organismos de donde sacar recursos para financiar el gasto excesivo.

José Manuel Restrepo advirtió que
José Manuel Restrepo advirtió que Colombia alcanzó máximos históricos de deuda y déficit fiscal en 2025 - crédito Colprensa

“Hicieron de la DIAN un laboratorio de interpretaciones creativas para quitarle recursos a Ecopetrol y Reficar y financiar los excesos de gasto de funcionamiento”, señaló Restrepo.

A reglón seguido afirmó que: “Subieron los impuestos a la comida (impuestos saludables) y al emprendedor para financiar desbordes en burocracia estatal e intereses de deuda un 50% más caros que en 2022 (...) Sembraron incertidumbre regulatoria permanente con intervenciones de precios que destruyen el ánimo de inversión de largo plazo (energía y servicios públicos)”.

