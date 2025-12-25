Colombia

Denuncian hurto en TransMilenio: delincuentes robaron billetera en estación Calle 100 y vaciaron cuenta bancaria

Según relató la afectada, pese a informar de forma oportuna a las autoridades, los implicados alcanzaron a realizar múltiples compras con su tarjeta en un establecimiento D1

Una nueva denuncia ciudadana volvió a encender las alertas sobre la inseguridad en el sistema TransMilenio, luego de que una usuaria denunciara haber sido víctima de hurto de su billetera en la estación Calle 100, en el norte de Bogotá. Según su relato, aunque se percató rápidamente del robo y dio aviso a las autoridades, los delincuentes alcanzaron a vaciar su cuenta bancaria mediante compras realizadas con su tarjeta de ahorros en una tienda D1 del barrio Batán.

El caso se conoció a través de un video difundido ampliamente en redes sociales, donde la víctima expone la situación y muestra a tres personas esposadas, dos mujeres y un hombre, señaladas como los presuntos responsables.

Las imágenes han generado reacciones de indignación y preocupación entre los usuarios del transporte público, especialmente por tratarse de una modalidad de robo que, según denuncias previas, se repite con frecuencia.

De acuerdo con la denuncia, el hurto ocurrió al interior del sistema TransMilenio, específicamente en la estación Calle 100, una de las más concurridas del corredor norte de la capital. La víctima aseguró que los delincuentes le sustrajeron la billetera sin que se percatara de inmediato, una práctica común en horas pico cuando la congestión facilita el actuar de los ladrones.

Aunque logró advertir el robo poco después y alertó a la Policía, los presuntos delincuentes ya habían iniciado una serie de transacciones con la tarjeta bancaria robada. Según su testimonio, alcanzaron a realizar varias compras de mercado en una tienda D1 del sector del Batán, utilizando los fondos de su cuenta de ahorros.

La víctima denunció que los
La víctima denunció que los responsables, dos mujeres y un hombre, actuaron en cuestión de minutos tras el hurto. - crédito captura de video

“Me desocuparon la cuenta”: el testimonio en video

En el video, la mujer, (identificada como la víctima por la voz que se escucha) relata con indignación lo ocurrido:

“Estos son los ladrones del TransMilenio, cogidos el día de hoy. Me robaron la billetera, me desocuparon la cuenta Bancolombia. Trataron de usar la tarjeta de crédito, gracias a Dios no lo lograron”, afirma.

La denunciante también muestra bolsas con mercado, presuntamente adquiridas con su tarjeta, y agrega que a los capturados les habrían encontrado documentos de otras personas, lo que refuerza la hipótesis de que no sería la primera vez que cometen este tipo de delitos.

“Vamos a aplicarles toda la ley. Necesito que la gente me apoye para que los encarcelen y no los suelten”, señala la víctima en el registro audiovisual.

Una modalidad que se repite en Bogotá

Este caso no sería aislado. En días anteriores, otra usuaria del transporte público relató una experiencia similar a través de TikTok. Se trata de @kimgutierrezz06 (Kimberly G. Reyes), quien narró cómo fue víctima de hurto bajo una modalidad casi idéntica mientras se movilizaba en un bus del SITP.

Según su testimonio, una pareja aparentemente “encartada”, cargando bolsas de mercado, se subió detrás de ella. Tras unos minutos, la pareja descendió del bus y poco después la usuaria notó que su tarjetero había desaparecido. Aunque reaccionó rápidamente bloqueando sus tarjetas desde las aplicaciones bancarias, una compra por cerca de 180 mil pesos ya había sido realizada en un supermercado Jumbo, y otras transacciones intentaron efectuarse sin éxito.

“Todo pasó en cuestión de diez minutos”, relató la usuaria, quien advirtió que los delincuentes actúan con rapidez, se bajan cerca de grandes superficies y realizan compras de mercado de inmediato antes de que las víctimas logren bloquear sus productos financieros.

La joven relata cómo una pareja aprovechó un descuido para hurtarle sus tarjetas y realizar compras en cuestión de minutos, una experiencia que expone la rapidez con la que operan este tipo de delincuentes en buses del SITP. - crédito @kimgutierrezz06/Tiktok

Compras rápidas para evadir controles

Ambas denuncias coinciden en un patrón preocupante, el uso inmediato de tarjetas robadas para comprar mercado en tiendas o supermercados, aprovechando lapsos cortos antes de que las víctimas congelen sus cuentas.

En algunos casos, según los testimonios, las compras se realizan incluso con la mediación de cajeros, lo que ha generado cuestionamientos sobre los controles en estos establecimientos.

Llamado a la prevención y reacción ciudadana

Las víctimas hicieron un llamado a los usuarios de TransMilenio y del SITP a extremar precauciones, especialmente en temporada decembrina, cuando el flujo de pasajeros aumenta y los hurtos tienden a incrementarse.

Entre las recomendaciones dadas por la usuaria de tiktok destacan:

  • No llevar billeteras o tarjetas en bolsillos de fácil acceso.
  • Desconfiar de situaciones de distracción, como empujones, personas muy “encartadas” o caídas repentinas.
  • Activar notificaciones bancarias y bloqueo rápido de tarjetas.
  • Portar la menor cantidad posible de documentos y dinero.
La denunciante pidió mayor control
La denunciante pidió mayor control y sanciones efectivas contra este tipo de delitos en el transporte público. – Crédito: Infobae

Mientras tanto, los ciudadanos exigen mayor presencia policial y controles efectivos en estaciones y buses, ante una problemática que sigue afectando la confianza en el transporte público de la capital.

TransMileniohurto en Bogotárobo de billeterainseguridad en transporte públicocompras fraudulentamodalidad de roboColombia-Noticias

