Petróleo en alerta: Colombia tuvo en octubre una de las producciones más bajas de 2025

La producción petrolera de Colombia cayó a 736.300 barriles diarios en octubre de 2025, uno de los niveles más bajos del año - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

Octubre dejó una señal de alerta para la industria petrolera colombiana. En medio de un año marcado por tensiones operativas y problemas de seguridad en varias regiones productoras, el país registró uno de los niveles más bajos de extracción de crudo en lo que va de 2025, un dato que volvió a poner sobre la mesa los retos estructurales del sector.

Durante ese mes, la producción promedio diaria se ubicó en 736.300 barriles, una cifra que no solo refleja una contracción frente a septiembre, cuando se alcanzaron 750.600 barriles diarios, también confirma una caída interanual del 3,7% frente a octubre de 2024. El retroceso mensual fue del 2%, consolidando una tendencia descendente que se repitió en distintos momentos del año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sector petrolero colombiano registró una disminución interanual del 3,7% en octubre y un retroceso mensual del 2% - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Al observar el comportamiento acumulado, el panorama no mejora. Entre enero y octubre de 2025, la producción fiscalizada promedió 746.600 barriles diarios, lo que representa una disminución del 3,8% frente al mismo periodo del año anterior. Dentro de ese balance, octubre se posiciona como el segundo mes con menor nivel de producción del año, superado únicamente por abril, cuando el promedio diario cayó hasta 714.200 barriles.

En este contexto, algunos campos ganaron peso relativo dentro del total nacional. La producción conjunta de Caño Sur, Acacías y Rubiales alcanzó los 168.300 barriles diarios, equivalentes al 22,5% de la producción del país. La cifra confirma el aumento progresivo de su relevancia, si se tiene en cuenta que en 2020 estos yacimientos representaban el 15,5% del total nacional.

Sin embargo, ese mayor protagonismo no estuvo exento de dificultades recientes. En comparación con septiembre, Caño Sur presentó una reducción intermensual del 0,7%, mientras que Acacías registró una caída mucho más pronunciada, del 28,6%. Estos descensos evidencian la sensibilidad de la producción a factores operativos y de entorno que siguen afectando la estabilidad del sector.

Entre enero y octubre de 2025, la producción fiscalizada de crudo promedió 746.600 barriles diarios, con una caída del 3,8% frente a 2024 - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

El mapa regional de la producción mantiene su concentración histórica. Meta, Casanare, Arauca y Santander encabezaron el listado de departamentos productores. Meta, en particular, aportó el 57,2% del total nacional, aunque también reportó una disminución del 1,2% frente a octubre de 2024. Aun así, continúa siendo el principal soporte de la producción petrolera del país.

Dentro de Meta, Puerto Gaitán se consolidó como la zona de mayor peso, con una participación del 27,9% en la producción departamental. A diferencia de otras áreas, este municipio registró un leve crecimiento del 0,7% frente a los niveles observados un año atrás, un comportamiento que contrasta con la tendencia general a la baja.

En cuanto a las compañías operadoras, Ecopetrol mantuvo su liderazgo. En octubre de 2025, la empresa aportó 457.000 barriles diarios, equivalentes al 62,1% de la producción fiscalizada del país. No obstante, ese volumen también estuvo por debajo del registrado en septiembre, con una variación intermensual negativa del 3,1%. La concentración del mercado sigue siendo alta, el 99,2% del crudo producido en Colombia se encuentra en manos de apenas 15 compañías.

Ecopetrol lideró la producción petrolera en octubre de 2025 con 457.000 barriles diarios, representando el 62,1% del total nacional - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Más allá de los números, el sector enfrenta desafíos que van más allá de la operación diaria. Campetrol advirtió que durante octubre y noviembre se presentaron problemas de orden público que afectaron directamente la producción, especialmente en Meta, en zonas como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán, y en Santander, particularmente en Barrancabermeja. Estas situaciones generaron interrupciones y afectaron la continuidad de las operaciones.

A ello se suma el impacto de los ataques a la infraestructura. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 25 voladuras de oleoductos, un incremento del 92% frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 13 casos. Arauca concentró el 92% de estos atentados, con especial incidencia en el área de Saravena, una realidad que sigue golpeando la confiabilidad del transporte de crudo.