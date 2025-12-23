Gustavo Petro se refirió al los pagos del programa Colombia Mayor con pulla a la Corte Constitucional y al magistrado Ibañez: “Para evitar el cambio”

Gustavo Petro criticó a la Corte Constitucional por "bloqueos" institucionales en lo que respecta a los subsidios de Colombia Mayor - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

Gustavo Petro confirmó en sus redes sociales un millón trescientas mil personas mayores se suman desde hoy al bono pensional de Colombia Mayor, lo que eleva a tres millones el total de beneficiarios.

El mandatario celebró lo que él cataloga como una de las promesas cumplidas por su plan de Gobierno y afirmó: “Completamos tres millones de personas abandonadas por su edad y en pobreza extrema que sacamos de esa pobreza con 230.000 pesos mensuales”.

El presidente calificó este avance como un éxito social de Colombia en el nuevo régimen pensional.

Petro señaló que, cuando se evalúen todas las cifras, podrá determinarse si se ha alcanzado el cien por ciento de cobertura pensional.

No obstante, el mandatario advirtió que la Corte aún no aprueba la ley pensional.

“Aún la Corte no logra aprobar la ley pensional por la actitud de Ibáñez y el bloqueo institucional que ha forjado para evitar el cambio”, explicó Gustavo Petro.