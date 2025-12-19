Colombia

Incautaron 630 kilos de alimentos en mal estado listos para ser comercializados en Soacha durante la temporada navideña

El operativo sanitario permitió a las autoridades identificar productos que no cumplían con las normas de transporte y manipulación, lo que llevó a su retiro para evitar riesgos a la población

La Alcaldía de Soacha decomisó
La Alcaldía de Soacha decomisó 630 kilos de alimentos en mal estado durante un operativo sanitario en diciembre de 2025

La Alcaldía de Soacha decomisó 630 kilos de alimentos en mal estado durante un operativo de control sanitario realizado recientemente con el objetivo de proteger la salud de la población en la temporada de fin de año.

Esta acción se llevó a cabo en varias zonas del municipio y estuvo liderada por la Secretaría de Salud del municipio, en articulación con la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Soacha, según información oficial suministrada por la Administración local.

El procedimiento, ejecutado el 18 de diciembre de 2025, consistió en la inspección de vehículos que transportaban alimentos destinados a la venta. Los funcionarios identificaron productos que no cumplían con los requisitos de transporte, almacenamiento y manipulación, lo que representaba un riesgo para el consumo humano.

El operativo de control sanitario
El operativo de control sanitario en Soacha se realizó para proteger la salud pública en la temporada de fin de año

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos operativos buscan prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en una época del año caracterizada por un aumento en la demanda de productos perecederos.

Ivonne Rivera, directora de Salud Pública, explicó a través de un pronunciamiento público que la prioridad de la administración es salvaguardar el bienestar de la comunidad. “Nuestro compromiso es proteger la salud pública. Estos operativos buscan evitar que alimentos en malas condiciones lleguen a la mesa de las familias soachunas, especialmente en esta temporada”, indicó la funcionaria.

Durante el operativo se realizaron verificaciones estrictas sobre las condiciones de los alimentos. Las autoridades hallaron mercancía transportada sin observancia de la normatividad vigente en materia sanitaria, lo que llevó a la retirada de los productos y a la apertura de los procesos administrativos correspondientes.

La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de Soacha lideró la inspección de vehículos que transportaban alimentos no aptos para el consumo humano

“Fueron activados los mecanismos institucionales para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales, de acuerdo con la normatividad nacional”, aseguró la Secretaría de Salud.

La Administración municipal anunció que estos controles se mantendrán de manera continuada, en un esfuerzo por evitar el ingreso de productos que puedan poner en peligro la salud colectiva. Paralelamente, se hizo un llamado a los comerciantes, transportadores y ciudadanía para que respeten las normas establecidas e informen sobre cualquier situación irregular en la distribución o comercialización de víveres.

Este operativo, respaldado por la Policía Metropolitana de Soacha, se da en una política de vigilancia permanente sobre la cadena de suministro de alimentos en el municipio. “Instamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con la manipulación indebida de alimentos”, enfatizó la entidad encargada de la salud local.

Las autoridades detectaron productos que
Las autoridades detectaron productos que incumplían normas de transporte, almacenamiento y manipulación de alimentos

La incautación de 630 kilos de productos en estado no apto para consumo es la más importante registrada por las autoridades sanitarias del municipio en el cierre de 2025. Las autoridades aseguraron que la prevención y el control serán fortalecidos en toda la jurisdicción de Soacha.

Evite intoxicaciones alimentarias durante las fiestas decembrinas

En este sentido, durante las celebraciones de diciembre, las intoxicaciones alimentarias registran un aumento significativo, según alertaron autoridades sanitarias y organismos internacionales.

El Ministerio de Salud advirtió que la preparación de grandes cantidades de comida con anticipación y el almacenamiento inadecuado de sobrantes incrementan el riesgo de contaminación cruzada, especialmente cuando los alimentos permanecen a temperatura ambiente durante varias horas o se manipulan sin las condiciones adecuadas.

Las intoxicaciones alimentarias aumentan durante
Las intoxicaciones alimentarias aumentan durante diciembre por la manipulación y almacenamiento inadecuado de alimentos

Productos como pollo, mariscos, huevos, lácteos sin pasteurizar y vegetales sin lavar presentan una mayor probabilidad de contener bacterias responsables de enfermedades transmitidas por alimentos.

Entre las recomendaciones se encuentran separar los alimentos crudos de los cocinados, utilizar utensilios diferentes, lavar correctamente manos, superficies y frutas o verduras, y evitar que la comida cocinada permanezca a temperatura ambiente por más de dos horas. Los sobrantes deben refrigerarse lo antes posible y consumirse en un plazo máximo de 24 horas.

