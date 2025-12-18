Hombre ahorcó a su perro por evitar riña con otra mascota en Manizales; su padre no soportó la noticia y también murió

Así fue la captura de hombre señalado de matar a su perro por evitar una riña con otra mascota - crédito Policía Manizales

Una tragedia sacudió la mañana del martes 16 de diciembre en el barrio San Cayetano de Manizales (Caldas), cuando un conflicto entre dos perros en la vía pública derivó en la muerte de ambos animales y el fallecimiento de una persona afectada por el suceso.

Los hechos ocurrieron cuando, según reportaron las autoridades, el dueño de un perro criollo, con el propósito de evitar que su mascota matara al otro canino involucrado en una pelea, terminó ahorcando a su propio animal hasta causarle la muerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación tuvo repercusiones inmediatas en el entorno familiar del hombre: su padre sufrió un infarto tras conocer que el perro había fallecido y que su hijo fue detenido por la Policía, muriendo de manera inmediata dentro de su domicilio.

El dueño de un perro criollo ahorcó a su mascota para evitar que matara a otro canino durante el hecho en Manizales - crédito Chinchiná Noticias/Facebook

Señalado de ahorcar a un perro lo arrastró por una calle de Manizales

El hecho generó una fuerte indignación entre los vecinos, particularmente porque el propietario del animal salió a la calle arrastrando al perro muerto.

Esto motivó a la comunidad a alertar a la Policía, que procedió a la captura del hombre de 43 años en la intersección de la carrera 14 con calle 47K. Las autoridades informaron que debe responder por el delito de maltrato animal, tras haber causado la muerte de la mascota.

Una de las voces que se pronunció sobre el hecho fue Maribel Largo, que a través de redes sociales precisó: “El perro de la foto le arrancó de los brazos a mi mamá a su perrito, un compañero de hace 8 años. En medio de la pelea, el chico dueño del perro agresor quiso detener la pelea sofocando a su propio perro, para que soltara al nuestro. Lamentablemente se excedió y su perro falleció, al igual que el nuestro, porque las heridas fueron mortales. No es un chico malo con los perros, no actuó con rabia ni en venganza, solo quería ayudarnos”, en palabras publicadas por La Patria.

Una pelea entre dos perros en el barrio San Cayetano de Manizales terminó con la muerte de ambos animales y una persona que no soportó la noticia - crédito Policía Manizales

Al día siguiente, miércoles 17 de diciembre, el medio citado reportó que el detenido recuperó la libertad, ya que el delito de maltrato animal no compromete detención preventiva y la Fiscalía quedó obligada a no mantenerlo privado de la libertad, conforme al artículo 302, inciso 3, del Código de Procedimiento Penal. Ahora corresponde a las autoridades judiciales adelantar una investigación para esclarecer lo ocurrido y definir si existen méritos jurídicos para vincular formalmente al individuo al proceso penal.

Cabe señalar que La Ley Ángel, en la que se fundamentaría la judicialización de este caso, fue incorporada al Código Penal colombiano para sancionar con prisión a quienes inflijan lesiones graves a los animales.

El artículo 339C establece que cualquier persona que cause daño que menoscabe gravemente la salud o la integridad de un animal puede enfrentar consecuencias penales, lo que refuerza la importancia de la protección animal en el país.

Condenan a madre e hija en Sincelejo por incinerar a un perro y causar su muerte

Un caso de violencia animal extrema ocurrido en Sincelejo (Sucre), resultó en la condena de Teresita de Jesús Alcocer Puentes y su hija, Arlin Winneth Cuello Alcocer, a 32 meses de prisión por la incineración deliberada de un perro pastor alemán llamado Rommy.

De acuerdo con el juzgado que llevó el proceso, ambas mujeres actuaron con crueldad el 8 de octubre de 2024, al rociar un líquido inflamable sobre el animal y prenderle fuego en la terraza de su vivienda, causándole lesiones fatales.

Teresita de Jesús Alcocer Puentes y Arlin Winneth Cuello Alcocer recibieron una condena de treinta y dos meses de prisión por maltrato animal agravado - crédito Captura video

Según lo establecido en la sentencia, la acción fue premeditada y representó una violación grave a las normas de protección animal vigentes en Colombia. El juez destacó que el delito cometido por madre e hija corresponde a “muerte a animal agravada”, considerando la sevicia, el dolo y el desprecio por la vida.

Durante el proceso, la Fiscalía Seccional Sucre, con apoyo de Gelma, aportó pruebas técnicas y testimonios que permitieron esclarecer los hechos y la responsabilidad de las acusadas.