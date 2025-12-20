Gustavo Petro respondió a María Fernanda Cabal y defendió la emisión de TES por $23 billones: “Estudie un poco más finanzas”

Petro defendió la emisión de TES por $23 billones y responsabilizó a la oposición, mientras Cabal la calificó de irresponsable - crédito Joel González/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas de la senadora María Fernanda Cabal sobre la reciente venta de TES por 6 mil millones de dólares, equivalentes a $23 billones de pesos, a un inversionista extranjero, la operación más grande de este tipo realizada hasta la fecha en Colombia.

La transacción, ejecutada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, busca reducir las necesidades de financiamiento de la Nación para 2026, en un contexto fiscal complejo marcado por el déficit de $16,3 billones producto de la caída de la reforma tributaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabal, a través de su cuenta de X, cuestionó que el Gobierno celebre la venta de TES como un logro y calificó la operación como un aumento de la deuda para los colombianos y una carga para las futuras generaciones.

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la operación de TES, calificándola como una mayor carga para los colombianos y una irresponsabilidad financiera del Gobierno - crédito María Fernanda Cabal/X

“Endeudar al país no es una victoria, es una irresponsabilidad”, afirmó la senadora, criticando la forma en que el Gobierno maneja los recursos públicos y acusando al Ejecutivo de celebrar lo que ella considera un riesgo financiero para la Nación.

Frente a estas críticas, Petro explicó de manera detallada que los $23 billones obtenidos con la venta de TES no representan un endeudamiento adicional, sino el pago de compromisos adquiridos durante la administración de Iván Duque, cuyos títulos están próximos a vencerse.

“Esa deuda de 23 billones es para pagarle la deuda por otros 23 billones a los que les compraron títulos al gobierno de Duque. Que ya se vencen. Esto se hace desde siglos y conviene o no, dependiendo de la tasa de interés”, señaló el mandatario.

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas sobre la emisión de TES, explicando que los $23 billones servirán para pagar deudas de la administración anterior y responsabilizando a la oposición por el encarecimiento de la deuda - crédito Gustavo Petro/X

El presidente agregó que la falta de esta operación tendría consecuencias graves para el país, incluyendo la posible suspensión del crédito internacional o incluso sanciones legales por incumplimiento de la Constitución, que obliga a priorizar el pago de la deuda antes que cualquier otro gasto.

Según Petro, la venta de TES es una medida preventiva que asegura la liquidez del Estado y garantiza el cumplimiento de los compromisos financieros sin comprometer la inversión social ni los gastos esenciales del Gobierno.

En su respuesta, el mandatario también responsabilizó a la oposición por el encarecimiento de la deuda. Aseguró que el sabotaje a la ley de financiamiento, promovido por ciertos sectores políticos, ha provocado un aumento en las tasas de interés, lo que actualmente le cuesta al país más de un billón de pesos adicionales.

El Ministerio de Hacienda informó sobre la venta directa de TES por $23 billones a un inversionista extranjero - crédito Ministerio de Hacienda

“Su oposición le está costando al país más de un billón de pesos adicionales en este momento y la cantidad sube, por encarecer la tasa de interés y eso sí descuadra la caja”, advirtió Petro, en un mensaje dirigido tanto a Cabal como a otros líderes políticos críticos de su administración.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, resaltó que la venta directa de TES refleja un voto de confianza de un inversionista extranjero de gran tamaño, interesado en establecer una relación comercial estratégica con Colombia.

La cartera indicó que esta operación no solo demuestra la solidez de los fundamentos económicos del país, también podría dar lugar a futuras transacciones similares, fortaleciendo la posición financiera de la Nación y reduciendo las necesidades de financiamiento para 2026.

Sin embargo, la operación no ha estado exenta de críticas. Una usuaria de X cuestionó la defensa del Gobierno, asegurando que “emitir más TES, aunque sea para cubrir vencimientos, sí es adquirir nueva deuda” y que la clave no es si se ha hecho “desde siglos”, sino si el país mantiene la confianza del mercado para seguir haciéndolo a tasas sostenibles.

Una usuaria de X criticó la emisión de TES por $23 billones, asegurando que "emitir más TES, aunque sea para cubrir vencimientos, sí es adquirir nueva deuda" - crédito @carorestrepocan/X

La usuaria también advirtió que lo grave no es la emisión en sí, sino que se haga “a peor tasa, con menor credibilidad, en medio de un gobierno sin rumbo fiscal”, y criticó la gestión de entidades como la Dian y la Uiaf, calificándolas de “fortines de poder clientelista”.

Además, señaló que las advertencias del presidente sobre quedarse sin ejército ni maestros constituyen “chantaje fiscal disfrazado de drama” y enfatizó que la Constitución obliga a mantener el equilibrio fiscal, no a endeudarse.

Sobre la subida de las tasas de interés, la usuaria apuntó que “la tasa sube porque usted espanta la inversión, improvisa reformas, manosea las instituciones y rompe la confianza”. Concluyó recordando que “la deuda no se paga con deuda, se paga con credibilidad, estabilidad, reglas claras y gobiernos serios”. “El que tiene que estudiar finanzas es usted. ¡Y básicas!”, remató la crítica.