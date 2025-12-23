Colombia

El ministro de Trabajo adelantó qué va a pasar con el aumento del salario mínimo con malas noticias para los empresarios: “Se inclina hacia la protección de los trabajadores”

Las recientes declaraciones del funcionario señalan un posible incremento del ingreso base en beneficio para los trabajadores y recordó la historia de la negociación anual de dicho aumento

Las negociaciones avanzan mientras se intensifican las discrepancias entre las partes y se acerca la definición, situación en la que la postura oficial apuesta por priorizar la representación sindical - crédito @AntonioSanguino/X

El debate sobre el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 ocurre en medio de un escenario político y económico marcado por incertidumbre y posturas encontradas.

Las conversaciones, en las que participan representantes del Gobierno, organizaciones sindicales y sectores empresariales, avanzan con la proximidad de las elecciones presidenciales y la opción de que la decisión final sea tomada de manera unilateral si no se alcanza un acuerdo. Actualmente, el salario mínimo se ubica en $1.423.500.

En respuesta a la discusión sobre el salario mínimo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino se pronunció en su cuenta de X. Allí, anticipó el rumbo que tomará el ajuste y dejó en claro que el actual Gobierno de Colombia “se inclina hacia la protección de los trabajadores y al aumento real de sus ingresos”.

El ministro utilizó su cuenta de X para referirse a la evolución de la negociación del salario mínimo en Colombia. Destacó que, a diferencia de años anteriores, los trabajadores tienen una participación más activa y visible en el proceso con la actual administración.

“Esta es la historia del salario mínimo en Colombia. En una decisión donde durante décadas el pueblo trabajador no tuvo silla ni voz, hoy está más presente, sentado y representado que nunca”, escribió el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Antonio Sanguino habló del salario mínimo en su cuenta de X en el contexto de la discusión de cuanto subirá para el siguiente año - crédito @AntonioSanguino

Junto a su mensaje, Sanguino publicó un video en el que repasa la historia del salario mínimo en el país y subraya la importancia de la negociación actual. En su intervención, recordó que “el salario mínimo existe desde 1949”, pero enfatizó que “la mesa de concertación del salario mínimo ha sido una conquista”.

El ministro señaló que la mayoría de sus antecesores “nunca se sentaron a negociar el salario mínimo en condiciones de igualdad para las y los trabajadores” y criticó que, durante mucho tiempo, los aumentos “se fijaban sin la voz del pueblo trabajador en cónclaves entre élites políticas y gremios económicos”. Según el funcionario, “la concertación era solo de nombre”.

Antonio Sanguino habló de la historia del salario mínimo en Colombia en el contexto de la discusión del aumento del mismo para el siguiente año - crédito @AntonioSanguino

En el video, Antonio Sanguino también se refirió al impacto de la movilización social y los cambios legales en el proceso de concertación salarial. Así lo expresó: “El cambio llegó con la movilización social de los años ochenta y la Constitución de 1991. Sin embargo, esta Comisión de Concertación que hoy conocemos solo se hizo realidad en 1996. Desde entonces, la Comisión es el espacio donde el pueblo trabajador se sienta de tú a tú con el Gobierno y con los empresarios”.

El ministro finalizó su intervención señalando un giro en la forma en que se aborda la negociación del salario mínimo. Remarcó que, en el pasado, las decisiones favorecían criterios económicos tradicionales, pero ahora la prioridad recae en mejorar las condiciones de los trabajadores y asegurar un incremento efectivo en sus ingresos, de acuerdo con sus palabras.

“En esa mesa, históricamente, la balanza se ha inclinado hacia la vieja fórmula del crecimiento y los rendimientos económicos. Hoy, por primera vez con el Gobierno del cambio, se inclina hacia la protección de los trabajadores y al aumento real de sus ingresos. Y de aquí no nos vamos a levantar”, explico el funcionario público en el metraje que subió en sus redes sociales.

Con respecto a la discusión sobre el ajuste del salario mínimo, las posiciones de los distintos actores permanecen distantes. El empresariado respalda un aumento del 7,21 %, mientras que las organizaciones sindicales insisten en un ajuste del 16 %. - crédito REUTERS/Luisa González

Con respecto a la discusión sobre el ajuste del salario mínimo, las posiciones de los distintos actores permanecen distantes. El empresariado respalda un aumento del 7,21 %, mientras que las organizaciones sindicales insisten en un ajuste del 16 %. Esta brecha ha dificultado cualquier avance en las negociaciones.

En este contexto, el Gobierno manifestó que no considerará un incremento inferior al 10 %, rechazando de plano la propuesta de los gremios. Esta decisión ha sido cuestionada por representantes del sector productivo, que advierten sobre eventuales consecuencias negativas para la economía y el empleo formal.

Según datos del Dane, entre enero y octubre de 2025, Colombia contó con 23,71 millones de personas con empleo. De ese grupo, 11,38 millones, equivalentes al 47,99 %, obtienen ingresos inferiores al salario mínimo, mientras que 2,40 millones, es decir, el 10,12 %, perciben exactamente el salario mínimo.

Por su parte, 9,93 millones, que representan el 41,88 %, reciben montos superiores a ese umbral. Aunque quienes ganan el salario mínimo no constituyen la mayoría, cualquier variación en ese monto tiene impacto en millones de familias, puesto que numerosos precios y tarifas en la economía se ajustan en función de este indicador.

