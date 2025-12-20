Colombia

“Es gravísimo”: exministro Mauricio Cárdenas alertó por venta directa de TES por $23 billones por parte del Gobierno

El Ministerio de Hacienda informó que la operación se ejecutó con un inversionista extranjero, sobre el cual no entregó detalles

El exministro aseguró que Colombia retrocede 25 años ante la colocación de los $23 billones - crédito Prensa Mauricio Cárdenas

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público generó indignación y molestia en el país político tras informar sobre la venta directa de títulos de tesorería (TES) por USD6.000 millones, equivalentes a $23 billones. La cartera aseguró que la operación se efectuó con uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado, pero no aclaró cuál es.

Indicó que la venta marca el inicio de una nueva relación comercial, que tendrá como consecuencia una disminución en las necesidades de financiamiento de la Nación para 2026. Según el Gobierno nacional, hay una crisis fiscal que se debe combatir y por eso radicó dos leyes de financiamiento (reformas tributarias) para completar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 y de 2026. Ambas fueron archivadas por decisión de las comisiones económicas del Congreso de la República.

El Ministerio de Hacienda informó que con la operación inicia una importante relación comercial - crédito Banco de la República

Con esta operación se inicia una importante relación comercial que refleja un voto de confianza no solo en el mercado de deuda pública, sino en los fundamentales de la economía colombiana”, precisó el ministerio de un comunicado.

Aclaró, además, que el inversionista extranjero, que considera a Colombia como un mercado con perspectivas positivas e instituciones sólidas, podría participar en futuras transacciones similares. “Esta operación es la primera de varias que potencialmente podrían ejecutarse con este inversionista”, detalló.

Advertencia sobre la venta de TES al inversionista extranjero

El exministro Cárdenas advirtió sobre falta de transparencia en la operación - crédito Diego Pineda/Colprensa

El economista y exministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, que aspira a la Presidencia de Colombia, cuestionó la decisión del Gobierno de adjudicar los $23 billones a un inversionista privado bajo condiciones que calificó de opacas. Según Cárdenas, esta operación representa un retroceso de 25 años en materia de transparencia en el mercado de capitales colombiano.

El exfuncionario advirtió que la Dirección de Crédito Público realizó la colocación sin revelar detalles sobre las tasas ni la identidad del beneficiario, lo que, a su juicio, vulnera la neutralidad, la información y la transparencia que deben regir en el sector.

“Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasa se colocan los montos. Aquí, a un inversionista privado, sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es, le entregan $23 billones”, señaló el ex jefe de la cartera en un video compartido por su equipo de prensa.

El exministro aseguró que el Gobierno le está quitando transparencia al mercado con esa transacción de $23 billones - crédito Adobe Stock

Según indicó, el mensaje que se envía a los inversionistas es problemático, porque podrían cuestionarse las acciones del Gobierno nacional y advertir falta de transparencia en el mercado. “Es gravísimo lo que acaba de hacer la Dirección de Crédito Público de colocación privada”, dijo.

Recordó que el trato hacia los inversionistas en el mercado debe ser igualitario, con el fin de brindar todas las garantías que requieren, algo que no se habría cumplido en esta operación. Esto podría generar desconfianza entre quienes invierten en títulos de Colombia, al considerar que se estaría favoreciendo a ciertos actores “por la puerta de atrás”.

Todos los inversionistas deben tener exactamente la misma información al mismo tiempo. Un desastre esa colocación privada, un número grande que muestra que viene un problema mayúsculo”, dijo.

La venta de TES se hizo por USD6.000 millones - crédito Marcos Brindicci/Reuters

Al igual que Cárdenas, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. La congresista, que aspiró a la Presidencia de Colombia, indicó que la transacción que realizó el Gobierno no puede ser catalogada como un logro, puesto que constituye una nueva deuda para el país.

“El @MinHacienda celebra la venta de TES por $23 billones como un logro. ¿Éxito? No. Más deuda para los colombianos, más carga para futuras generaciones. Endeudar al país no es una victoria, es una irresponsabilidad. ¡Aquí no falta plata, sobran ladrones!”, aseveró.

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la operación de TES, calificándola como una mayor carga para los colombianos y una irresponsabilidad financiera del Gobierno - crédito María Fernanda Cabal/X

