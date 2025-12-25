Colombia

Aida Victoria Merlano se emociona hasta las lágrimas tras el éxito arrollador de ‘Los amores de Victoria’

El relato sobre desamores y aprendizajes de la 'influencer' ha tocado fibras profundas entre su comunidad digital, marcando un antes y un después en su vida y la de sus seguidores

Guardar
La creadora de contenido compartió un emotivo mensaje con sus fans - crédito @aidavictoriam/IG

El lanzamiento de Los amores de Victoria, el nuevo proyecto escrito de Aida Victoria Merlano ha generado un intenso vínculo entre la creadora de contenido y sus seguidores, que han respondido con entusiasmo a su relato de experiencias personales.

En palabras de la influencer, el éxito del libro la sorprende y conmueve, sobre todo en un momento de su vida que describe como especialmente desafiante.

Ese recorrido narrativo del texto, que explora decepciones amorosas y emociones profundas por medio de cartas personales, encuentra eco en la respuesta del público y permite a la autora visibilizar el impacto de sus vivencias.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aida Victoria Merlano presentó su
Aida Victoria Merlano presentó su libro llamado 'Los amores de Victoria' - crédito Página Web Aida Victoria

Desde su cuenta de Instagram, Aida Victoria Merlano compartió que sus expectativas iniciales fueron superadas de forma notable: “Yo esperaba que al ebook le fuera bien, pero no esperaba que llegara a bestseller en menos de veinticuatro horas", dijo Merlano a sus seguidores.

Esta recepción positiva adquiere una dimensión más profunda al considerar el contexto vital que atraviesa. Refiriéndose a sus meses recientes, Merlano manifestó abiertamente: “Viniendo de los meses que vengo, que no han sido complejos y retadores, han sido una puta mierda, he perdido tantas cosas, eh, creo que esto se siente mucho más gratificante”.

El agradecimiento de Merlano hacia quienes la acompañan fue explícito y detallado, destacando no solo el respaldo en torno al libro, sino el apoyo continuo que recibe de su comunidad digital:

“Y no solamente les quería dar gracias por lo del ebook, sino por estar aquí, por apoyarme, por creer en mí, por defenderme, por alcahuetearme, por regañarme también cuando la estoy cagando, por conectarse conmigo en alma y en corazón, por todo, por acompañar mis días, por las alegrías que me sacan, por todo”, explicó la autora en medio de lágrimas.

Aida Victoria Merlano sorprende al
Aida Victoria Merlano sorprende al mostrar su figura real tras el embarazo y desata debate en redes - crédito @aidavictoriam/IG

El proceso de sanación y avance tras la adversidad es central en el mensaje que envía la también empresaria a quienes al igual que ella atraviesan momentos difíciles. Al respecto, expresó:

“Y decirles que si hoy están en el piso y no saben cómo pararse, piensen que un día quizás estén en mi posición y digan: valió la pena seguir caminando aun estando rota”.

Finalmente, Merlano concluyó dirigiéndose a quienes experimentan dolor emocional en el presente: “Si tanto dolor me trajo a donde estoy, les puedo decir que valió la pena. Así que si hoy te sientes en el piso, si te duele el corazón... Pídele a Dios la fuerzas para seguir caminando, porque esta batalla que hoy libras, va a traer recompensas maravillosas”.

Su relación materna también se plasma en sus palabras: “Emi. Te estaba dando pecho cuando abriste los ojos y me miraste fijamente por primera vez. Yo solo quería llorar. Sentí —con una certeza imposible de explicar— que sabías que yo era tu mamá. Y ahí entendí que serlo era la cosa más grandiosa que me había pasado en la vida”, expresó Merlano Manzaneda sobre un momento clave de su maternidad, reforzando el tono confesional que atraviesa toda la obra.

Por qué decidió escribir el libro

La barranquillera habló de la
La barranquillera habló de la carta que más le dolió escribir para su libro - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Durante este intercambio, la influencer barranquillera reveló los motivos detrás de su incursión en la literatura y el carácter íntimo de su primer libro digital titulado Los amores de Victoria.

Siempre que me enamoro o me entuso, escribo cartas. Un día le leí una a mi mejor amiga y me dijo llorando: ‘Es impresionante cómo puedes poner en palabras lo que otros sentimos y no sabemos expresar’, así que empecé a ponerlas en un documento y se las mandaba, hasta que nos dimos cuenta de que salía un libro. Así que son mis sentimientos más profundos de amor y desamor”, contó Merlano Manzaneda en la caja de preguntas y respuestas.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoLos amores de VictoriaDecepciones amorosasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Iglesia Católica entregó el balance de la violencia en Colombia y los avances para alcanzar la paz: “El país enfrenta muchos desafíos”

Las voces eclesiásticas señalan que, aunque los ataques armados se mantienen en varias regiones, existen movimientos y plataformas locales que buscan el encuentro y la superación de la fragmentación social

Iglesia Católica entregó el balance

Reforma laboral: dónde se debe denunciar a empleadores que no paguen el recargo nocturno desde las 7 p. m. desde el 25 de diciembre

El ajuste promulgado por el presidente Gustavo Petro establece que la compensación adicional por trabajo nocturno entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., y beneficiará de manera directa a empleados de sectores que laboran en horarios extendidos

Reforma laboral: dónde se debe

Balacera en Bogotá dejó al descubierto antecedentes de los capturados y un vehículo con múltiples infracciones y millonaria deuda

El operativo policial, que se extendió desde el norte hasta el centro de la ciudad, terminó con dos detenidos, un muerto y la incautación de una camioneta con graves irregularidades administrativas, mientras la Fiscalía avanza en la investigación por los disparos y la persecución

Balacera en Bogotá dejó al

Estos fueron los mensajes de Navidad que compartieron los famosos en Colombia: agradecimientos y reconciliaciones

Rodrigo Candamil se reconcilió con un hermano, Paola Jara y Jessi Uribe compartieron con su primogénita y Daniela Álvarez estuvo en familia; estos son solo algunos de los más destacados

Estos fueron los mensajes de

Euro: cotización de apertura hoy 25 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los mensajes de

Estos fueron los mensajes de Navidad que compartieron los famosos en Colombia: agradecimientos y reconciliaciones

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ranking de Prime Video en Colombia: estas son las películas más vistas del momento

Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

Shakira celebró el grado de 415 estudiantes de los colegios que construyó con su fundación Pies Descalzos: “Mi mejor regalo de Navidad”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes

Estos son los detalles de la negociación de Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza: se va cerrando el acuerdo