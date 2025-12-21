Colombia

Disidencias de alias Calarcá anunciaron el cese al fuego indefinido contra la fuerza pública en el país: la medida no aplica para otros grupos ilegales

A través de un video, el grupo armado comunicó que mantendrá su derecho a la defensa y que la medida no implica un alto al fuego con otras organizaciones armadas que operan en Colombia

Guardar
El grupo liderado por alias Calarcá informó que suspenderá indefinidamente las acciones ofensivas contra las autoridades, aunque continuará enfrentándose a otros grupos ilegales en distintas regiones del país - crédito X

Las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, comunicó el domingo 21 de diciembre una decisión que podría alterar temporalmente el panorama del conflicto en Colombia.

Según las palabras de Jhon Mendoza, su vocero y uno de los líderes, el grupo guerrillero anunció un cese de hostilidades de carácter indefinido contra la fuerza pública. El anuncio, divulgado por redes sociales mediante un video, marca una nueva etapa en las posturas de varias agrupaciones armadas que operan en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mendoza, identificado también bajo el alias de Jhon Mechas, remarcó que la medida no representa una pausa total en su accionar armado, pues excluye de manera expresa a otros grupos ilegales. “Esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país”, aseguró el subversivo.

El comunicado de las disidencias
El comunicado de las disidencias delimita el cese al fuego solo a acciones ofensivas contra la Policía, el Ejército y entidades de seguridad del Estado - crédito X

Alcance y limitaciones del cese de hostilidades

El ilegal subrayó que la disposición del grupo se da dentro de una lectura propia del panorama político nacional e internacional. “Hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido, reservándonos nuestro legítimo derecho a la defensa”, declaró Mendoza en el video difundido por los propios canales del grupo.

Esta línea de acción delimita de modo estricto el tipo de acciones que quedarían suspendidas: las ofensivas dirigidas contra integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía y demás entidades de seguridad del Estado.

El vocero de las disidencias insistió, también, en que la supuesta “pausa” en el conflicto no debe interpretarse como un abandono de sus estrategias defensivas ni como una señal de acercamiento hacia otros actores armados rivales. De hecho, remarcó que la disputa territorial y económica con organizaciones criminales continuará.

El grupo armado mantiene la
El grupo armado mantiene la confrontación con organizaciones criminales rivales, pese al cese de hostilidades con la fuerza pública - crédito X

Contexto: negociaciones y recientes acuerdos

El pronunciamiento llega tan solo semanas después del ciclo de conversaciones efectuado entre representantes de las disidencias y delegados del Gobierno nacional en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá.

Durante esos encuentros, que se realizaron entre el 17 y el 20 de noviembre, se discutieron puntos como la protección de la niñez en contextos de conflicto y la suspensión del reclutamiento de menores de edad por parte del grupo armado.

Ambas partes abordaron también disposiciones especiales aplicables durante las elecciones regionales y ambientales en las zonas bajo influencia de las disidencias, entre ellas el bloque Jorge Suárez Briceño, el frente Gentil Duarte y la estructura Raúl Reyes.

Las autoridades señalaron a estos sectores de mantener actividades delictivas tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc en 2016.

El ELN también anunció el cese de hostilidades

Desde el 24 de diciembre
Desde el 24 de diciembre al 3 de enero asegura esa guerrilla se cumplirá el anuncio - crédito AFP

El comunicado llega en un contexto donde distintas agrupaciones armadas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expresaron recientemente su intención de suspender operaciones contra la fuerza pública durante las festividades de diciembre y comienzos de enero de 2026.

No obstante, el ELN limitó la duración de su cese unilateral a diez días, mientras que las disidencias de alias Calarcá optaron por una suspensión indefinida. Ambas organizaciones, sin embargo, coincidieron en señalar que sus confrontaciones con bandas rivales seguirán en curso.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, valoró el anuncio como un paso necesario, pero expresó preocupación ante los antecedentes de violencia contra la población civil. Agregó que “un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”.

Además, recordó episodios recientes donde otros grupos, tras anunciar ceses similares, continuaron su accionar violento en contra de la población, lo cual incluyó desplazamientos masivos y atentados.

Durante 2025, el ELN ejecutó al menos un centenar de ataques en departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, Magdalena Medio y Norte de Santander. Uno de los incidentes más graves se presentó en la base militar de Aguachica, que dejó un saldo de siete militares muertos y 32 heridos.

Temas Relacionados

Disidencias de las FARCJhon MendozaAlias Jhon MechasAlias CalarcáCese de hostilidadesFuerza públicaColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

El lenguaje cotidiano de la capital del país puede sonar extraño para aquellos que crecieron en zonas apartadas

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Estas son las series de

El programa de esterilización masiva de perros y gatos que genera inquietud entre veterinarios en Colombia

Las organizaciones veterinarias advierten que la inexistencia de un censo nacional impide calcular el impacto real de la estrategia y dificulta la definición de metas efectivas para el control poblacional

El programa de esterilización masiva

Wilson Ruiz se despachó contra Gustavo Petro por escándalo de la Ungrd: “El ‘Gobierno del cambio’ cambió ministros por reclusos”

El escándalo judicial, que involucró a exmiembros del gabinete y que ha puesto en duda la credibilidad de las reformas y la independencia institucional, no fue desaprovechado por el exministro de Justicia y hoy candidato al Senado, que lanzó duras acusaciones contra el jefe de Estado

Wilson Ruiz se despachó contra

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”