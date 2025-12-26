Capturan al presunto homicida del teniente coronel Rafael Granados, asesinado a tiros en una vía de Popayán, Cauca

Jean Pol fue capturado en Jamundí, Valle del Cauca, como presunto autor material del asesinato del teniente coronel Rafael Granados del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

En un importante operativo conjunto desarrollado en Jamundí (Valle del Cauca), las autoridades lograron la captura de un hombre identificado como Jean Pol Sánchez Gómez, señalado como presunto autor material del homicidio del teniente coronel Rafael Granados del Ejército Nacional.

Este resultado, considerado clave en el caso del uniformado y anunciado el viernes 26 de diciembre de 2025, se dio tras la coordinación de capacidades técnicas y humanas del Ejército, Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que desplegaron un dispositivo en el municipio para localizar al sospechoso.

Entre las evidencias recogidas durante la detención se encontraron un revólver y dos teléfonos celulares, objetos que serán analizados para determinar su relación con el crimen.

Según las primeras informaciones suministradas por las autoridades, Jean Pol habría disparado el arma de fuego que causó la muerte de Granados el 27 de noviembre en el centro de Popayán (Cauca).

Ministro de Defensa exaltó el operativo que permitió la captura - crédito Ejército Nacional

El oficial fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Durante el procedimiento de allanamiento, a Jean Pol se le leyeron sus derechos y se le notificó que deberá responder ante un juez por los delitos de homicidio y tráfico de armas de fuego.

“Esta operación militar apoyada por tropas de la Tercera Brigada y gracias a las labores de inteligencia y contrainteligencia de la Institución, permitió ubicar y poner a disposición de la justicia al responsable de este cobarde crimen. Con honor y compromiso seguimos debilitando las capacidades de la amenaza y defendiendo el orden constitucional (sic)”, indicaron puntualmente las autoridades.

Ministro de Defensa celebró la captura

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó la relevancia de la captura en el avance del proceso investigativo que busca esclarecer las circunstancias del asesinato.

Las autoridades incautaron un revólver y dos teléfonos celulares a Jean Pol, evidencias clave en la investigación por homicidio - crédito Ejército Nacional

Sánchez Suárez afirmó que las autoridades continuarán los esfuerzos operativos e investigativos para identificar y judicializar a todos los responsables.

“No hay lugar donde los criminales se puedan esconder, mucho menos quienes asesinan a nuestros miembros de la fuerza pública. El día de hoy, nuestra Policía Nacional, articulada con el CTI y apoyada con el Ejército Nacional, capturaron a alias Jean Paul, el asesino del señor teniente coronel Rafael Granados (...) A este criminal, Jean Paul, se le incautó un arma de fuego y dos celulares. Esto nos permite conectarnos rápidamente en conocer quiénes fueron los autores intelectuales y vamos detrás de ellos”, señaló el jefe de cartera.

El operativo de captura contó con la coordinación del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación - crédito Ejército Nacional

Además, reiteró la disponibilidad de la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo para recibir denuncias ciudadanas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

¿Quién era el teniente coronel Rafael Granados?

El asesinato del teniente coronel Granados, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico N° 3, generó una fuerte conmoción en las Fuerzas Militares por su rol dentro de la institución.

Granados ejercía como jefe del Departamento de Operaciones y lideraba misiones orientadas a combatir organizaciones narcoterroristas y economías ilícitas en el suroccidente del país, según informó el Comando de la Tercera División del Ejército Nacional. Su labor lo ubicó en el centro de la ofensiva militar contra estructuras armadas que operan en el Cauca.

Granados Rueda, jefe de Operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3, lideraba la lucha contra organizaciones narcoterroristas en el Cauca - crédito X

El ataque ocurrió en horas de la tarde del 27 de noviembre de 2025, cuando el teniente coronel Granados se dirigía a su residencia y fue interceptado por sicarios que le dispararon de manera indiscriminada en una transitada zona de la capital caucana.

Unidades militares que se encontraban cerca acudieron rápidamente al lugar de los hechos, prestándole los primeros auxilios y trasladándolo a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.