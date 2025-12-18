Colombia

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

En la rueda de prensa previa, se confirmó que El Menor no hará parte de la jornada en Colombia y su reemplazo será Kaiser.

Lokillo tendrá dos batallas en su participación en la cuarta jornada en el Movistar Arena - crédito FMS

Cada año, Urban Roosters organiza una liga mundial de freestyle, disciplina en la que raperos de todo el mundo se reunen para demostrar su ingenio en cinco jornadas en diferentes ciudades.

En 2025, Valencia (España), San Salvador (El Salvador), Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile) fueron las sedes escogidas por la organización mencionada.

Tras lo registrado en España, El Salvador y México, el 19 de diciembre el Movistas Arena, en Bogotá, recibirá a los mejores raperos del mundo para la cuarta jornada de la FMS World Series.

Entre los improvisadores que estarán en el evento se destacan: Lokillo, Aczino, Chuty, Gazir y el regreso, como invitado para la jornada, del español Bnet, que ha sido campeón del mundo.

La liga es conformada por 10 raperos y diferentes invitados que se suman en cada ciudad - crédito FMS

El evento tendrá en total 11 batallas, incluyendo dos del humorista colombiano mencionado, que se ha consolidado como una de las estrellas de la competencia.

Cabe mencionar que en la rueda de prensa se anunció que El Menor no estará en la jornada y Kaiser, compatriota chileno, será su remplazante. Estos serán los enfrentamientos que se registrarán:

  • Lokillo vs. Chuty.
  • Jony Beltrán vs. Gazir.
  • Lokillo vs. Teorema.
  • Zasko vs. Aczino.
  • Chuty vs. Dani.
  • Zasko vs. Azuki.
  • Kaiser vs. Azuki.
  • Dani vs. Teorema.
  • Kaiser vs. Gazir.
  • Aczino vs. Bnet.
  • Jony Beltrán vs. Bnet.

Cabe recordar que el orden de las batallas será definido horas antes de que comience el evento, con un tiempo prudente de descanso para cada rapero tras protagonizar un enfrentamiento.

El evento comenzará desde las 7:00 p. m. en el Movistar Arena - crédito FMS

¿Hora y dónde ver FMS World Series Bogotá?

Este evento no es un PPV (pague por ver), sino que será transmitido de manera gratuita a través del canal de YouTube de Urban Roosters; además, en Colombia será emitido por Canal Trece. Este es el horario oficial que ha expuesto la organización:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 7:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 8:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 6:00 p. m.
  • España: 1:00 a. m. (20 de diciembre)

Cabe recordar que la liga es liderada actualmente por Gazir con 18 unidades, seguido por Aczino con 13 puntos, más relegados en la tabla se ubican Chuty, El Menor y Teorema. En el caso de Lokillo, único representante de Colombia, está en la séptima posición con tres batallas ganadas de seis que ha disputado.

A pesar de no estar en los puestos altos de la tabla, el comediante y trovador ha sido tendencia en todas las jornadas, siendo el único rapero que cuenta con tres batallas que han superado el millón de visitas en YouTube.

La tabla de posiciones es liderada por el español Gazir - crédito FMS

En la previa del evento, Urban Roosters ha destacado el regreso de la competencia a Colombia, mencionando que el público cafetero es uno de los más vibrantes en el continente.

“Bogotá vuelve a colocarse en el centro del mapa del freestyle mundial. La energía del público colombiano, sumada al contexto competitivo de la liga, convierte esta jornada en una de las más esperadas del calendario”, se lee en la descripción sobre la jornada de la FMS World Series.

Además, se ha promocionado el evento como el regreso de Bnet al circuito, puesto que el español ha tomado la decisión de alejarse de sus proyectos musicales para volver a participar de competencias en el circuito.

En un pódcast, Bnet afirmó que su intención es volver a tomar ritmo para estar presente en la próxima temporada de las ligas nacionales. “No estaré en FMS World Series. Creo que la esencia está en las ligas nacionales y no en torneos de un par de semanas. Voy a ser un extraplayer recurrente en FMS. No quiero ganar alguna liga, quiero dar show”, declaró el español.

