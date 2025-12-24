Colombia

Petro envió un saludo a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, encarcelados por corrupción: “Es una persecución”

El presidente aprovechó su alocución presidencial —en medio del caos por el decreto de emergencia económica— para criticar el tratamiento judicial que recibieron los exministros salpicados en red de corrupción al interior de la Ungrd

Guardar
Durante su alocución presidencial, Petro defendió a sus exministros acusados de corrupción - crédito @infopresidencia/X

En la noche del 23 de diciembre, durante una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de la captura de su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que salió salpicado en un entramado de corrupción junto a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.

La medida de aseguramiento que los afecta fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, que, mediante la magistrada Aura Rosero Baquero, ordenó su envío a prisión preventiva mientras se adelanta la investigación por corrupción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los exfuncionarios enfrentan acusaciones por su presunta implicación en un desfalco de recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), organismo encargado de gestionar las emergencias nacionales.

Gustavo Petro volvió a referirse
Gustavo Petro volvió a referirse a la captura de sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que enfrentan serias acusaciones por corrupción - crédito Presidencia - Colprensa

El caso provocó una considerable polémica, sobre todo porque ambos exministros sostuvieron en diversas ocasiones su inocencia, y aseguran que podrán demostrar su integridad a lo largo del proceso judicial. A pesar de estos pronunciamientos, la medida cautelar en su contra resalta la gravedad de las acusaciones y puso en el centro del debate las políticas anticorrupción del Gobierno de Petro.

Durante su intervención, el presidente Petro no solo discutió la situación económica del país y los progresos de su gobierno, sino que lo hizo en medio del caos político que se desató tras la declaración de emergencia económica, una medida que adoptó después de que el Congreso rechazara su reforma tributaria.

Fue en ese espacio que, en un tono enérgico y directo, Petro acusó que la persecución en su contra no responde a los cargos de corrupción, sino a diferencias políticas e ideológicas: “O sea, que solo estaban enseñando ideología. Y encima nos ponen presos a los profesores que enseñan economía heterodoxa”.

La medida de aseguramiento contra
La medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fue dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, por presunta corrupción - crédito Colprensa

Fueron las palabras de Petro, al referirse a Bonilla, que antes de su nombramiento como ministro y de la situación que hoy empaña su nombre, fue reconocido como un académico y profesor de economía en varias universidades del país.

El presidente Petro también hizo una crítica al tratamiento judicial que recibieron los exministros: “Es una persecución a la ciencia, diciendo mentiras y cogiéndolos presos en Navidad”. Según el mandatario, las acusaciones contra Bonilla y Velasco no están relacionadas con la apropiación indebida de fondos públicos, sino con una disputa política interna que involucraba proyectos del Congreso.

“Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco, porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos”, añadió el presidente, al reiterar su apoyo a los ex jefes de carteras en su Gobierno.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, acusados de corrupción en el Gobierno de Petro, están bajo detención carcelaria - crédito redes scoailes

El mandatario señaló que la situación de los exfuncionarios tiene que ver con su rol en la tramitación de proyectos de ley, algunos provenientes del gobierno anterior de Iván Duque, y otros de la Comisión Interparlamentaria.

“Yo frené todos esos proyectos. Unos venían del gobierno de Duque —no de nosotros— y otros de la Comisión Interparlamentaria, simplemente nunca estuve de acuerdo y se acabaron; y no los entregó Ricardo Bonilla”, explicó Petro, que reafirmó que su decisión de no aprobar ciertos planes fue uno de los motivos detrás de las acusaciones que enfrentan los exministros.

Para Petro, el fondo de la situación no radica en un presunto acto de corrupción, sino en una disputa política que involucra a varios actores dentro y fuera del Gobierno: “No se robaron un peso, no los están juzgando por eso, ojo, sino porque dicen que estaban tramitando proyectos de congresistas en el Gobierno”.

