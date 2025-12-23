Colombia

El Gobierno anunció la realización de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla

El filme se estrenaría a mediados del 2026 en salas de cine y plataformas digitales de todo el país: su producción costará $15.891 millones y tendrá a Cuba Gooding Jr. como protagonista

El anunció fue hecho por
El anunció fue hecho por la MinTic en un encuentro en Cartagena

El Gobierno nacional anunció la realización de una película biográfica sobre el almirante José Prudencio Padilla, un proyecto de Rtvc con financiación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Este proyecto contará con una inversión de $15.891 millones y tendrá a Cuba Gooding Jr. como protagonista.

El anuncio fue hecho en Cartagena y encabezado por Carina Murcia, ministra TIC, que fijó el estreno para mediados del próximo año y ubicó la producción como una pieza estratégica para “reivindicar la memoria y proyectar al mundo la grandeza de uno de los héroes fundamentales de la nuestra Independencia”.

Murcia, en diálogo con varios medios durante el acto, afirmó que “la película del Almirante Padilla representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido”, precisando que la iniciativa responde a un compromiso del presidente Gustavo Petro en materia de historia y cultura.

Añadió: “Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y orgullosa de nuestra cultura. Me place que este anuncio se haga desde Cartagena, junto a las familias y marineros que inspiran admiración”.

El largometraje estará dirigido a audiencias nacionales e internacionales, estará disponible en salas de cine, Señal Colombia, Rtvc Play y distintas plataformas de streaming.

