Lo que hace únicos a los cinco destinos más buscados en Colombia para diciembre de 2025

Colombia es uno de los países más queridos por los extranjeros para pasar las festividades de diciembre allí - crédito Colombia Travel

Con las vacaciones de diciembre ya en pleno auge, muchas personas están disfrutando de unos días de descanso, por lo que buscan destinos perfectos para aprovechar al máximo esta temporada.

Según los últimos datos de Google, los colombianos extranjeros optaron por destinos llenos de luces navideñas, playas caribeñas y las tradicionales ferias de Fin de Año.

Si aún no ha decidido a dónde ir, aquí están los 5 destinos que más buscados en el país para diciembre de 2025.

1. Medellín: Ciudad de las luces navideñas y la fiesta

Medellín (Antioquia) es un destino muy popular en diciembre, especialmente por su vibrante cultura del reguetón y la música urbana, con artistas como J Balvin, Maluma, Feid y Karol G, representando a la ciudad; esto atrae a turistas de países como Puerto Rico, Panamá y República Dominicana, de acuerdo con las búsquedas en Google.

Además, la ciudad es famosa por su clima templado y agradable, lo que la hace ideal para visitar en diciembre. La Ruta de las Luces, una famosa exhibición de luces navideñas, lo que transforma Medellín en un lugar mágico durante esta época, atrayendo tanto a locales como a turistas internacionales.

De igual manera, la ciudad mejoró en infraestructura y seguridad en los últimos años, lo que hace que sea más accesible y acogedora. La mezcla de eventos culturales, la calidez navideña y la oferta gastronómica y de entretenimiento hacen de Medellín un destino ideal para disfrutar en diciembre.

Medellín siempre se llena de vida en diciembre con su famosa Ruta de las Luces - crédito redes sociales

2. Cartagena: la magia del Caribe y sus fiestas de Año Nuevo

Cartagena de Indias es un destino muy buscado en diciembre, especialmente por turistas de países como Brasil, Guatemala, Chile, Argentina y Perú, de acuerdo con Google. La ciudad es famosa por su belleza colonial, con sus calles empedradas, coloridas casas y murallas históricas que la hacen única; además, la mezcla de historia y playas la convierte en un lugar perfecto para quienes buscan sol y cultura.

El clima cálido de Cartagena es otro de sus grandes atractivos durante diciembre, cuando la ciudad está llena de festivales, música y celebraciones navideñas. Las playas de la ciudad, como Bocagrande y Playa Blanca, son ideales para disfrutar del mar y el buen clima, mientras que el centro histórico ofrece una experiencia vibrante con sus cafés, restaurantes y tiendas.

La ciudad también es conocida por su vida nocturna animada, especialmente durante las fiestas de Fin de Año, lo que atrae a turistas que buscan diversión.

Con su historia colonial y playas caribeñas, Cartagena es el lugar ideal para quienes buscan sol, cultura y fiestas de Fin de Año - crédito Tony Cenicola/NYT

3. Santa Marta: las playas se visten de luces y música en estas temporadas

Santa Marta (Magdalena) es un destino popular en diciembre, especialmente para turistas de países como Chile, Argentina, España, Suiza y Panamá, de acuerdo con las búsquedas más populares en Google. La ciudad, ubicada en la costa caribeña de Colombia, ofrece una mezcla única de playas paradisíacas, montañas y naturaleza. Sus alrededores, como el Parque Tayrona, atraen a quienes buscan aventuras al aire libre y conexión con la naturaleza.

El clima cálido y soleado en diciembre es ideal para disfrutar de las playas de Santa Marta, como Rodadero y Taganga, perfectas para nadar, bucear y relajarse. Además, la ciudad tiene un encanto colonial con su centro histórico, donde los visitantes pueden recorrer sus plazas, iglesias y restaurantes.

Con una oferta de actividades como senderismo, ecoturismo y una vibrante vida nocturna, la ciudad se consolidó como un destino clave para turistas de América Latina y Europa durante el mes de diciembre.

Santa Marta es un paraíso caribeño para disfrutar de sus playas, el Parque Tayrona y la calidez de su gente - crédito EFE

4. Bogotá: la capital multicultural y sus tradiciones navideñas

Bogotá, la capital de Colombia, sorprendió al convertirse en 2025 en un destino interesante en diciembre, especialmente para turistas de países como Australia, Indonesia, Venezuela, India y Japón, de acuerdo con Google. La ciudad, situada en el Altiplano Cundiboyacense, ofrece una mezcla única de cultura, historia y modernidad, que atrae a quienes buscan una experiencia diversa y enriquecedora.

Diciembre es un mes especial para Bogotá gracias a su famosa Noche de las Velitas, que llena las calles y plazas con miles de luces. Además, su clima fresco y agradable, aunque algo frío debido a su altitud, es ideal para quienes buscan escapar del calor tropical.

Los visitantes disfrutan de recorrer el Centro Histórico de La Candelaria, donde se pueden ver museos como el Museo del Oro y el Museo Botero, así como de explorar parques y zonas de comida.

Aunque Bogotá es un destino popular, relativamente reciente dentro de Colombia, es una de las capitales que mejor fusiona todas las culturas del mundo. Este año, con sus impresionantes iluminaciones en Monserrate, logró captar aún más atención y se convirtió en uno de los destinos más populares para visitar en diciembre.

Con su Noche de las Velitas y el alumbrado de Monserrate, Bogotá se convierte en un destino ideal para los que buscan una experiencia navideña diferente - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

5. Barranquilla: ciudad de la fiesta, el calor y su música que envuelve

Barranquilla es una ciudad conocida internacionalmente, especialmente por su vibrante cultura, el famoso Carnaval, y por ser la cuna de grandes estrellas como Shakira y Sofía Vergara. Aunque no siempre fue uno de los destinos más buscados fuera de la región caribeña, en diciembre de 2025 se vio un aumento en el interés, especialmente desde países como Indonesia, Panamá, Brasil y Venezuela, de acuerdo con las búsquedas de Google.

Durante diciembre, Barranquilla se llena de luces y celebraciones navideñas, ofreciendo una atmósfera festiva y alegre que atrae a turistas de todo el mundo.

Su mezcla de música, gastronomía y tradiciones caribeñas, junto con su clima cálido y las playas cercanas, la convierten en un destino perfecto para quienes buscan disfrutar del sol y la cultura en esta época del año.

Barranquilla se viste de luces y música en diciembre, destacándose por su calor, fiestas y la cuna de Shakira y Sofía Vergara - crédito @AlejandroChar/X

Mención especial a un departamento que se puso en el foco del mundo

Aunque el departamento de Boyacá no es un destino muy buscado internacionalmente, sino más bien dentro de Colombia, en diciembre de 2025 sorprendió con un aumento en el interés, especialmente desde Venezuela, y con algo de inclinación también desde España, Ecuador y Chile, de acuerdo con Google.

Con su rica historia, paisajes montañosos y hermosos pueblos coloniales, Boyacá se convirtió en un lugar ideal para quienes buscan un escape tranquilo, especialmente durante diciembre.

La región es conocida por sus parques naturales, lagunas y pueblos llenos de encanto como Villa de Leyva, que se llena de turistas locales e internacionales durante las fiestas de Fin de Año, además del famoso alumbrado del Puente de Boyacá, que también sorprende a los turistas.

Aunque no está entre los destinos más populares en el exterior, el creciente interés de viajeros de países cercanos muestra cómo Boyacá comenzó a atraer más atención, sobre todo para disfrutar de su naturaleza y tradición.