Gustavo Petro señaló que sus
Gustavo Petro señaló que sus exminsitros, que están en la cárcel, no fue por su actuar sino por una maniobra de la oposición - crédito Presidencia

Los exministros salieron salpicados en uno de los casos de corrupción más grandes en el Gobierno Petro

Ambos exministros están acusados de corrupción por manipular recursos públicos y asignar contratos de manera indebida. Según la Fiscalía, Luis Fernando Velasco habría coordinado la compra de votos en el Congreso a cambio de contratos y beneficios, además de influir en el direccionamiento de contratos para empresas recomendadas por políticos.

Por su parte, de acuerdo con la investigación, Bonilla habría facilitado la transferencia de grandes sumas de dinero, más de $92.000 millones, a proyectos en municipios específicos, favoreciendo a congresistas aliados del Gobierno; también se le acusa de influir en el crédito público y de liderar una estructura que direccionó contratos a terceros —se le imputa la dirección de una estructura que manejó 79 contratos, de los cuales 7 fueron concretados para beneficio de terceros—.

Además, el capítulo de Invías, relacionado con la mejora de infraestructura vial, señala el uso de proyectos para desviar fondos hacia regiones de congresistas aliados, saltándose los procesos de selección objetiva.

La Fiscalía imputó a los
La Fiscalía imputó a los exministros Bonilla y Velasco delitos como concierto para delinquir, cohecho y manipulación de contratos - crédito Mariano Vimos - Lina Gasca/Colprensa

La captura de los exministros se dio tras la presentación de acusaciones de alto perfil por parte de la Fiscalía General de la Nación, que los señalan de incurrir en tres delitos graves: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroUngrdRicardo BonillaLuis Fernando VeláscoExministros en la cárcelCorrupciónCorrupción en la UngrdAlocución presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

Envían a la cárcel a alias Nacho, presunto asesino del fiscal Norbey Ruiz Correa en Barranquilla

El presunto criminal disparó en repetidas ocasiones contra el funcionario, en medio de un atraco

Envían a la cárcel a

Petro anunció la creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas y señaló a Duque de desfalcar el sistema

La nueva estrategia oficial pretendería fortalecer el sistema preventivo de salud, garantizar medicamentos para enfermedades complejas y abordar los problemas financieros de las EPS intervenidas

Petro anunció la creación de

Carlos Bacca tomaría radical decisión en el Junior de Barranquilla para 2026: se define su futuro

El delantero se recuperó de una lesión en el tobillo que lo alejó del segundo semestre, pero bajo muchas dudas sobre su nivel para la Copa Libertadores

Carlos Bacca tomaría radical decisión

Caterin Escobar habría sorprendido con regalo a Mario Alberto Yepes por su partido de despedida

La actriz asistió al juego celebrado en el estadio Pascual Guerrero, en el que estuvieron presentes varias glorias del fútbol colombiano e internacional

Caterin Escobar habría sorprendido con

“El único presidente del mundo al que censuran”: Petro se quejó del tiempo que tuvo para su alocución

El primer mandatario afronta regulaciones establecidas por el Consejo de Estado para hacer sus intervenciones televisadas

“El único presidente del mundo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar habría sorprendido con

Caterin Escobar habría sorprendido con regalo a Mario Alberto Yepes por su partido de despedida

Aida Victoria Merlano se refirió a sus rupturas y le lanzó pulla a WestCol: “Nuestra relación era brutal”

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

Westcol reveló qué busca en su próxima pareja y aclaró si estaría con una mujer como Karina García: “Es bonita”

Las 10 películas más exitosas de la semana en Disney+ Colombia para disfrutar en familia

Deportes

Carlos Bacca tomaría radical decisión

Carlos Bacca tomaría radical decisión en el Junior de Barranquilla para 2026: se define su futuro

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Julio Comesaña se peleó con el dueño del Unión Magdalena: “Le llenó la cabeza de cucarachas a Fuad Char”

Harold Santiago Mosquera reveló por qué rechazó a Millonarios: “No lo merecían”

Atlético Nacional tendría un fichaje de lujo para el fútbol colombiano: buscaría un delantero mundialista