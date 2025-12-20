Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se sinceran sobre la paternidad y la fragilidad de sus hijas: “Es lo más frágil que tengo”

El artista habló en su canal de YouTube sobre este y otros temas relacionados a la crianza de sus hijas - crédito @camilo/IG

La experiencia de la paternidad ha transformado de manera radical la percepción de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner sobre la fragilidad y la vulnerabilidad.

En una reciente conversación difundida a través de su canal de YouTube y replicada en sus diferentes redes sociales, la pareja compartió una reflexión íntima sobre cómo sus hijas han redefinido su manera de entender el mundo y el amor.

“Ahora que soy papá lo entiendo profundamente porque, no sé, suponte, mis hijas son al mismo tiempo lo más valioso que yo tengo y lo más frágil que yo tengo”, afirmó el cantante colombiano en YouTube.

Camilo se refirió a la crianza de sus hijas y la vulnerabilidad del artista - crédito @camilo / Instagram

El cantante describió la vulnerabilidad como una presencia constante en su vida cotidiana desde que se convirtió en padre. “Se tropiezan, se caen, se cascan, lloran, se pueden quemar, se pueden cortar... Necesitan de cuidado como todo el tiempo, ¿no?”, dijo Camilo Echeverry, subrayando la paradoja entre el valor y la delicadeza que representan sus hijas.

Esta visión contrasta con su actitud previa, cuando buscaba “resultados, versiones fuertes y finales perfectos”, evitando los procesos intermedios.

Evaluna Montaner coincidió con la perspectiva de su esposo y amplió la reflexión hacia otros ámbitos de la vida. “No solo los hijos nacen vulnerables, sino también las ideas, los sueños y las relaciones”, expresó Evaluna Montaner.

Los artistas le contaron a sus seguidores hace unos días sus deseos de conseguir un lugar más amplio, rodeado de naturaleza, donde pudieran criar a sus hijas. “Evaluna y yo tenemos nuestras plantas sembradas en nuestra casa, pero tenemos la ilusión de poder, con mis papás que son apicultores, poner abejas. Quiero tener una mini ‘finquita’ donde yo pueda plantar mis árboles y todo. Estamos buscando eso” - crédito Camilo Echeverry/YouTube

Para ella, todo lo que tiene potencial de crecer comienza siendo frágil y requiere paciencia y cuidado. Esta mirada desafía la tendencia social a exaltar la fortaleza y la autosuficiencia, sugiriendo que aceptar la vulnerabilidad es parte esencial del proceso humano.

La pareja también abordó la posibilidad de que sus hijas sigan un camino artístico. Evaluna Montaner percibe en su hija mayor una inclinación creativa, aunque reconoce que no existen certezas sobre su futuro.

Camilo Echeverry, en cambio, admitió que le costaría no intervenir o aconsejar desde su propia experiencia, pero considera fundamental permitirles vivir sus propios procesos.

En el cierre de su diálogo, Evaluna Montaner introdujo una dimensión espiritual al señalar: “Lo más fuerte es pensar que Dios decidió vivir eso también, ¿no? Decidió necesitar brazos, leche, abrigo, protección...”, dijo la cantante venezolana. Ante esta reflexión, Camilo Echeverry concluyó: “Sí, sí, sí. Es muy, es muy lindo”.

La crianza de las niñas ha sido uno de los temas en los que han centrado su vida después de sus compromisos profesionales - crédito evaluna / Instagram

Como manejan el dinero Camilo y Evaluna

Durante su intervención, Evaluna Montaner dejó en claro el principio sobre el que se apoya su relación: “A mucha gente no le va a gustar esto, pero somos una sola persona”. Su esposo profundizó en este enfoque, precisando: “Financieramente, en la vida real, ella es ella y yo soy yo”.

A pesar de esa distinción, no existe una barrera real entre ambos, según explicó el intérprete de Tutu. “A la hora de organizar nuestras finanzas somos un solo equipo, una sola empresa y combo, a la hora de disfrutar las cosas”, afirmó el músico, desdibujando la clásica división en el manejo del dinero de pareja.

Ambos compartieron en el video que utilizan una misma tarjeta y una cuenta bancaria, lo que implica que conocen mutuamente cada movimiento financiero. “No existen secretos en relación con nuestros gastos”, dejó claro Camilo, restando importancia a la polémica que suele generarse en las redes acerca del dinero en el hogar.

Camilo y Evaluna entregaron detalles sobre sus finanzas - crédito Camilo y Evaluna / YouTube

En contraste, para muchas parejas es normal tener tarjetas y cuentas separadas, una opción que los artistas reconocieron pero que no sienten necesaria en su caso. “Nos sentimos cómodos con el sistema que hemos adoptado”, expresó Evaluna.

Al reflexionar sobre la percepción cultural del dinero en la pareja, Camilo señaló un aspecto generacional: “No es raro uno compartir el alma, el espíritu, el corazón, pero, ¡uy!, la plata, eso es raro e, incluso, polémico”. Recordó que, históricamente, las mujeres no podían abrir cuentas bancarias sin autorización del esposo, y subrayó que, aunque ambos creen en la independencia económica, han modificado su visión sobre cómo tratar el dinero en su hogar.

Evaluna detalló que la decisión de compartir no quita valor a la contribución individual; aunque ella pasa mucho tiempo con sus hijas mientras Camilo trabaja, ambos consideran que forman un equipo. “Después los dos intercambian y los dos están en sus proyectos”, explicó la cantante venezolana, destacando la naturaleza colaborativa de su matrimonio.

La dinámica diaria refleja ese enfoque conjunto: “Camilo es el encargado de las finanzas y ella de hacer las maletas, su ropa para todos los días”, según dijo Evaluna. Por su parte, Camilo añadió que se ocupa de seleccionar las prendas, mientras ella se encarga de empacar, aunque en ocasiones ambos participan en esa tarea logística.