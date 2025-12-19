Álvaro Uribe rechazó la propuesta de una nueva reforma tributaria solo para “megarricos”: “Dejarán a la ciudadanía de Mega Pobres”

Álvaro Uribe advirtió que la reforma tributaria de Petro podría desalentar la inversión extranjera y la generación de empleo y con una posible elección de Iván Cepeda, Colombia quedaría como Cuba - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la implementación de una reforma tributaria dirigida a los “megarricos del país” ha generado una fuerte reacción en el sector empresarial y político colombiano, en un contexto de creciente preocupación por la estabilidad económica y el futuro de la inversión extranjera.

La propuesta, que busca incrementar los ingresos fiscales mediante un nuevo paquete de impuestos para la clase alta, se produce pocos días después del fracaso de la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso de la República, la cual pretendía cubrir $16,3 billones del Presupuesto General de la Nación.

Desde la oposición, el expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida.

El exmandatario, a través de su cuenta en X, criticó la iniciativa al afirmar que este tipo de decisiones están “echando del país” a grandes empresarios, que, según él, no pueden soportar la carga impositiva destinada a los “Mega Ricos” (sic).

El expresidente Álvaro Uribe Vélez comparó el riesgo económico de Colombia con la crisis de Cuba tras la salida de empresas extranjeras - crédito @AlvaroUribeVel/X

Uribe sostuvo que estas políticas desalientan la inversión y la generación de empleo, y alertó sobre el riesgo de que Colombia siga el ejemplo de Cuba, país que, tras la salida de compañías extranjeras y la ruptura de relaciones comerciales con Estados Unidos, enfrenta una crisis económica y sanitaria sin precedentes. En palabras del expresidente: “El retrato de la Cuba de hoy”.

El presidente Petro, por su parte, defendió la reforma tributaria al señalar que la deuda neta de Colombia ha disminuido en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) desde los altos niveles heredados del gobierno anterior.

Según el mandatario, la reducción de la deuda continuará gracias a la nueva tributación sobre los “megarricos”. Petro afirmó: “Lo que vez (sic) en el cuadro de la deuda neta, que es diferente a la bruta, que es la real deuda de Colombia es que disminuye frente a la economía, o PIB, la corregímos (sic) desde los altos niveles que nos entregó Duque, está dentro del marco fiscal, y seguirá disminuyendo porque habrá una reforma tributaria sobre los megarricos del país”.

La nueva reforma tributaria buscaría que los sectores de mayores ingresos asuman una mayor responsabilidad en el sostenimiento del Estado - crédito @petrogustavo/X

No obstante, el presidente no precisó cómo se aplicaría el nuevo impuesto ni a qué empresas o personas naturales afectaría, ni tampoco la fecha en que el proyecto sería presentado.

Las críticas de Uribe también se enfocaron en el impacto de las políticas económicas del Gobierno sobre los pequeños comerciantes. El exmandatario aseguró que las medidas adoptadas han llevado a la quiebra a miles de tenderos y advirtió que una eventual victoria de Iván Cepeda en las elecciones de Colombia 2026 podría agravar la situación. Uribe expresó: “Ya acabó con 17 mil tenderos, y con Cepeda dejarán a toda la ciudadanía de Mega Pobres”.

El clima de incertidumbre se ha visto alimentado por otros factores, como el deterioro de las relaciones comerciales con Estados Unidos, atribuido por la oposición a los enfrentamientos de Petro con Donald Trump y a la deportación de miles de colombianos.

Además, la postura del Gobierno frente a la inversión extranjera, la desestimulación de los hidrocarburos y la polémica reforma laboral, que incrementó el pago de horas extra y nocturnas, han profundizado la preocupación entre los empresarios, que consideran que las políticas actuales no favorecen la recuperación económica ni la creación de empleo en Colombia.

