Víctor Turpin celebra su regreso al país: “Cada logro que he tenido afuera lo cargo con la bandera de Colombia en el corazón”

El artista paisa explora nuevos horizontes y busca aportar su experiencia internacional al desarrollo creativo local

Víctor Turpin, uno de los actores colombianos con mayor proyección internacional, regresó a Colombia tras consolidar una carrera en Hollywood.

Víctor Turpin, uno de los actores colombianos con mayor proyección internacional, regresó a Colombia tras consolidar una carrera en Hollywood marcada por participaciones en producciones de alto perfil.

Su retorno, en el mejor momento de su trayectoria, está respaldado por proyectos recientes como la serie Bad Monkey de Apple TV+ y la próxima entrega de la saga Scream 7, cuyo estreno está programado para el 26 de febrero de 2026. Este regreso, representa un reencuentro personal con su país natal y una oportunidad para reconectar con la industria audiovisual local.

Turpin, nacido en Medellín hace 43 años, inició su carrera en Colombia con participaciones en programas como ‘Tu Voz Estéreo’. Posteriormente, se trasladó a Miami para explorar caminos como cantante y escritor, antes de establecerse en Los Ángeles en 2007. Desde entonces, ha construido una carrera en la industria estadounidense a base de disciplina y perseverancia, enfrentando retos y superando barreras en un mercado donde pocos latinos logran abrirse paso.

Turpin, nacido en Medellín hace 43 años, inició su carrera en Colombia con participaciones en programas como ‘Tu Voz Estéreo’.

Entre sus trabajos más destacados figuran papeles en series como “Will & Grace” y “Shades of Blue”, donde compartió escena con Jennifer Lopez. “Mi carrera ha sido un camino largo, lleno de retos, pero también de momentos mágicos. Nada ha sido regalado; todo ha sido trabajado paso a paso. Y si algo tengo claro es que cada logro que he tenido afuera lo cargo con la bandera de Colombia en el corazón”, expresó Turpin.

En la actualidad, Turpin forma parte del elenco de Bad Monkey, una serie de Apple TV+ creada por Bill Lawrence, conocido por éxitos como Ted Lasso y Scrubs. En este proyecto, comparte escenas con Vince Vaughn y se desenvuelve en un entorno creativo donde la improvisación es clave.

“En comedia, si algo no funciona, lo cambian en el momento. Hay que estar pilas, alerta, listo para reaccionar a cualquier cambio e incluso inventarse cosas a quema ropa. He aprendido demasiado y sigo aprendiendo”, relató el actor. Además, durante la producción, estableció vínculos profesionales con figuras como Natalie Martínez, John Ortiz —quien interpreta a su esposo en la serie— y la escritora y actriz Ashley Nicole Black.

En la actualidad, Turpin forma parte del elenco de Bad Monkey, una serie de Apple TV+ creada por Bill Lawrence, conocido por éxitos como Ted Lasso y Scrubs. REUTERS/Etienne Laurent

A este logro se suma su participación en Scream 7, la nueva entrega de la icónica saga de terror escrita y dirigida por Kevin Williamson. El filme, que reunirá a estrellas como Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding, Joel McHale, Jasmin Savoy Brown e Isabel May, se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026.

“Neve Campbell es un ícono total: talentosa, trabajadora. Y Courteney, ¡Crecí viéndola en Friends! Trabajar con ellas fue increíble”, compartió Turpin. Sobre la película, adelantó: “Sale en cines en febrero 26 del 2026 y está buenísima. Estoy casi seguro de que a todos los fans y a los que aún no lo son les va a encantar. Vayan, véanla, y cada vez que me vean por ahí en la peli, griten ‘¡Paisa!’ jajaja.”

El retorno de Turpin a Medellín tiene un fuerte componente emocional. El actor se mostró conmovido por el reencuentro con su familia, la cultura y los sabores tradicionales. “Para mí, un ajiaco bien hecho o un chicharrón doradito le gana a cualquier plato con estrellas Michelin”, afirmó entre risas. También destacó la transformación positiva de la ciudad: “Medellín está más verde, más bonita y más limpia que nunca.”

Turpin manifestó su interés en participar activamente en la industria colombiana, ya sea como actor, productor o escritor.

Turpin manifestó su interés en participar activamente en la industria colombiana, ya sea como actor, productor o escritor. “En Colombia se están haciendo cosas increíbles, con una calidad impresionante. Si en algún momento se da la oportunidad de actuar, producir o escribir acá, sería un regalo para mí. Hace muchos años no trabajo en Colombia, y volver a hacerlo sería muy especial”, señaló Turpin, quien con una carrera en ascenso y proyectos de alto impacto internacional, reafirma su compromiso con la evolución artística y la creación de nuevas oportunidades, tanto en el extranjero como en Colombia.

