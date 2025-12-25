Aida Victoria Merlano se emociona hasta las lágrimas tras el éxito arrollador de ‘Los amores de Victoria’

La creadora de contenido compartió un emotivo mensaje con sus fans - crédito @aidavictoriam/IG

El lanzamiento de Los amores de Victoria, el nuevo proyecto escrito de Aida Victoria Merlano ha generado un intenso vínculo entre la creadora de contenido y sus seguidores, que han respondido con entusiasmo a su relato de experiencias personales.

En palabras de la influencer, el éxito del libro la sorprende y conmueve, sobre todo en un momento de su vida que describe como especialmente desafiante.

Ese recorrido narrativo del texto, que explora decepciones amorosas y emociones profundas por medio de cartas personales, encuentra eco en la respuesta del público y permite a la autora visibilizar el impacto de sus vivencias.

Aida Victoria Merlano presentó su libro llamado 'Los amores de Victoria' - crédito Página Web Aida Victoria

Desde su cuenta de Instagram, Aida Victoria Merlano compartió que sus expectativas iniciales fueron superadas de forma notable: “Yo esperaba que al ebook le fuera bien, pero no esperaba que llegara a bestseller en menos de veinticuatro horas", dijo Merlano a sus seguidores.

Esta recepción positiva adquiere una dimensión más profunda al considerar el contexto vital que atraviesa. Refiriéndose a sus meses recientes, Merlano manifestó abiertamente: “Viniendo de los meses que vengo, que no han sido complejos y retadores, han sido una puta mierda, he perdido tantas cosas, eh, creo que esto se siente mucho más gratificante”.

El agradecimiento de Merlano hacia quienes la acompañan fue explícito y detallado, destacando no solo el respaldo en torno al libro, sino el apoyo continuo que recibe de su comunidad digital:

“Y no solamente les quería dar gracias por lo del ebook, sino por estar aquí, por apoyarme, por creer en mí, por defenderme, por alcahuetearme, por regañarme también cuando la estoy cagando, por conectarse conmigo en alma y en corazón, por todo, por acompañar mis días, por las alegrías que me sacan, por todo”, explicó la autora en medio de lágrimas.

Aida Victoria Merlano sorprende al mostrar su figura real tras el embarazo y desata debate en redes - crédito @aidavictoriam/IG

El proceso de sanación y avance tras la adversidad es central en el mensaje que envía la también empresaria a quienes al igual que ella atraviesan momentos difíciles. Al respecto, expresó:

“Y decirles que si hoy están en el piso y no saben cómo pararse, piensen que un día quizás estén en mi posición y digan: valió la pena seguir caminando aun estando rota”.

Finalmente, Merlano concluyó dirigiéndose a quienes experimentan dolor emocional en el presente: “Si tanto dolor me trajo a donde estoy, les puedo decir que valió la pena. Así que si hoy te sientes en el piso, si te duele el corazón... Pídele a Dios la fuerzas para seguir caminando, porque esta batalla que hoy libras, va a traer recompensas maravillosas”.

Su relación materna también se plasma en sus palabras: “Emi. Te estaba dando pecho cuando abriste los ojos y me miraste fijamente por primera vez. Yo solo quería llorar. Sentí —con una certeza imposible de explicar— que sabías que yo era tu mamá. Y ahí entendí que serlo era la cosa más grandiosa que me había pasado en la vida”, expresó Merlano Manzaneda sobre un momento clave de su maternidad, reforzando el tono confesional que atraviesa toda la obra.

Por qué decidió escribir el libro

La barranquillera habló de la carta que más le dolió escribir para su libro - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Durante este intercambio, la influencer barranquillera reveló los motivos detrás de su incursión en la literatura y el carácter íntimo de su primer libro digital titulado Los amores de Victoria.

“Siempre que me enamoro o me entuso, escribo cartas. Un día le leí una a mi mejor amiga y me dijo llorando: ‘Es impresionante cómo puedes poner en palabras lo que otros sentimos y no sabemos expresar’, así que empecé a ponerlas en un documento y se las mandaba, hasta que nos dimos cuenta de que salía un libro. Así que son mis sentimientos más profundos de amor y desamor”, contó Merlano Manzaneda en la caja de preguntas y respuestas.