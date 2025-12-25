Este es el historial delictivo de alias Jimmi, el cabecilla las disidencias de las Farc que se entregó en Nariño

Alias Jimmi, líder armado con más de diez años dentro de la estructura Franco Benavides, se entregó en zona rural junto a su pareja, alias Xiomara - crédito prensa Ejército Nacional

Ismael Cortés Sánchez, conocido como alias Jimmi, es identificado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia.

Su entrega voluntaria a las autoridades en Pasto, departamento de Nariño, representa un hecho relevante en la estrategia estatal contra las estructuras criminales de la región.

Desde sus inicios delictivos a los 16 años, “Jimmi”, originario de Nariño, permaneció cerca de una década vinculado a la columna móvil Freddy Gutiérrez de la estructura Franco Benavides, facción que opera bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, del Estado Mayor Central (EMC).

Su rol fue considerado estratégico, tanto en la coordinación de operaciones armadas como en el manejo financiero de la organización, con especial incidencia en los municipios rurales de Taminango y Sotomayor, así como en la vía Panamericana.

Las autoridades lograron la rendición de quien coordinaba actividades ilícitas como extorsión y narcotráfico en varios municipios del suroccidente colombiano, debilitando la capacidad de la organización criminal en Nariño - crédito prensa Ejército Nacional

Las autoridades colombianas señalaron a Jimmi como uno de los principales responsables de movilizar las finanzas ilegales de la estructura, obtenidas a través de narcotráfico, explotación ilícita de minerales y extorsión a comunidades y comerciantes, de acuerdo con lo consignado por la información oficial.

Además de los delitos financieros, a “Jimmi” se le atribuye la planeación y ejecución de ataques contra la fuerza pública y hechos violentos que afectaron a la población civil. Sobre él pesaba una orden de captura por concierto para delinquir y terrorismo, emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación.

La entrega voluntaria de Jimmi se produjo tras una serie de operativos militares realizados por las Fuerzas Militares en Nariño. Durante dicho cerco, el Ejército Nacional estuvo cerca de capturarlo en cuatro ocasiones, según información conocida por la revista Semana, pero logró evadir la detención hasta que la presión estatal llegó a un punto irreversible.

Junto a él se entregó una joven de 18 años identificada como alias Xiomara, que llevaba pocos meses vinculada a la estructura armada, según fuentes oficiales.

El sometimiento de alias Jimmi debilita a la estructura criminal Franco Benavides en el departamento de Nariño - crédito prensa Ejército Nacional

El ministro de Defensa Pedro Sánchez recalcó el carácter temprano de la inserción de Jimmi al universo delictivo. “Este criminal comenzó a delinquir a los dieciséis años. Y duró diez años delinquiendo. Esto nos recuerda que el crimen está comenzando a temprana edad, pero también que estamos haciendo campañas para prevenir ese reclutamiento forzado de menores”, declaró.

Fuentes consultadas por la revista Semana coinciden en que la rendición de Jimmi y de la joven se produjo ante la imposibilidad de continuar escapando tras la presión militar, lo que llevó a ambos a optar por el sometimiento a la justicia y el retorno a la vida civil.

“En al menos cuatro operaciones el Ejército estuvo muy cerca de neutralizarlo, pero habría logrado huir. Fue esa presión y el verse en un laberinto sin salida, los factores determinantes para abandonar esa vida criminal y retornar a la vida civil”, señalaron.

Investigaciones citadas por Semana detallan que alias Jimmi creó en julio de 2025 una crisis interna en la estructura Franco Benavides, al desconocer la autoridad de alias Don Mata, también llamado “El Viejo”, jefe de ese frente y perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

La respuesta institucional se centra en reforzar la seguridad regional, tras la entrega de Ismael Cortés Sánchez y el debilitamiento operativo de una organización armada con antecedentes en extorsión y ataques con explosivos - crédito prensa Ejército Nacional

Este acto interno de rebelión no solo perturbó la estructura jerárquica de la organización, sino que buscó consolidar autonomía y control sobre las jugosas rentas ilegales de la zona. La disputa por la hegemonía criminal obedece principalmente al interés por las ganancias derivadas de estas rentas ilícitas, destacó el medio.

Las autoridades prevén que la salida de Jimmi de la organización supone una afectación directa a la estructura Franco Benavides y a sus redes de financiamiento ilícito.

Por su conocimiento interno sobre los circuitos de economía ilegal, su retiro tendrá repercusiones en la capacidad operativa criminal de la región, así como en las condiciones de seguridad para la comunidad andina y el entorno ambiental.