Personas en condición de discapacidad podrán ingresar a trabajar a la Dian con sueldos millonarios

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) mantiene abierta la etapa de inscripciones para el proceso de selección Dian 2676 de 2025, que pone a disposición 1.990 vacantes en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Entre estas oportunidades, 140 plazas están reservadas para personas con discapacidad, lo que representa el primer concurso de méritos en Colombia que destina el 7% de los cargos a este grupo poblacional, de acuerdo con la reciente Ley 2418 de 2024. Este avance busca consolidar acciones afirmativas en el acceso a empleos del sector público, promoviendo la participación igualitaria y el mérito como criterio fundamental.

El proceso dirigido a personas con discapacidad contempla condiciones especiales: quienes se inscriben en empleos con reserva de plazas, ya sea en modalidad de ascenso o de ingreso, están exentos del pago de derechos de participación, siempre que acrediten su condición mediante el Certificado de Discapacidad. Esta medida pretende eliminar barreras económicas al acceso y fomentar la inclusión de candidatos en situación de vulnerabilidad.

Las inscripciones específicas para alrededor de 100 vacantes reservadas a personas con cualquier tipo de discapacidad tendrán lugar del 13 al 22 de enero de 2026. Los participantes deben presentar el Certificado de Discapacidad emitido por la Secretaría de Salud de su ciudad o municipio, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 1197 de 2024, la Resolución 113 de 2020, la Resolución 1239 de 2022 del Ministerio de Salud y Prosperidad Social, y la Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud de octubre de 2017.

Las vacantes para personas con discapacidad se distribuyen de la siguiente manera:

Asistencial: 12 vacantes para los cargos de Facilitador II, III y IV

Técnico: 18 vacantes para Analista I, II, III y IV

Profesional: 54 vacantes para Gestor I, II y III

La cantidad anunciada es aproximada y depende, en parte, de la reubicación de plazas desiertas en el concurso de ascenso, por lo que podría ajustarse en la etapa final.

Entre las funciones asignadas a cada nivel se destacan responsabilidades orientadas a la gestión institucional. Para el nivel asistencial, se espera que los seleccionados apoyen actividades administrativas, logísticas y operativas, contribuyendo a la eficiencia de los procesos internos de la Dian.

En el nivel técnico, las tareas están orientadas a la asistencia de planes y proyectos, así como al soporte técnico en la gestión de cartera y cumplimiento de obligaciones tributarias. En el nivel profesional, se incluyen funciones relacionadas con actuaciones jurídicas y administrativas, verificación e investigación en materia fiscal, así como la administración del Registro Único Tributario y la identificación de prácticas como evasión fiscal, contrabando o lavado de activos.

El procedimiento para la expedición del certificado de discapacidad está regulado por las Secretarías de Salud departamentales, distritales o municipales. Los interesados deben solicitar la orden correspondiente en la entidad de salud, presentar la documentación exigida y someterse a una valoración clínica multidisciplinaria, llevada a cabo por una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) habilitada. Este trámite suele demorar aproximadamente 17 días.

Si el resultado es favorable, el certificado se emite y queda disponible para descarga en el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro). Solo son válidos los certificados ajustados a la normativa vigente y expedidos a mayores de edad para acreditar la condición de discapacidad; otros documentos, como historias clínicas o carnés de EPS, no son aceptados para este efecto.

El proceso de inscripción para los aspirantes a vacantes reservadas se realiza a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo). Los pasos incluyen la consulta del acuerdo y anexo en la página oficial de la Cnsc, el registro o actualización de usuario en la plataforma, la selección de empleos con reserva para discapacidad, la carga del certificado correspondiente y la confirmación de la postulación.

La entidad recomienda revisar cuidadosamente los requisitos y asegurar que el certificado de discapacidad sea válido y vigente. Los aspirantes solo podrán inscribirse a una vacante.

En cuanto a los derechos de participación, la Resolución 216 de 2025 fijó los valores en $47.450 para niveles Asistencial y Técnico y $71.200 para el nivel Profesional. No obstante, la exención aplica para quienes optan por las vacantes reservadas y cumplen con la acreditación de discapacidad.