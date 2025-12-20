Mujer denunció que fue sacada de la plazoleta de comidas del centro comercial Unicentro: “El espacio no es exclusivo para los que compran acá”

La mujer dejo ver su inconformidad debido a que no le dejaron almorzar en la plazoleta de comidas - crédito @denuncia.unicentr / TikTok

Un caso ocurrido en el reconocido centro comercial Unicentro de Bogotá ha desatado una conversación pública en redes sociales acerca de las políticas de uso de espacios comunes.

El asunto ganó notoriedad después de que una mujer, quien trabaja en el mismo centro comercial, publicara en TikTok su experiencia bajo la cuenta denominada: denuncia Unicentro. En un video que acumula miles de visualizaciones, relató un incidente que, según sus palabras, resultó “muy incómodo” durante su hora de almuerzo en la plazoleta de comidas del tercer piso.

La afectada explicó que llevaba consigo su propio almuerzo, adquirido fuera de los locales que conforman la plazoleta. Después de instalarse en una mesa, se le acercó una persona que se identificó como administradora del área y le informó que no podía consumir su comida en ese espacio por no haberla comprado allí.

“Yo no discutí. Me quedé callada”, señaló la mujer en la narración. Lo que siguió fue, en sus palabras, una situación aún más incómoda: “Minutos después llega un vigilante a insistir en que debía irme, prácticamente a sacarme, mientras yo estaba comiendo”, detalló en su publicación.

Una parte central de su reclamo se enfocó en la ausencia de avisos o señalizaciones visibles que indiquen, de manera explícita, que solo quienes compran alimentos en la plazoleta pueden ocupar las mesas.

“En ningún lugar de la plazoleta hay avisos visibles que indiquen que es un espacio exclusivo solo para quienes compran allí”, afirmó, haciendo hincapié en lo que para ella representa el verdadero problema: “Quiero dejar algo muy claro: esto no se trata de si la plazoleta es privada o no. Se trata de las formas. De la manera en que se aborda a una persona que está almorzando tranquilamente”.

La publicación vino acompañada de un video donde se aprecia el intercambio entre la usuaria y un vigilante. En la grabación, la mujer sostiene su almuerzo mientras describe lo que ocurre: “Que me quieran sacar por estar comiendo acá. Pero yo trabajo acá, entonces acá no dice exclusivamente... Acá no dice exclusivamente... Exclusivo para estas marcas. Estoy grabando, estoy grabando. Pero acá no dice”.

El vigilante responde aclarando: “Comercial exclusivo para los que trabajamos en los locales”. Ante esto, la mujer insiste en su situación de empleada y en el hecho de que los comerciantes pagan para tener presencia en el centro comercial: “Pero yo trabajo acá, nosotros pagamos un stand de tanta plata y que acá no nos dejen comer. Lo siento, pero de malas, pero yo voy a comer acá”.

La publicación de la empleada ha generado un prolongado debate, reflejado en los más de 2.000 comentarios recopilados bajo el video.

Entre las opiniones, algunos usuarios se cuestionan sobre la posibilidad de consumir alimentos externos en la plazoleta y la falta de señalización clara: “Cómo sería para llevar una caja de arroz chino y sentarnos varios allá y que diga algo”, reflexionó un usuario.

Otros participantes defienden las normas que suelen aplicar los centros comerciales en esos espacios: “Esto no es falta de empatía, es falta de sentido común. Una plazoleta de comidas en un centro comercial no es un parque. Es un espacio privado, con negocios que pagan arriendo y mesas para sus clientes. Si compras comida en la calle, lo lógico es no sentarte ahí. Grabar, victimizarse y confrontar a quienes solo cumplen su trabajo no te da la razón. Respetar las normas básicas evita penas innecesarias”.

Entre los mensajes, algunos criticaron la política y el trato recibido por la mujer, destacando una percepción de discriminación: “Unicentro es el centro comercial más clasista que he conocido”, comentó uno de los usuarios.

Al mismo tiempo, hubo quienes señalaron el derecho de la empleada a utilizar los espacios comunes: “Ella tiene todo el derecho de almorzar ahí es una falta de respeto lo que le están haciendo”.

Sin embargo, otros internautas recordaron que existen normas internas que regulan el uso de esos espacios para empleados del centro comercial: “las normas del centro comercial dice que si eres empleado tienes una zona para almorzar que es el cafetín, la zona de comidas es para consumidores de los locales”.

La repercusión de este caso ha reavivado el debate sobre los límites de las políticas internas de los centros comerciales y el trato que reciben tanto clientes como trabajadores.