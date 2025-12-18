Colombia

“Ni por el chiras”: Petro se desmarcó de la dictadura de Maduro, pero aseguró que no apoya una “invasión” de Estados Unidos

El presidente rechazó los planes que tiene Estados Unidos de llevar a cabo una incursión militar en territorio venezolano

El presidente recordó que no reconoció las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro en 2024 - crédito Redes sociales/X

En medios de las tensiones que se viven entre Estados Unidos y Venezuela alrededor del narcotráfico y el petróleo, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la posición que adopta como mandatario de Colombia al respecto.

En la rueda de prensa que dio el 18 de diciembre de 2025, cuyo tema central era abordar el informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorias, el jefe de Estado negó respaldar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, pese a que en varias oportunidades ha apoyado al dictador.

¿Que yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura. Apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre la fuerza de Venezuela y de su pueblo. Punto”, señaló el presidente en la rueda de prensa.

Gustavo Petro aseguró que debe haber una salida negociada en el conflicto entre el régimen de Maduro y Estados Unidos - crédito Colprensa y EFE

Sin embargo, aseguró que no está de acuerdo con los planes del Gobierno de Donald Trump, que pretende realizar una incursión militar en territorio venezolano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y de recuperar petróleo que supuestamente le pertenece.

Desde la perspectiva de Gustavo Petro, las acciones de la administración estadounidense pueden ser catalogadas como una invasión. “Creo en la soberanía popular, como usted bien menciona. Ahora, ¿apoyo una invasión? Ni por el chiras”, aseveró.

Hasta diciembre de 2025, Petro reconoció que Maduro es un dictador; a través de su cuenta de X aseguró que concentra poderes en Venezuela y que eso lo convierte en el líder de un régimen.

Petro señaló la concentración de poderes en Venezuela y cuestionó las acusaciones internacionales sobre narcotráfico contra Nicolás Maduro. - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, en la rueda de prensa aseguró que esa conducta dictatorial es peor que la que estaría evidenciando en Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que, a su juicio, pretendería ejecutar una invasión en Venezuela.

“Una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión. La invasión es peor (…). Una invasión de hecho y de facto es una dictadura total de un poder extranjero sobre un poder nacional. Eso es peor”, explicó Petro en la rueda de prensa, indicando que la persona que invade buscar imponer una decisión sobre una sociedad que no le pertenece.

En ese sentido, insistió en que no respalda las dictaduras que se ejercen sobre los territorios, sean propios o no. “También un dictador es el que concentra el poder siendo de la sociedad donde actúa. Tampoco estamos de acuerdo con dictadores”, dijo.

Las elecciones de 2024 que dieron a Maduro por ganador: “Tengo una inmensa duda”

La oposición denunció irregularidades en las elecciones que dieron por ganador a Maduro - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Aunado a ello, recordó que como presidente jamás reconoció a Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio de 2024. La oposición venezolana denunció irregularidades y la alteración de los resultados, que, al parecer, mostraban a otro vencedor: Edmundo González.

El primer mandatario y el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidieron al dictador revelar las actas electorales para despejar dudas al respecto, pero eso nunca pasó y Maduro se proclamó “presidente”.

Yo tengo una inmensa duda sobre las elecciones venezolanas últimas. Lo dije públicamente, ustedes lo recogieron, ahí está en internet. Yo no fui a la posesión. Otros países latinoamericanos tampoco. No reconocimos ni México, ni Brasil, ni Colombia, que estábamos juntos en ese momento tratando de encontrar una solución del pueblo venezolano a su problemática”, detalló.

El embajador estuvo presente en la posesión de Nicolás Maduro - crédito Colprensa

No obstante, aunque el jefe de Estado no estuvo presente en la posesión de Nicolás Maduro, Colombia sí tuvo una representación en el evento: Milton Rengifo Hernández, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Venezuela. Esta decisión generó malestar en el país político colombiano, en el entendido de que el mensaje que se envió fue el de respaldo a la dictadura de Maduro.

