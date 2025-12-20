Colombia

Metro de Bogotá alcanza importante avance y anuncia rodamiento de trenes y otras innovaciones urbanísticas

La obra ferroviaria más grande de la capital del país sumó un nuevo paso técnico hacia su próxima etapa de funcionamiento

Un avance técnico reciente en el principal proyecto de transporte de Bogotá abre la puerta a nuevas etapas en su desarrollo - crédito Metro de Bogotá

La primera línea del metro de Bogotá alcanzó un avance del 69%, cifra que incluye la llegada de los vagones destinados a la operación del sistema.

La obra suma 9,4 kilómetros de viaducto levantados con corte al 11 de diciembre de este año.

De acuerdo con datos oficiales, el proyecto registra también un 84% de avance en estructuras complementarias, un 56% en material rodante y un 79% en el desarrollo del patio-taller ubicado en la localidad de Bosa, todos ellos reportados al 30 de septiembre.

La infraestructura es considerada la mayor en construcción del país en la actualidad.

¿Cómo será la primera línea del metro?

La Línea 1 conectará el suroccidente con el nororiente de Bogotá a lo largo de 24 kilómetros.

El recorrido parte del patio-taller de Bosa, cerca del río Bogotá, se extiende por vías principales como:

  • Avenida Villavicencio.
  • Avenida 1° de Mayo.
  • Eje NQS (Carrera 30).
  • Calle 1.
  • Avenida Caracas.
  • Autopista Norte.
El Metro de Bogotá experimentó un cambio relevante dentro de su agenda constructiva y operativa - crédito Metro de Bogotá

El trazado contempla 16 estaciones equipadas con escaleras eléctricas, ascensores, baños, taquillas, espacios comerciales, zonas de comidas, biciparqueaderos y accesos para peatones. Varias de ellas contarán con conexión directa al sistema Transmilenio y al Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), lo que permitirá la integración de los diferentes modos de transporte en la ciudad.

En lo referente a los trenes, el sistema operará con vehículos eléctricos de seis vagones cada uno, sin conductor a bordo.

La operación estará a cargo de un Centro de Control Operacional, apoyado en tecnologías de señalización que supervisan la velocidad, el frenado y la distancia entre trenes. Cada tren tendrá una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros.

Estas características buscan optimizar la movilidad urbana y ampliar la cobertura del transporte masivo en la capital.

Metro de Bogotá comienza fase de energización

La primera línea del Metro de Bogotá inició la fase de energización de los rieles, un hito que la acerca a las etapas finales de pruebas y operación, según anunció la Empresa Metro de Bogotá este viernes 19 de diciembre.

El proceso, que implica la electrificación de cerca de 4 kilómetros de vía instalados hasta ahora, representa uno de los avances técnicos más relevantes del proyecto de infraestructura ferroviaria.

Una vez detectado el daño, el 29 de octubre se ordenó la demolición - crédito Metro de Bogotá

Los tres primeros trenes del sistema ya superaron las pruebas estáticas. Ahora el proyecto avanza hacia la preparación de ensayos dinámicos.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, confirmó que entre el 22 y el 23 de diciembre estará listo el primer tren para ensayos en fase dinámica, permitiendo evaluar aceleración, frenado y funcionamiento de las puertas tanto en los coches como en simuladores de estación.

El Patio Taller ubicado en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad, aloja los trabajos de mantenimiento y reparación de los trenes. En este lugar funcionará el centro de control de operaciones desde donde se automatizará el manejo de los vehículos, además de servir como cochera para resguardar una flota de 30 trenes de la primera línea.

Para la primera semana de junio de 2026, está previsto el inicio de pruebas en el viaducto que conecta la estación 4 y la Primera de Mayo. Hasta la fecha, el viaducto suma 9.500 metros de longitud construidos en la ciudad, alcanzando una altura de 14 metros.

La llegada del cuarto tren está programada para el 8 de enero, proveniente de China, mientras que la llegada de los siguientes trenes se espera para el periodo entre el 21 y el 22 de enero.

El gerente Narváez detalló que se proyecta alcanzar un avance total del 70% en la mega obra ferroviaria al finalizar este año. De acuerdo con el cronograma oficial, la operación comercial de la línea se encuentra programada para el 8 de marzo de 2028. Cuando se inicie el servicio, los usuarios de la capital podrán acceder a este nuevo sistema de movilidad urbana.

La infraestructura ferroviaria más importante de la ciudad ajustó su cronograma con la implementación de una nueva fase clave - crédito Alcaldía de Bogotá

El proceso de energización y las fases de prueba marcarán los próximos pasos para la entrega definitiva de la primera línea del metro de Bogotá, considerada la mayor inversión pública en movilidad de la ciudad en las últimas décadas.

