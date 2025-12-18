Juan Carlos Osorio sigue vigente en la dirección técnica, el colombiano fue presentando en equipo recién ascendido a la Serie A de Brasil para 2026: “Bienvenido, maestro”

Osorio dirigirá en Brasil para 2026-crédito Ernesto Guzmán Jr. / EFE

El mercado de fichajes en el fútbol internacional comienza a moverse.

El 18 de diciembre de 2025, el pereirano Juan Carlos Osorio fue confirmado por parte de su nuevo equipo para la temporada 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El risaraldense dirigirá en la primera división del fútbol brasileño para la temporada 2026 - crédito @ClubeDoRemo / X

El risaraldense con paso reciente por el Tijuana de México, ahora estará en la Serie A de Brasil, y dirigirá al equipo revelación del fútbol brasileño: Remo FC.

Así se presentó al estratega colombiano por parte del cuadro brasileño en su cuenta de X en donde el club también recordó la trayectoria internacional de Osorio, quien dirigió a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2018 y tuvo pasos previos por el fútbol brasileño al frente de Athletico Paranaense y São Paulo. Su último cargo fue en los Xolos de Tijuana.

“Por experiencia, Juan Carlos Osório, de 64 años, ¡es el nuevo entrenador del Clube do Remo! ⚽️🦁En su currículo cuenta con un Mundial con la selección mexicana en 2018. 🇲🇽 Su último club fue el Tijuana-MEX. En Brasil, juega con el Athletico-PR y el São Paulo. ¡Que tenga una trayectoria victoriosa! ¡Bienvenido, maestro!“, dijo.

Esta es la historia del Club Remo, el equipo de Juan Carlos Osorio

El cuadro brasileño fue el último ascendido para la Serie A de Brasil en 2026 - crédito @ClubeDoRemo / X

El Clube do Remo es uno de los clubes más tradicionales y simbólicos del fútbol brasileño, especialmente en la región norte del país.

Fundado el 5 de febrero de 1905 en la ciudad de Belém do Pará, el Remo no solo es una institución deportiva, sino un emblema cultural de la Amazonía brasileña. Su nombre proviene del remo náutico, ya que el club nació inicialmente como una entidad dedicada a los deportes acuáticos, algo común en los clubes brasileños de comienzos del siglo XX.

Con el paso de los años, el fútbol se convirtió en su disciplina principal y el Remo fue consolidando una identidad muy marcada: camisetas azules, el León Azul como símbolo y una hinchada apasionada conocida como la Nação Azulina. Su estadio histórico es el Baenão, aunque durante décadas ha compartido como local el mítico Mangueirão, escenario de grandes gestas y clásicos regionales.

Uno de los pilares de la historia del Remo es el Clássico Rei da Amazônia frente al Paysandu, considerado uno de los derbis más intensos de Brasil por la magnitud social, cultural y emocional que representa en Belém. Este enfrentamiento trasciende lo deportivo y divide a la ciudad en dos colores: azul y blanco.

Ubicado en la cuarta casilla, Remo ascendió a la máxima categoría del fútbol brasileño - crédito @ClubeDoRemo / X

En el plano competitivo, el Remo ha sido un protagonista dominante del Campeonato Paraense, acumulando múltiples títulos estaduales que lo ubican entre los clubes más laureados del norte del país. A nivel nacional, su mayor logro llegó en 1992, cuando se consagró campeón del Campeonato Brasileño de la Serie C, un hito que lo proyectó como una potencia emergente fuera del eje tradicional del fútbol brasileño.

El club también tuvo participaciones destacadas en torneos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa do Brasil y la Copa Conmebol, donde representó con orgullo a la región amazónica frente a equipos de mayor presupuesto y visibilidad mediática.

Sin embargo, la historia del Remo también ha estado marcada por altibajos deportivos y crisis institucionales, con descensos, problemas financieros y largos periodos lejos de las principales categorías del fútbol brasileño. A pesar de ello, la fidelidad de su hinchada nunca disminuyó, convirtiéndose en uno de los clubes con mayor asistencia de público fuera de las grandes capitales del sur y sudeste.

En los últimos años, el Remo inició un proceso de reconstrucción deportiva e institucional, apostando por proyectos más sólidos, estabilidad dirigencial y un fuerte respaldo popular. Ese camino lo llevó a lograr nuevamente el ascenso en el fútbol brasileño, devolviendo al club a una categoría superior y reafirmando su lugar histórico en el escenario nacional.

Hoy, el Clube do Remo representa resistencia, identidad regional y pasión, siendo mucho más que un equipo recién ascendido: es la voz futbolera de la Amazonía brasileña y un símbolo de perseverancia en el deporte sudamericano.

El palmarés del Club do Remo incluye, además de la Serie C obtenida en 2005, la Copa Verde en 2021, el Campeonato Norte-Noreste en 1971 y el Torneo del Norte en tres ocasiones (1968, 1968 y 1971). El trofeo que más veces ha conquistado es el Campeonato Paraense, el torneo estadual, con cuarenta y siete títulos, logrados en años como 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, 1925, 1926, 1930, 1933, 1936, 1940, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1960, 1964, 1968, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2022, según detalló el club en su anuncio.

Así fue su ascenso a la Serie A de Brasil 2026

En lo que se refiere a su campaña en la Serie A de Brasil, los Leones quedaron en la cuarta casilla de la segunda división del fútbol brasileño con 62 puntos, en 38 partidos, gracias a sus 16 victorias, 14 empates y 8 derrotas.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones, en donde los cuatro primeros ascendieron a la Serie A de Brasil:

Coritiba: 68 puntos - 38 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Athletico-PR: 65 puntos - 38 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Chapecoense: 62 puntos - 38 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Remo: 62 puntos - 38 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Criciúma: 61 puntos - 38 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Goiás: 61 puntos - 38 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Novorizontino: 60 puntos - 38 partidos jugados (diferencia de gol de +11)

En su última salida, el 23 de noviembre de 2025, Remo venció por 3-1 al Goiás, en el estadio Olímpico do Pará, y aseguró su clasificación a la Serie A de Brasil para la temporada 2026, y jugará por primera vez la primera división de dicho país.