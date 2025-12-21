Autoridades desactivaron artefacto explosivo y frustraron atentado contra estación de Policía en Caquetá

El artefacto fue encontrado en las cercanías de la estación de Policía de Belén de los Andaquíes, en el Caquetá - crédito Google Maps

La intervención oportuna de la Policía Nacional y el Ejército permitió neutralizar un artefacto explosivo abandonado en una camioneta cerca de la estación de Policía en Belén de los Andaquíes, departamento de Caquetá.

Con la acción, las autoridades evitaron un atentado y lograron limitar los daños a pérdidas materiales en el automotor.

El operativo se desplegó cuando los equipos antiexplosivos inspeccionaron el vehículo abandonado en inmediaciones de la estación policial y la empresa de servicios públicos, en el sur del Caquetá.

El alcalde del municipio, Wilmar Ballén, informó, citado por La FM., que la evaluación del riesgo y el manejo de la situación duraron varias horas, con apoyo de perros especializados y tecnología robótica para manipular el artefacto.

La usuaria y divulgadora de información en redes sociales @dona_pily2 afirmó que el dispositivo detonado era un “‘Vbied’ (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device), término que hace referencia a un artefacto explosivo improvisado acondicionado y transportado dentro de un vehículo”, dijo.

Al confirmar la presencia del explosivo, las autoridades ordenaron su detonación controlada, lo que dejó la camioneta semidestruida y evitó una explosión de mayor magnitud en el área urbana.

La Policía Nacional destacó que la operación logró frustrar un ataque que podría haber puesto en riesgo a la población civil y a los funcionarios de la estación policial.

Según informó el Ejército Nacional, las investigaciones actuales se centran en identificar y capturar a los responsables, y las acciones están orientadas hacia el desmantelamiento de estructuras criminales en la región.

Entre los principales focos de atención figuran las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, organizaciones señaladas de promover acciones terroristas y mantener economías ilegales en el sur de Colombia.

El alcalde Ballén resaltó: “La reacción coordinada de nuestras instituciones evitó una tragedia mayor y demuestra el compromiso con la seguridad de los habitantes”.

Ejército y Policía incautan explosivos de disidencias de las Farc que serían usados para atentados en Tolima

Tropas del Ejército y personal de la Policía Nacional hallaron un depósito ilegal con 30 kilogramos de explosivos perteneciente al frente Joaquín González, estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, durante un operativo en el corregimiento de Playarrica, municipio de San Antonio, Tolima, informó Caracol Radio.

La operación, desarrollada en la vereda Tolda Blanca, permitió ubicar el material que, según inteligencia militar, iba a ser empleado en un atentado en la zona.

El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, señaló que, de acuerdo con las valoraciones técnicas, “la capacidad de afectación del explosivo habría generado un radio de destrucción aproximado de 40 metros, poniendo en grave riesgo a la población civil y a la infraestructura de la región”.

Según lo que informó el medio, en el depósito también se encontraron uniformes similares a los de la Policía Nacional, panfletos del frente Joaquín González y una batería de motocicleta, elementos que, de acuerdo con las autoridades, podían usarse tanto para proselitismo armado como para hostigamientos.

Este hallazgo refuerza las alertas sobre la presencia activa de grupos armados ilegales en el sur del Tolima y sus intenciones de afectar el orden público.

El explosivo fue destruido de manera controlada por el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional. Los demás materiales incautados, incluidos los uniformes y los panfletos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la apertura de procesos de investigación.

Las autoridades puntualizaron la importancia de la coordinación entre Ejército y Policía para detectar y neutralizar amenazas en zonas donde la población civil enfrenta riesgos persistentes por actividades de grupos criminales.

De acuerdo con la información oficial, la incautación de este arsenal representò un golpe a la estructura del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc y un avance en las acciones de seguridad dirigidas a prevenir ataques en el departamento.