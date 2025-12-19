Reportan fuerte incendio en La Estrella, Antioquia: una empresa y varias casas fueron consumidas por las llamas

Se registró un incendio en La Estrella, Antioquia - crédito X

Un fuerte incendio se registró el viernes 19 de diciembre de 2025, en horas de la tarde, en una zona industrial del municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.

El fuego, que comenzó alrededor de las 3:30 p.m., obligó a evacuar a las personas de sus viviendas cercanas a la unidad industrial Sierra Morena.

El Cuerpo de Bomberos de La Estrella, junto con equipos de Envigado e Itagüí, se encuentra en el sitio atendiendo la situación - crédito X

La Alcaldía de Sabaneta confirmó la presencia de organismos de socorro en el área, donde colaboran con las labores para controlar la emergencia. De acuerdo con información de Teleantioquia, el origen de las llamas fue la empresa Supratech Pinturas.

Medios locales reportaron que durante el incendio hubo varias explosiones.

