Gobernador de Nariño cuestiona uso de glifosato con drones y expone cifras de sustitución de cultivos ilícitos

La discusión sobre la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato volvió al debate público en una entrevista concedida por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a W Radio, en la que expuso su postura frente a esta estrategia y detalló los avances de los programas de sustitución voluntaria que se desarrollan en su departamento.

El mandatario departamental se refirió al anuncio del Gobierno Nacional sobre el eventual regreso del glifosato, en particular mediante el uso de drones, y explicó que, en el caso de Nariño, existe un proceso en marcha con comunidades que han optado por abandonar los cultivos de uso ilícito.

En ese contexto, indicó que el departamento cuenta actualmente con 20.000 hectáreas vinculadas a esquemas de sustitución voluntaria.

Durante la conversación, Escobar recordó que el inicio de estos programas estuvo acompañado por la presencia del presidente de la República en la vereda Pumbilás, en el municipio de Roberto Payán, donde se dio apertura a proyectos que combinan sustitución de cultivos con inversiones en infraestructura.

Según el gobernador, las comunidades han manifestado su disposición a dejar la coca en la medida en que se materializan obras como vías terciarias y proyectos productivos.

El gobernador señaló que la decisión sobre el uso de glifosato corresponde al nivel nacional, aunque expresó que no comparte esa alternativa para el caso específico de Nariño.

En la entrevista afirmó: “yo no la comparto porque lo que creo que estamos haciendo aquí en Nariño es un modelo y un ejemplo en donde se avanza en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito”. Estas declaraciones fueron emitidas en respuesta a preguntas sobre el impacto que podría tener la aspersión aérea en los acuerdos comunitarios ya establecidos.

Otro de los temas abordados fue la relación entre los programas de sustitución y las mesas de negociación que se adelantan en el territorio, particularmente con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur. Escobar aseguró que existe un acuerdo según el cual esa organización no interfiere en los procesos de sustitución voluntaria impulsados por las comunidades.

El mandatario explicó que, en zonas como Roberto Payán, los avances incluyen obras de infraestructura vial orientadas a facilitar la comercialización de productos legales. Indicó que el Gobierno Departamental ha destinado recursos propios y que, tras reuniones con el presidente, se acordó la participación del Gobierno Nacional en la financiación de estas obras. En ese escenario, mencionó que se proyecta la sustitución de 5.000 hectáreas adicionales, bajo el argumento de que el cultivo de coca ha dejado de ser una actividad rentable para las comunidades.

Ante la inquietud sobre la reacción de los campesinos frente a un eventual retorno del glifosato, Escobar afirmó que los programas de sustitución actualmente en marcha estarían “blindados”, en referencia a las 20.000 hectáreas ya comprometidas. No obstante, reconoció que existen otras zonas del departamento sobre las cuales aún no hay claridad respecto a la aplicación de nuevas medidas.

En ese punto, el gobernador planteó interrogantes sobre la capacidad financiera del Estado para responder a un proceso de mayor alcance. Señaló que en Nariño se calcula la existencia de 65.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito y cuestionó cuáles serían las alternativas para las comunidades si no se cuenta con recursos suficientes para respaldar la sustitución. Según explicó, este escenario hace necesaria la aprobación de los presupuestos nacionales que permitan atender de manera integral estas intervenciones territoriales.

Durante la entrevista, Escobar también se refirió al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), implementado en gobiernos anteriores. Indicó que bajo ese esquema se pactaron 17.000 hectáreas, principalmente en la zona de Tumaco, y sostuvo que ese proceso no logró los resultados esperados. En contraste, afirmó que con el actual Gobierno se han vinculado 20.000 hectáreas a programas de sustitución voluntaria, con acompañamiento institucional.

El gobernador destacó que la tasa de crecimiento de los cultivos ilícitos en Nariño ha disminuido, según su apreciación, y señaló que se requiere una medición más precisa, especialmente en la región del Pacífico. En ese sentido, advirtió sobre lo que calificó como “errores de medición” que, a su juicio, no reflejan las acciones adelantadas en el departamento.