Colombia

Como presentadoras de un noticiero, guerrilleras del ELN reportaron ataques contra presuntos integrantes del Clan del Golfo

Producto de los enfrentamientos con integrantes que estarían al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, algunos de ellos murieron en combate

Los dos informes se conocieron a través de X el martes 16 de diciembre de 2025

Luego de anunciar la finalización del paro armado la mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025 y que había iniciado desde el domingo 14 de diciembre desde la medianoche, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha vuelto a ser el centro de atención.

En esta ocasión, no fue por cuenta de una nueva acción criminal en contra de la fuerza pública y la población civil, sino por la particular forma en la que ahora, y con ayuda de las redes sociales, varias de sus integrantes reportaron una serie de enfrentamientos con grupos paramilitares.

La información se brindó como si estuvieran compartiendo un informe en una especie improvisada de noticiero.

En una de esas grabaciones, una de las dos jóvenes que aparece vestida de camuflaje y con los colores insignias del ELN (rojo y negro), explicó que dichas acciones serían en contra de presuntos hombres al servicio del clan del Golfo (como también se conoce al Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

“El día 17, 18, 19 y 20 de noviembre, unidades del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro accionaron con modalidad de dron contra paramilitares en la vereda Santa Cecilia del corregimiento de Villaflor y en la vereda de la Loma de La Torera del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Resultados por confirmar”, menciona la primera aparición por parte de una de ellas.

La segunda acción de contraofensiva guerrillera fue “el día 24 de noviembre”, explica la segunda joven que aparece en las grabaciones, y agregó:

“Nuestras unidades combatieron contra los paramilitares en el sitio conocido como Casa Verde del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, obligándolos a abandonar la posición”, señala la joven guerrillera.

Producto de esta acción se recuperaron “siete equipos de parrilla con toda su dotación, dos minas antipersona, 15 cartuchos de punto cincuenta, un radio Motorola y doscientos cincuenta cartuchos de siete sesenta y dos”, relata la combatiente.

“El día 26 de noviembre, en la vereda Santa Cecilia, corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa del Sur, y en los abanicos del corregimiento de Paraíso, jurisdicción del municipio Montecristo, sur de Bolívar, se realizó ataque con modalidad de dron a los paramilitares, haciéndoles abandonar la posición donde acampaban. Resultados sin confirmar”, expresó.

Desde X el ELN sigue informando de sus acciones en el país

En el último segmento de esta sección que se compartió a través de la cuenta de X de una de sus integrantes, identificada como Fernanda Alcocer, se señaló que “el día 28 de noviembre, en la vereda Concepción, corregimiento de Fátima, municipio de Santa Rosa, se realiza acción con dron, dejando como resultado cuatro paramilitares muertos.

Al final, se confirma que “el día 28, 29 y 30 de noviembre, se combatió con los paramilitares en la vereda Santa Cecilia, el corregimiento de Villaflor, en las veredas Metodio, jurisdicción del municipio Morales y San Agustín, jurisdicción del municipio Arenal, sur de Bolívar”.

Como si fueran comunicados de prensa del Ejército Nacional, desde el ELN se señaló que “estos combates fueron acompañados con modalidad de drones, obligándolos a abandonar las posiciones que tenían en Metodio, dejando como resultado dos paramilitares muertos y cinco heridos”.

Producto de la acción anterior, en la grabación se menciona: “Material recuperado: once equipos y veinte minas antipersonas. En nuestra fuerza: un compañero muerto y uno herido. Material perdido: un fusil y una camioneta Dimax”.

Para el comienzo de diciembre, se recalcó que “el día 5 de diciembre en la vereda Santa Cecilia, corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa, se atacó a los paramilitares con modalidad de drone, dejando como resultado tres paramilitares muertos, obligándolos a abandonar la posición”.

Esta zona es de disputa y un punto estratégico, porque “el día 6 de diciembre se atacaron unidades paramilitares con modalidad de drone en el sitio conocido como Las Pozas, jurisdicción del corregimiento del Paraíso, municipio Montecristo, y en los límites de Paraíso y la Torera, corregimiento de Santa Isabel, sur de Bolívar, dejando como resultado un paramilitar muerto y ocho heridos”.

Y por último, “el día 8 de diciembre, en la vereda la Torera, en el sitio conocido como Casa Verde, corregimiento de Santa Isabel, municipio Santa Rosa del Sur, unidades del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro combatieron con los paramilitares”.

Esta acción final (efectuada con drones), “deja como resultado cuatro paramilitares muertos y seis heridos de gravedad”.

Por último, y como balance final, las dos guerrilleras confirmaron: “Total de bajas enemigas: 19 paramilitares heridos y 14 paramilitares muertos”.

Con estas acciones quedó demostrado que esta forma de combate con drones ya no es algo exclusiva de los grupos armados ilegales en contra de la fuerza pública, sino una opción para salir del paso frente a cualquier actor.

