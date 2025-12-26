Asonada en medio de una operación por un caso de violencia intrafamiliar dejó un muerto y un policía herido

La Policía Nacional intervino entre la riña en Huila, que dejo heridos y fallecidos - crédito CityTV

Un operativo de la Policía en el barrio La Pradera de Pitalito, al sur del Huila, derivó en un desenlace fatal y puso en alerta a las autoridades locales, en horas de la noche del 25 de diciembre de 2025.

Un hombre murió y un uniformado resultó herido después de que un grupo de ciudadanos intentara obstaculizar la intervención policial durante un caso de presunta violencia intrafamiliar, según relató el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.

De acuerdo con información suministrada por medios locales, el incidente ha reavivado el debate sobre la interacción entre la fuerza pública y la comunidad en situaciones de gran tensión.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Marcos Vacca Bulla, quien perdió la vida mientras recibía atención en un centro hospitalario tras haber resultado herido en el enfrentamiento. El uniformado lesionado, cuya identidad no se hizo pública, permanece fuera de peligro, conforme añadieron las fuentes oficiales.

En los detalles del procedimiento, el teniente García Medina, explicó que “En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital”.

Esta declaración pone de manifiesto la escalada de tensión durante los hechos y la respuesta inmediata del agente para proteger su integridad.

Adicionalmente, durante la intervención de la patrulla de Policía, otra persona involucrada fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito, señalada por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.

Esta actuación forma parte del proceso judicial correspondiente, mientras la comunidad permanece a la expectativa de nuevas decisiones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a facilitar la labor de la fuerza pública ante episodios que alteren la tranquilidad y el orden social. La consigna, según destacaron, es abstenerse de atacar a los uniformados cuando intervienen, para evitar que eventos de esta naturaleza concluyan en “resultados lamentables” como el ocurrido en La Pradera de Pitalito.

Reunión laboral en Bogotá terminó en tragedia

James Fernández Naranjo, empleado de una empresa tradicional de calzado y padre de tres hijos, perdió la vida cuando intentaba mediar en una riña que se desató entre compañeros de trabajo, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá.

El hecho ocurrió la noche del domingo 21 de diciembre de 2025, cuando, de acuerdo con el medio, un hombre ingresó al lugar con actitud hostil, fue expulsado, pero al poco tiempo regresó y desató la tragedia.

“El compañero le pegó y en ese momento ese tipo sacó algo del cinturón. Ahí salió James y solo preguntó ‘¿qué pasó?’. Sin decir nada, el agresor se le fue encima y le pegó la puñalada mortal”, relató una testigo al diario Q’hubo Bogotá, describiendo la secuencia de violencia que culminó con la muerte de Fernández Naranjo.

Tras el ataque, el responsable huyó hacia la avenida Primero de Mayo y, pese a los intentos de algunos presentes por capturarlo, logró escapar. Los testigos se comunicaron inmediatamente con la Policía Metropolitana de Bogotá, que llegó poco después y trasladó al herido al Policlínico del Olaya, donde falleció debido a la gravedad de la herida.

Familiares y allegados de la víctima, entrevistados por Q’hubo Bogotá, reclamaron justicia y destacaron su integridad familiar y laboral. “Un hombre muy trabajador, dedicado a su familia. Llevaba cerca de cuatro años en esa empresa”, expresó una compañera de trabajo, quien pidió que el agresor sea identificado y judicializado por este acto fatal.

Las autoridades, de acuerdo a la información recogida por el medio local, buscan al responsable del homicidio apoyándose en testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.