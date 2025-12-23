En video: Tensión y disturbios en Villa Rica, Cauca, tras muerte de un joven en medio de un procedimiento policial

Momentos de alta tensión y alteración del orden público se registraron en el municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, luego de la muerte de un joven durante un procedimiento policial, hecho que desencadenó disturbios, agresiones contra uniformados y ataques a la infraestructura del Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

La situación quedó registrada en varios videos grabados por ciudadanos, los cuales se difundieron rápidamente a través de redes sociales y evidencian la magnitud de la confrontación entre un grupo numeroso de personas y miembros de la fuerza pública.

Reclamos y señalamientos contra un uniformado

De acuerdo con lo observado en las grabaciones, un grupo de ciudadanos increpó verbalmente a un uniformado de la Policía, a quien señalaron como presunto responsable del homicidio del joven. En los videos se escucha a varias personas asegurar que el disparo que causó la muerte habría sido realizado con un arma particular y no con el arma de dotación oficial, acusación que forma parte de los elementos que deberán ser verificados por las autoridades judiciales.

“Este fue el que lo mató, este, con un revólver, no con el arma de dotación, quedaste grabado”, se escucha decir al ciudadano que graba las imágenes, mientras el uniformado intenta retirarse del lugar caminando rápidamente hacia el CAI para evitar una confrontación mayor.

El material audiovisual muestra cómo se intensificaron los reclamos y los ataques contra la estación de Policía en medio de la alteración del orden público. - crédito captura de video

Escalada de violencia y persecución al agente

La tensión aumentó cuando más jóvenes se sumaron al reclamo, persiguiendo al policía durante varios metros y lanzándole insultos y amenazas. El agente se encontraba acompañado por dos patrulleras, quienes también fueron blanco de agresiones verbales mientras intentaban resguardarse en las instalaciones policiales.

En las imágenes se observa cómo una de las uniformadas les grita a los manifestantes: “Se retira, pues, de acá”, mientras los policías buscan ingresar al CAI ante el riesgo creciente de agresión física.

Agresión a patrulleras y despojo de arma

Uno de los momentos más críticos se produjo cuando el uniformado logró ingresar al CAI, pero las dos patrulleras quedaron en la parte externa, rodeadas por un grupo numeroso de personas. Según lo registrado en los videos, las uniformadas fueron atacadas físicamente, recibiendo golpes mientras intentaban defenderse.

Durante esta confrontación, uno de los agresores habría despojado a una de las patrulleras de su arma de dotación, hecho que incrementó la gravedad de la situación. Tras varios segundos de forcejeo, ambas funcionarias lograron ingresar finalmente a la estación.

Ataque al CAI y daños a la infraestructura

Posteriormente, los videos muestran cómo varios ciudadanos arremetieron contra la infraestructura del CAI, causando daños en paredes, ventanas y puertas, además de destruir vallas de seguridad y otros elementos ubicados en la entrada de la estación.

“Vos lo mataste, vas a morir”, se escucha gritar a uno de los manifestantes mientras otros atacan el inmueble con piedras, palos y objetos contundentes, en medio de un ambiente de alta hostilidad.

Se escuchan los reclamos dirigidos a un policía, a quien acusan de un supuesto homicidio cometido con un arma particular y no con su arma de dotación. - crédito AFP.

Disparos y nuevos momentos de tensión

Minutos después, un uniformado salió del CAI para encarar a los manifestantes, lo que derivó en un nuevo forcejeo con uno de los ciudadanos. En ese momento, y según se escucha en los videos, el policía accionó su arma de dotación, presuntamente en legítima defensa, realizando disparos que, al parecer, fueron dirigidos hacia la vía.

Versiones oficiales y llamado a la investigación

De acuerdo con Blu Radio, La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que las autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y verificar lo ocurrido. “Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública yel comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, señaló la funcionaria según el medio.

Según información conocida posteriormente a través de integrantes de la Policía, el hecho inicial ocurrió cuando la víctima fue requerida para un procedimiento de requisa, durante el cual se habría establecido que portaba un arma de fuego sin el debido permiso, situación que, en medio de las circunstancias, derivó en su muerte. Este aspecto deberá ser corroborado por las autoridades judiciales competentes.

Autoridades reforzaron la presencia institucional en la zona para recuperar el control y garantizar el orden público. - crédito Policía Nacional

Balance preliminar de los hechos

De manera preliminar, las autoridades indicaron que una persona fue capturada, otra resultó herida y un uniformado también presentó lesiones, además de los daños materiales ocasionados al CAI. Toda la información recopilada fue puesta a disposición de los organismos correspondientes para adelantar las investigaciones.

“Hay un joven capturado, otro herido y también un compañero policial lesionado, toda la información de este caso fue ya aportada por las autoridades competentes para que sean las encargadas de investigar y tomar las correspondientes acciones a que haya a lugar”, señalaron voceros policiales consultados según El País.