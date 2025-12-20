María Claudia Tarazona se refirió a la expulsión de Uribe Londoño, padre de su difunto esposo, del Centro Democrático: “La política no se hace así, hay que ser buenos seres humanos”

El testimonio de María Claudia Tarazona revela el impacto de la violencia y la reciente salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático, así como los desafíos personales y políticos que atraviesa el núcleo familiar - crédito @maclaudiat/Instagram

Miguel Uribe Londoño, figura relevante en la política colombiana y padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, ha sido centro de debate tras su exclusión de la consulta interna del Centro Democrático.

En entrevista con Semana, María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, compartió su testimonio sobre el impacto de la violencia política, el legado familiar y las heridas abiertas en la vida pública y privada de Colombia.

Abordó la reciente expulsión de Miguel Uribe Londoño del proceso interno del Centro Democrático, una decisión que Tarazona calificó de injusta y dolorosa. “No lo debieron haber expulsado. Me parece que hay momentos en los que uno tiene que poner por encima lo humano, ser buenas personas, tener compasión. Una persona que acaba de perder a su hijo, de la manera como murió Miguel, pero adicionalmente es que estaba parado en una canasta señalando el rumbo del país, entregando su vida por eso, y luego su papá es expulsado de esa manera. Creo que es un muy mal mensaje para el país; la política no se hace así, hay que ser buenos seres humanos”, afirmó.

Tarazona también criticó la actitud de algunos medios de comunicación, señalando que “algunos medios no tienen la humanidad de tratarlo con el respeto que se merece”.

Sobre el legado político y personal de Uribe Turbay, Tarazona destacó la capacidad de su esposo para transformar el dolor en un propósito de servicio. “Miguel quiso transmitir en ese libro cómo convirtió todo en un propósito de servicio para el país”, dijo en referencia al libro póstumo “Mi causa: Colombia”.

Su familia busca recomponer la unidad y mantener viva la esperanza. “Es posible convertir el dolor y la tragedia en un propósito superior. Me quedo con eso, me aferro a eso y eso es lo que yo todos los días de mi vida quiero transmitirles a Alejandro y a mis tres hijas”.

“Es muy doloroso. Siento que todo lo que pensé que había logrado en estos meses, de ir recuperándome un poco de la muerte de Miguel, se fue al piso. Estoy con el corazón roto en mil pedazos”, expresó Tarazona al describir el vacío que dejó el asesinato de su esposo.

La ausencia de Uribe Turbay, especialmente en fechas significativas como el Día de las Velitas, ha marcado profundamente a su familia. “Estas tardes esperando que él llegue, y, pues, no llega, son terribles, terriblemente dolorosas para mis hijas, para Alejandro, para mí y, obviamente, para toda la familia”, relató.

En cuanto a la coyuntura política actual, Tarazona manifestó su preocupación por el retroceso en materia de seguridad y derechos fundamentales.

“Es muy triste lo que hemos retrocedido. El retroceso no son cifras, el retroceso son vidas humanas, es pobreza, son niños que no tienen acceso a la educación, es en todos los ámbitos, en la salud, la economía y, obviamente, en lo más irreemplazable que hay: el derecho a la vida”, sostuvo.

Además, hizo un llamado a la unión nacional: “Las razones para unirnos están dadas, es decir, a todos los colombianos nos une tener una Colombia en paz, con oportunidades, donde haya salud, garantías para los derechos fundamentales. Lo que necesitamos son dirigentes que tengan esa capacidad de recoger esas razones y pensar más en Colombia que en su propio ser”.

Tarazona elogió a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, por su preparación y calidad humana. “Creo que es una mujer absolutamente preparada, conocedora sin duda alguna. Como referencia personal, siento que es un excelente ser humano. El día del atentado de Miguel se portó no como una política oportunista al lado mío, sino como una mujer, una mamá, una esposa que se puso en mi lugar y me dio la mano”, recordó.

Sobre Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, resaltó la lealtad de Uribe Turbay: “Miguel lo quiso profundamente y fue leal hasta el último minuto de su vida con él”.

Respecto al futuro político de la familia, Tarazona fue clara: “Si hay una persona que puede encarnar los ideales de Miguel, sin duda alguna es su papá. Fue quien lo crio, quien hizo política con él y quien lo acompañó también de la mano durante sus 15 años de carrera política. No tengo muy claro cuál es el panorama político de Miguel Uribe Londoño en este momento. Él puede saber que va a contar conmigo y que tiene mi apoyo en lo que él decida. Nadie distinto a él tiene ese derecho”.

La investigación sobre el magnicidio de Uribe Turbay sigue en curso. Tarazona agradeció a la Fiscalía y la Policía Nacional por los avances, aunque señaló obstáculos desde el gobierno actual.

“Me siento muy agradecida con la labor de la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin duda, han hecho un trabajo extraordinario. En menos de seis meses tenemos prácticamente a todos los autores materiales en detención. Por supuesto, se está trabajando en quiénes fueron esos autores intelectuales. La dificultad es que tenemos un presidente que continuamente está desviando la atención y la investigación, y eso ha dificultado la tarea de la Fiscalía”, denunció.