Colombia

Lina Garrido arremetió contra Francia Márquez tras ataque a estación de Policía en Suárez, Cauca: " ‘La Dotora’ debe estar en pleno Jet lag"

Un comentario en la red social X fue la reacción de una integrante de la Cámara de Representantes ante el ataque armado registrado cerca de una sede policial durante un partido de fútbol en Suárez

Un pronunciamiento de una representante
Un pronunciamiento de una representante de Cambio Radical en redes sociales evidenció críticas hacia la vicepresidenta tras el atentado ocurrido en inmediaciones de la Villa Olímpica Don Joe - crédito Colprensa

Aproximadamente a las 6:50 de la tarde del 21 de diciembre de 2025, hombres armados abrieron fuego contra la sede policial de Suárez, en Cauca, durante el desarrollo del partido final del campeonato de fútbol Interbarrios y Rodillones, celebrado en la cancha de la Villa Olímpica Don Joe, ubicada cerca de las instalaciones policiales.

El atentado desencadenó respuestas inmediatas entre figuras de la oposición.

Lina Garrido, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, criticó a la vicepresidenta Francia Márquez a través de su cuenta de X, donde expresó: “‘La Dotora’ debe estar en pleno Jet lag”.

La representante Garrido reaccionó a través de su cuenta en la red social X tras el ataque ocurrido en Suárez, Cauca, pueblo natal de la vicepresidenta Francia Márquez.

Garrido hizo referencia al reciente regreso de Márquez de un viaje oficial por África y cuestionó su rol en medio de la crisis, lanzando una crítica directa hacia la funcionaria.

“Esto es lo que se vive hoy, domingo 21 de diciembre de 2025, en Suárez, Cauca, el pueblo natal de la vicepresidenta @FranciaMarquezM. Pero no la vayan a molestar: “La Dotora” debe estar en pleno JET LAG, acomodando su horario luego de regresar de otra gira INÚTIL por África", escribió la congresista contraria al Gobierno de Gustavo Petro.

Lina Garrido se fue en
Lina Garrido se fue en contra de la vicepresidenta Francia Márquez en un mensaje en su cuenta de X - crédito @linamariagarri1

La congresista amplió su mensaje aludiendo al Plan de Desarrollo impulsado por Gustavo Petro y la segunda mandataria del país Francia Márquez hace tres años.

Según Lina Garrido, las promesas asociadas a ese plan no se han cumplido y, más aún, acusó a la vicepresidenta de haber traicionado a su comunidad y de ser cómplice en la crítica situación actual, señalando un contraste entre los compromisos de vida y la violencia que persiste.

“Vale la pena recordar que hace tres años radicó el Plan de Desarrollo llamado “#Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Traicionó a su gente, fue cómplice del desastre y donde prometió vida, regresó la muerte", escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Lina Garrido no fue la única representante de Cambio Radical que se pronunció contra la vicepresidenta tras los hechos violentos en Suárez, Cauca. La congresista Carolina Arbeláez utilizó también su cuenta en X para cuestionar la ausencia de Francia Márquez debido a su viaje por África.

Carolina Arbeláez también lanzó duras
Carolina Arbeláez también lanzó duras críticas en contra de Francia Márquez - crédito @kroarbelaez

Arbeláez calificó a la vicepresidencia como “inexistente” ante la crisis, lamentó la situación de inseguridad y expresó la esperanza de que en el futuro se restituya el reconocimiento a los integrantes de la fuerza pública.

“Y la vicepresidenta @FranciaMarquezM que es de Suárez, Cauca anda de viaje por África… Inexistente. Los bandidos se sienten a sus anchas y el hostigamiento avanza. En el 2026 recuperaremos el lugar de nuestros héroes. Qué dolor", comentó la legisladora opositora en su mensaje.

La senadora opositora, María Fernanda Cabal también hizo un mensaje reciente arremetiendo en contra de la vicepresidenta Márquez. “Francia Márquez no hizo otra cosa que conocer África a costillas de los colombianos. Ha estado más de viaje por el mundo que visitando a su gente del Cauca”, escribió la exprecandidata presidencial del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal también criticó
María Fernanda Cabal también criticó a Márquez y recordó su viaje a África - crédito @MariaFdaCabal

Según denuncias, responsables vinculados a las disidencias de las Farc habrían ejecutado la agresión, resaltando la exposición y desprotección en la que permanece la población civil frente a hechos violentos en distintas zonas del país. La estación de Policía, bajo advertencia por posibles amenazas a la seguridad, se convirtió en el objetivo central de los atacantes.

De acuerdo con testigos y vendedores de la zona, la ráfaga de disparos provocó que quienes se encontraban en la cancha—entre ellos menores de edad y familias—salieran corriendo del lugar. “La gente empezó a correr en todas direcciones, buscando refugio en las viviendas cercanas o en los locales comerciales”, manifestó uno de los testigos al diario El Paísde Cali.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales captan a los asistentes, algunos claramente angustiados, tratando de huir para resguardarse de la situación.

